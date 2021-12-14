«Заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться»: в России выявили 28 343 новых случая COVID-19
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В России за сутки зафиксировано 28 343 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 074 797. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976) и Московской области (1945).
Количество летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1145. Всего в РФ скончались 291 749 пациентов с COVID-19.
Более 75 млн россиян уже привились хотя бы одним компонентом вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что «это уже неплохие цифры».
«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя всё-таки количество заболевших велико — более 800 тыс. сегодня одновременно болеют. Это всё-таки высокая цифра», — добавил глава Минздрава.
В стране к данному моменту прошли регистрацию шесть вакцин против COVID-19. Три из них разработаны специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи — «Спутник V», однокомпонентный «Спутник Лайт» и «Спутник М» для подростков. Два препарата созданы центром «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», ещё один — «КовиВак» — центром им. Чумакова РАН. Также в Минздраве сообщили, что в России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавируса.
Говоря о ситуации с распространением коронавирусного штамма «омикрон», Михаил Мурашко заметил, что инфицированные новой мутацией болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. По его словам, на сегодняшний день не наблюдается угрозы жизни и утяжеления состояния.
Он добавил, что исследование эффективности российских вакцин против «омикрона» может занять до трёх недель.
«Работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей, чтобы разные титры посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, как он себя будет вести», — пояснил Мурашко.Также на russian.rt.com «У коронавируса есть механизм самоуничтожения»: Пётр Чумаков об эволюции SARS-CoV-2 и лечении вирусами
Как сообщила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова, заболевание штаммом «омикрон» подтверждено у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Она также рассказала, что правительством разработан дополнительный план реагирования на новую мутацию SARS-CoV-2. Документ направлен президенту Владимиру Путину. По её словам, появление и распространение «омикрона» может усугубить эпидемиологическую ситуацию в России.
«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться, будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания — сейчас сказать сложно», — заявила вице-премьер.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения ожидают увеличения числа летальных исходов и госпитализаций из-за распространения штамма «омикрон», сообщает РИА Новости.
Сертификаты для неофициально переболевших
Россияне, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесённой болезни в случае выявления у них антител. Речь идёт о тех гражданах, которые болели после 1 января 2021 года.
«Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», — пояснила суть предстоящих изменений вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, полученные данные будут соотносить с базой положительных тестов. В случае совпадения ПЦР-теста и данных о наличии антител гражданину будет выдаваться необходимый документ. Срок его действия составит один год.
У граждан, не сдававших ПЦР-тесты, но полагающих, что они болели, будет возможность сдать тесты на антитела. В случае положительного итога они получат сертификат о вакцинации, который будет действовать полгода.
Как заявил RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, решение выдавать сертификат неофициально переболевшим COVID-19 является «абсолютно правильным и назревшим».
Наряду с этим граждане, которые привиты зарубежными вакцинами, смогут также сдать тест на антитела и получить сертификат сроком действия шесть месяцев. Аналогичная возможность предусмотрена для граждан России, которые привились препаратом «Спутник V» за рубежом.
Как добавила Голикова, в декабре портал госуслуг будет технически готов выдавать сертификаты по результатам теста на антитела.
Комментируя возможность предоставления сертификатов привитым зарубежными вакцинами, Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт именно о признании наличия антител.
«Это совершенно не означает, что... аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», — отметил Песков.
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