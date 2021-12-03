«Абсолютный лидер — город Севастополь»: первый субъект России достиг уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%

Уровень коллективного иммунитета в России достиг отметки в 53,7%. При этом необходимый уровень в 80% достигнут в Севастополе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Однако в городе не намерены снижать темпы вакцинации, в том числе из-за угрозы со стороны штамма «омикрон». На этом фоне Роспотребнадзор сообщил, что у двоих вернувших из ЮАР пассажиров выявлен коронавирус, устанавливается конкретный штамм. Накануне в РФ был введён двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из этого африканского государства в связи с высокими рисками распространения «омикрона».

Севастополь стал первым субъектом Российской Федерации, который достиг установленного правительством уровня коллективного иммунитета в 80%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — сказала Голикова.

В свою очередь, замгубернатора Севастополя Александр Кулагин отметил, что в городе не намерены прекращать прививочную кампанию или снижать её темпы.

«Мы будем максимально продолжать поддерживать темпы вакцинации, потому что есть всякие угрозы, например со стороны «омикрона». И хотим, чтобы максимально иммунитет Севастополя был сформирован за счёт прививок», — цитирует его ТАСС.

В общем по стране уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%. Так, первым компонентом привились 72 078 412 человек, а полный курс прошли 63 961 690 россиян.

«Данные тепловой карты на портале «стопкоронавирус.рф» показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряжённости ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», — подчеркнула вице-премьер РФ.

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В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%, то есть прививку должны сделать не менее 90 млн россиян.

Деятельность по предотвращению распространения штамма «омикрон»

В пятницу, 3 декабря, у двух пассажиров, вернувшихся 3 декабря частным рейсом из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, штамм пока устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В настоящее время они госпитализированы.

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Накануне главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила о введении двухнедельного карантина для граждан, возвращающихся из ЮАР и стран, которые граничат с этим государством на Африканском континенте. Данное решение принято из-за очень высоких рисков, связанных со штаммом «омикрон».

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Кроме того, Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции.

«Правительству обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Также кабмину поручено выделить средства на борьбу со штаммом «омикрон». Срок выполнения поручения — до 10 декабря, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, до 15 декабря главы субъектов по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны утвердить местные планы действий по предотвращению распространения омикрон-штамма.

Ситуация с COVID-19 в России

В четырёх субъектах РФ наблюдается напряжённая эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Более напряжённой стала эпидобстановка в четырёх субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области и Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня», — сказала она.

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В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», заявил о снижении волны COVID-19 в России.

«Уже количество заболевших, наблюдающихся в системе (здравоохранения. — RT), приближается к 900 тыс., но это большой объём пациентов, и нам необходимо сегодня продолжать мероприятия по вакцинации населения, по ревакцинации населения. Это то, что сегодня реально защищает», — приводит его слова ТАСС.

В Московской области в последние две-три недели наблюдается радикальное снижение как выявленных случаев, так и числа госпитализаций больных с COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он также выразил обеспокоенность в связи с распространением штамма «омикрон».

«Я очень надеюсь, что вакцинация, которой мы сейчас активно продолжаем заниматься, даст свои плоды», — пояснил он.

Вдобавок заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о снижении числа заболевших в столице более чем на 50%.