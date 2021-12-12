Общее число превысило 10 млн: в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2862), Московской области (2040) и Санкт-Петербурге (2012). Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 10 016 896. Между тем директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против нового штамма «омикрон» проверят менее чем за две недели.

В России за прошедшие сутки было выявлено 29 929 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2862), Московской области (2040) и Санкт-Петербурге (2012).

За это время полностью выздоровел 31 391 человек, 1132 — скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 016 896. С начала пандемии в России вылечились 8 741 355 пациентов, умерли 289 483 человека.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 231,6 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

«За последние сутки проведено 562 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 декабря остаются 1 647 363 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе остаётся сложной, но контролируемой. Он добавил, что в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи.

«Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объёме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развёрнуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%», — приводит его слова ТАСС.

Беглов добавил, что вакцинацию от коронавируса в городе завершили более 2,4 млн человек.

Между тем власти Курганской области сообщили об ослаблении действующих в регионе ограничительных мер на фоне улучшения ситуации с COVID-19. Так, в области с 13 декабря разрешили возобновить работу организаций в сфере общественного питания с 23:00 до 06:00. Условием для работы таких заведений станет включение в реестр территорий, свободных от коронавируса, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, организация входа по QR-кодам.

Также с 15 декабря региональный оперштаб разрешил проводить новогодние праздничные мероприятия в школах и детсадах при условии, что в утреннике будет участвовать не более одного класса за раз.

Со среды также разрешено проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500 человек.

РИА Новости

© Александр Патрин

Вместе с тем правительство Хакасии продлило действие режима повышенной готовности на территории республики до 23 января включительно.

В пресс-службе регионального кабмина отметили, что такое решение было принято с учётом позиции региональных Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

«На данный момент ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Хакасии стабилизировалась. Однако зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. В ряде муниципалитетов школьники переходят на дистанционное обучение», — рассказали в правительстве.

Штамм «омикрон»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» против нового штамма «омикрон» проверят менее чем за две недели.

«Я думаю, что десять дней хватит, чтобы проверить эффективность», — сказал он РИА Новости.

Тем временем учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз, в котором выразили мнение, что в Англии к апрелю из-за вспышки коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек. Учёные заявили, что таких показателей можно ожидать, если не будут приняты дополнительные меры контроля.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что институт им. Н.Ф. Гамалеи изучает штамм «омикрон» и через две недели представит окончательные выводы по нему. Дмитриев отмечал, что в случае возникновения новых возбудителей коронавируса адаптация платформы «Спутник V» займёт очень короткий период времени. Специалист добавил, что препарат будет защищать в том числе и от нового штамма.

«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал Дмитриев в интервью газете «Известия».