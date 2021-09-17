«Выстрел произошёл случайно»: осуждённый за убийство в массовой драке настаивает на незаконности судебного решения

В Иванове областной суд начал рассматривать апелляцию на приговор 35-летнему Анатолию Грудистову, осуждённому на восемь лет за убийство 27-летнего Фазиля Балаева у ночного клуба. Как установил суд, Грудистов вступился за знакомую, которую ударил Балаев. Завязалась массовая драка, во время которой Грудистов нажал на спусковой крючок травматического пистолета. Присяжные посчитали убийство непреднамеренным. Однако после апелляции прокуратуры второй суд присяжных признал Грудистова виновным в умышленном убийстве. Адвокаты утверждают, что второй вердикт вынесен с грубыми процессуальными нарушениями и подлежит отмене. В свою очередь, отец погибшего также обжаловал приговор, посчитав его слишком мягким.

Ивановский областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу 35-летнего Анатолия Грудистова. По версии обвинения, мужчина намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову 27-летнему Фазилю Балаеву во время массовой драки у ночного клуба.

Как установили следствие и суд, драка завязалась после того, как Грудистов и его друг вступились за знакомую девушку, к которой приставал Балаев.

Защита указывает, что у Грудистова не было намерения убивать молодого человека: он достал пистолет, чтобы напугать толпу противников, которая стала на него наступать. Кто-то из мужчин толкнул Грудистова — и его палец случайно сорвался на спусковой крючок, отмечает адвокат. Пуля попала Балаеву в глаз — он скончался до приезда скорой помощи.

В июле 2020 года суд присяжных признал мужчину виновным в непредумышленном убийстве. На основе этого вердикта его приговорили к полутора годам ограничения свободы. Грудистов согласился с этим решением.

Прокуратура опротестовала решение суда. Дело было отправлено на повторное рассмотрение. В мае 2021 года второй суд присяжных признал Грудистова виновным уже в умышленном убийстве. Мужчине дали восемь лет колонии строгого режима. Этот вердикт обжаловали как сторона защиты, так и потерпевший — отец погибшего.

Анатолий Грудистов заявляет, что готов понести наказание, однако за непредумышленное убийство. Его адвокат считает, что во время второго суда были допущены грубые процессуальные нарушения.

В свою очередь, отец погибшего считает приговор слишком мягким и намерен добиваться максимального наказания — 15 лет лишения свободы.

Драка закончилась выстрелом

В ночь на 28 июля 2019 года жителю Иванова Анатолию Грудистову позвонил его друг Андрей Савинов и попросил приехать к ночному клубу «Рокко», чтобы увезти оттуда его девушку Кристину. Савинов рассказал, что к ней пристаёт незнакомый мужчина в неадекватном состоянии и ей страшно уезжать самой.

Сама Кристина рассказала RT, что в ту ночь к ней и её подруге подошёл незнакомый парень и начал приставать.

«Он начал трогать мою подругу, мы резко встали и отошли от него, но он пошёл за нами. Я ещё раз попросила его от нас отстать, а он стал угрожать, что скинет меня с парапета, который у клуба достаточно высокий, — утверждает девушка. — После этих слов он сделал шаг в мою сторону и схватил за попу. Я машинально ударила его ладонью по лицу, а он ответил — со всего размаха ударил меня по лицу два раза. Удар был такой сильный, что я чуть не упала».

Позднее эта версия Кристины подтвердилась в ходе судебного рассмотрения дела.

Фазиль Балаев подходит к Кристине и её подруге у бара «Рокко»

Как вспоминает девушка, Андрей и Анатолий приехали примерно через 20 минут после случившегося. Всё произошедшее было зафиксировано на камеры наружного наблюдения, позднее записи были опубликованы в сети.

Судя по ним, Андрей и Анатолий подошли к группе людей, которые стояли у ночного клуба, и отыскали предполагаемого обидчика Кристины — Фазиля Балаева. На кадрах видно, как мужчины что-то эмоционально обсуждают, а затем начинается драка. Охранники заведения безуспешно пытаются успокоить их. Кто-то бьёт Анатолия по лицу, и тот начинает пятиться от наступающих людей.

