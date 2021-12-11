Сокуров назвал уместными для СПЧ свои слова о Северном Кавказе

Режиссёр Александр Сокуров заявил, что его слова о Северном Кавказе на встрече президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в рамках данного формата были «уместными и необходимыми».

«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать — говорить то, что ты думаешь», — приводит РИА Новости его слова.

Как передаёт агентство, Владимир Путин на заседании СПЧ не согласился с мнением Сокурова о республиках Северного Кавказа. Президент также заявил режиссёру, что к данному вопросу «очень серьёзно нужно относиться».

«И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам», — заявил президент Сокурову.

Также Путин подчеркнул, что Россия создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна.