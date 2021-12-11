«Чеченский народ подтвердил своё желание»: Кадыров призвал дать оценку словам Сокурова о Северном Кавказе
- РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал компетентные органы дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.
Кадыров, в частности, рекомендовал Сокурову почитать новейшую историю Чеченской Республики, жители которой в марте 2003 года в ходе референдума решили быть в составе России. Также глава Чечни напомнил, что во второй раз в ходе миллионного митинга в Грозном чеченский народ «уже в открытую подтвердил своё желание связать будущее с Россией».
Напомним, 9 декабря на заседании Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссёр высказал мнение, что республики Северного Кавказа в настоящее время якобы имеют ярко выраженный «национальный характер», в связи с чем озвучил предложение «отпустить» тех, кто не хочет жить с Россией.
Глава государства не согласился с мнением Сокурова, подчеркнув, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться» и поверхностное рассуждение недопустимо.
«Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Проверяли. В том числе и по голосованию по Конституции, посмотрите, как люди голосуют. ... Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся», — отметил Путин.
Он уточнил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением.
«Потому что вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать», — заметил президент.
«Не буди лиха, как у нас говорят. К этому очень серьёзно нужно относиться. И поверхностно вот так, на всю страну, об этом говорить непозволительно даже вам», — призвал Путин.
Президент напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, которую, в частности, НАТО хочет превратить в Московию.
«Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия?» — спросил глава государства.
Путин призвал не превращать заседание в ток-шоу, однако отметил, что с удовольствием продолжит дискуссию с режиссёром.
«Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись, вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую», — сказал он.
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
Комментируя возникший диалог, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент «жёстко реагировал», так как режиссёр «очень непрофессионально и без знания предмета» затронул важные темы.
«Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал», — добавил Песков.
Сокуров, комментируя свою дискуссию с Владимиром Путиным, отметил, что с президентом можно говорить открыто, а свои слова о Северном Кавказе назвал «уместными».
«Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать — говорить то, что ты думаешь», — приводит РИА Новости его слова.
Вместе с тем режиссёр высказал мнение, что Путин неправильно его понял «во многих вопросах». Он также заявил, что готов встретиться с президентом, если тот повторит своё предложение.
«Надо встретиться нам — это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться», — сказал Сокуров.
Комментируя ситуацию, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале напомнила, что Александр Сокуров ранее уже допускал неоднозначные высказывания, в частности призывал освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова.
«Не тот же Сокуров, который требовал вернуть Японии наши острова?» — отметила она.
Между тем глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в Instagram, что парламент обратится к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку выступлению режиссёра на совете.
Вместе с тем Дмитрий Песков заметил, что об аресте Сокурова за его слова «не может быть и речи».
«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал он.