На допросах и в суде он говорил, что испугался и выхватил из кармана травматический пистолет, чтобы сделать предупредительный выстрел в воздух (оружием Грудистов владел легально).

Судя по записи, в этот момент на мужчину кинулись несколько человек, через мгновение один из тех, кто был с ним рядом, — Фазиль Балаев — упал на землю. Как выяснилось позднее, пуля из травматического пистолета попала 27-летнему молодому человеку в глаз — он скончался до приезда скорой помощи.

После выстрела Андрей и Анатолий, увидев, что Балаев лежит на земле в крови, скрылись с места происшествия. Грудистова объявили в федеральный розыск. Мужчина пришёл в полицию с явкой с повинной через девять дней после случившегося.

Жена Анатолия Грудистова Алёна, с которой они воспитывают маленькую дочь, вспоминает, что о трагедии узнала случайно: в тот вечер она находилась в гостях у родственников в другой области. По её словам, утром она увидела новости о случившемся и на видео узнала своего мужа. Девушка срочно вернулась домой.

Момент выстрела. Анатолий Грудистов — справа в чёрной футболке

Девушка поясняет, что Анатолий скрывался, потому что в ходе инцидента друзья Балаева угрожали ему и его семье.

«Когда он пытался оттуда уехать, друзья Балаева кидались на его машину, обещали его «порезать» и расправиться с семьёй. Какое-то время он был в шоке, трудно было осознать, что произошло. Он переживал за нас: когда приехала домой, я даже не стала подниматься в свою квартиру, потому что была уверена, что там нас найдут. Сразу же с ребёнком уехала к родителям», — рассказала RT Алёна.

Две коллегии присяжных

На время следствия Анатолия Грудистова поместили под арест в СИЗО, ему предъявили обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в драке возле ночного клуба мужчина намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову Балаеву.

Сам Грудистов настаивал на том, что убийство Балаева было случайным. По его словам, он не собирался стрелять в людей, но кто-то из толпы схватил его за руку, из-за этого палец соскочил — и он нажал на спусковой крючок.

В июле 2020 года суд присяжных признал Грудистова виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ленинский районный суд Иванова приговорил его к полутора годам ограничения свободы и учёл срок пребывания под арестом в СИЗО, поэтому мужчину отпустили из-под стражи домой.

Прокуратура обжаловала решение суда. По закону отменить вердикт суда присяжных можно только при наличии процессуальных нарушений. Прокуратура указала, что при рассмотрении дела было нарушено право потерпевшего — отца Фазиля Балаева: в протоколе судебных заседаний не было письменного перевода на азербайджанский язык вопросов юриста, которые задали присяжным.

Анатолий Грудистов с женой Алёной

© Фото из личного архива Анатолия Грудистова

В октябре 2020 года приговор Грудистову отменили, уголовное дело вновь направили в Ленинский районный суд, но рассматривал его новый состав присяжных. Гособвинение потребовало для мужчины десять лет строгого режима.

В мае нынешнего года второй состав присяжных признал Грудистова виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения. Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить семье погибшего 2 млн рублей.

Приговор обжаловали обе стороны

На этот раз приговором остались недовольны как сторона защиты, так и потерпевший — отец погибшего Самеддин Балаев. Мужчина считает приговор — восемь лет — слишком мягким: Уголовный кодекс предполагает за умышленное убийство до 15 лет лишения свободы. Он уверен, что Грудистов застрелил его сына намеренно.

«Он сам на суде говорил, что в тот вечер ему позвонил друг и позвал его к клубу. Он взял пистолет и пошёл убивать. Он убил Фазиля, чтобы отомстить за девушку, получается, это было намеренно, — сказал Балаев в беседе с RT. — На первом судебном процессе я молчал и просто ждал приговора. Ему грозило 15 лет, а вместо этого его отпустили. Они как будто смеются надо мной. Если ему не вынесут тот приговор, которого он заслуживает, я дойду до высшего суда. Я буду воевать до конца».

Балаев уже подал ходатайство об обжаловании приговора. Адвокат Сергей Травин, который представляет интересы потерпевшего в суде, считает, что Грудистов не мог выстрелить случайно.

«Во-первых, у пистолета есть предохранительная скоба, которая не даёт нажать на крючок. Во-вторых, если просто нажать, выстрела не будет. Чтобы пистолет сработал, надо держать крючок нажатым не менее трёх секунд. Если он нажимал на спусковой крючок, значит, он понимал, что производит выстрел», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, сам Анатолий Грудистов добивается того, чтобы его дело квалифицировали по статье о непредумышленном убийстве, как это уже сделал первый суд присяжных.

«В деле есть показания свидетелей, в том числе самой Кристины, видеозапись с места событий. Всё говорит о том, что у Анатолия не было умысла убивать. Он не отрицает своей вины, но просит правильно квалифицировать его действия: выстрел произошёл случайно в ходе драки», — говорит его жена Алёна.

Много вопросов к присяжным

Защита Грудистова считает, что второй суд с участием присяжных прошёл с грубыми нарушениями, и требует признать его решение незаконным.

Коллегия присяжных формировалась из 16 кандидатов. Все они письменно отвечали на вопросы о себе, в зависимости от их ответов стороны обвинения и защиты вычёркивали из списка тех кандидатов, которых они не хотели бы видеть в коллегии.

В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого Олег Бибик указал, что при ответах некоторые присяжные якобы скрыли о себе важную информацию, которая могла повлиять на их выводы.

«Уже после вынесения вердикта мы узнали, что один из присяжных — Владимир Ефимов. В начале 2000-х Ефимов служил в налоговой полиции вместе с мужем другой присяжной — Елены Шелеховой. Кроме того, сам Ефимов в ходе судебного разбирательства высказал свою позицию относительно Грудистова. Когда мы просматривали запись с камер наружного наблюдения, он на весь зал выкрикнул: «Вот видите, выстрел был в упор!» То есть ещё во время судебного разбирательства он поддержал позицию обвинения и оказал влияние на позицию других присяжных», — заявил адвокат Грудистова.

По мнению Бибика, председательствующий был обязан отстранить присяжного от участия в рассмотрении дела и заменить его запасным, однако судья этого не сделал.

Кроме того, защита полагает, что присяжная Елена Шелехова могла быть знакома с гособвинителем по делу — прокурором Евгением Хромовым.

По словам Олега Бибика, в 2016 году Хромов проводил проверку ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства, которым в то время руководил бывший муж Шелеховой Алик Шарабидзе.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело, в результате которого в 2017 году Шарабидзе признали виновным в мошенничестве и осудили его на 9,5 года. Сама Шелехова в то время работала в фирме, которая была связана с фондом.

«Мы считаем, что Хромов и Шелехова могли знать друг друга по этому громкому уголовному делу. Кроме того, Шелехова скрыла тот факт, что её родственник имеет уголовную судимость. Если бы присяжные не утаили все эти факты при отборе, мы могли бы заявить им отвод, чтобы их не включали в коллегию», — заявил RT Бибик.

Гособвинитель по делу Евгений Хромов отказался комментировать RT информацию о его возможном знакомстве с присяжной: «Никаких комментариев я давать не буду. Все вопросы направляйте в региональную прокуратуру».

Шелехова для комментариев была недоступна.

В свою очередь, присяжный Владимир Ефимов подтвердил RT, что действительно служил с мужем Елены Шелеховой в налоговой полиции. Однако мужчина утверждает, что не был знаком с самой Шелеховой.

«Мы служили вместе с Шарабидзе в одном ведомстве, но это не значит, что я знал его родственников. С Еленой Шелеховой я впервые в жизни встретился в зале судебных заседаний», — заявил RT собеседник.

Анатолий Грудистов написал открытое письмо президенту РФ и генеральному прокурору с просьбой обратить внимание на его дело. По мнению мужчины, второй состав присяжных якобы был сформирован из «специально подобранных людей», которые находились в зависимости от гособвинителя. Именно по этой причине второй суд признал его виновным в умышленном убийстве, уверен Грудистов.

Ивановский областной суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу защиты. Следующее заседание по вопросу отмены последнего приговора состоится 27 сентября.