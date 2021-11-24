«Такого зверя надо перевозить в танке»: сколько может заплатить депутат Рашкин за нового лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен приобрести лосиху и отпустить её в лес в Саратовской области взамен ранее убитого животного. Политик, которого подозревают в незаконной охоте, заявил, что занимается этим вопросом. RT удалось выяснить, в какой зоопитомник уже обращались представители Рашкина. При этом, как оказалось, ему придётся заплатить не только за лосиху, но и за её содержание в карантине, прививки и перевозку.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин может заплатить до 700 тыс. рублей за лосиху, которую он хочет приобрести и отпустить в лес для поддержания популяции животных.

Ранее он признался, что действительно застрелил лося в окрестностях посёлка Лысые Горы в Саратовской области. Затем Рашкин заявил журналистам, что планирует купить лосиху взамен убитой.

Лосихи стоят больше

Как считают эксперты, желание депутата приобрести животное осуществить можно, хотя и непросто. В фирме «ЗооДом», которая выступает посредником при закупке экзотических животных, рассказали RT, что недавно к ним обращались от имени Валерия Рашкина по поводу покупки пары лосей.

«Сначала была заявка на пару — самец и самка — с транспортировкой, потом уже на одну самку. Причём девушка писала от имени Валерия Рашкина как раз. Я назвал цену за самку и её транспортировку — 700 тыс. рублей. После этого человек, просивший подсчитать стоимость, пропал», — заявил RT администратор питомника.

По словам собеседника, спрос на лосей в последнее время почему-то резко возрос. При этом депутат Рашкин, судя по всему, столкнётся с трудностями при покупке животного. Дело в том, что лосей очень непросто перевозить — на них почти не действуют транквилизаторы, а в дороге они способны разбить почти любое заграждение.

«Такого зверя не на машине надо перевозить, а в танке. Поэтому с лосями стараемся не работать», — сказал представитель питомника.

Валерий Рашкин заявил, что готов приобрести именно лосиху, а они на рынке лосей ценятся выше. В дикую природу можно отпускать животных не младше года.

«Полуторагодовалая девочка стоит 150 тыс. рублей, взрослая, рожавшая лосиха стоит уже 200 тыс. рублей. Молодой самец лося стоит около 90 тыс. рублей, но мальчики особо никому не нужны, как правило, просят именно девочек», — рассказала главный технолог Сумароковской лосиной фермы в Костромской области Наталья Коренкова.

«Лоси капризничают»

При этом покупка животного — только начало. Его содержание и перевозка стоят ещё дороже. Например, перед тем, как выпустить лося в лес в Саратовской области, его нужно будет проверить на заболевания, сделать прививки, а также по месяцу держать в карантине до и после перевозки, «чтобы животное гарантированно было здоровым». Всё это время за жизнь, корм и необходимые удобства для животного платит сам заказчик.

«Лось — крайне сложное для содержания животное. Чтобы он месяц протянул, ему ежедневно надо килограммов 15 побегов с разных деревьев: ива, осина, берёза, рябина. Они же иногда капризничают, не хотят что-то есть. Зимой лосю обязательно надо давать осиновую кору, чтобы он был сыт и доволен, нужна соль. Наши лоси приучены к морковке, овсянке — это тоже желательно давать, чтобы не было стресса от перехода на другой вид кормления», — добавила Наталья Коренкова.

Для перевозки лося на место, откуда его выпустят в дикую природу, танк, может, и не понадобится, но большая и крепкая машина — точно. В этом транспортном средстве животное должно стоять, не задевая крышу рогами.

Валерию Рашкину повезло с сезоном, когда ему понадобился лось, потому что летом заводчики этих животных не продают. Дело в том, что в это время года рога у животных становятся очень чувствительными, лось может легко пораниться во время переезда.

«Перед перевозкой мы подзываем лося, делаем ему успокаивающий укол, надеваем уздечку, а когда лось начинает понимать, что что-то тут не так, несколько сильных сотрудников сообща затаскивают его в клетку-перевозку. Это единственный не очень красивый момент в обращении с животными. Нам он, конечно, не нравится», — рассказала собеседница.

После перевозки лося ещё месяц держат в карантине в просторном вольере. При этом необходимо построить забор не ниже 2,5 метра, чтобы лось его не перепрыгнул.

По словам представительницы Сумароковской лосиной фермы, у них стабильно раз в год заказывают лося взамен убитого. Например, весной этого года покупали животное взамен убитого лося в Челябинской области.

При этом не все заводчики лосей готовы продавать животных охотхозяйствам, а значит, выбор у Валерия Рашкина ограничен.

Например, Печоро-Илычский биосферный заповедник на северном Урале продаёт лосей только в этнопарки и питомники, хотя иногда к ним обращаются и из охотхозяйств.

«Мы боимся за животных, они у нас ручные, их в дикой природе сразу перестреляют, поэтому в охотхозяйства мы не поставляем», — рассказал RT представитель заповедника.

«Стал жертвой обстоятельств»

Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

В комитете сообщили, что в ночь с 28 на 29 октября инспекторы услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Когда они прибыли на место, то увидели автомобиль, в котором находились Рашкин и ещё один человек, а в багажнике лежала разделанная туша лося. В сети было опубликовано видео задержания.

Недалеко от автомобиля полиция нашла разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, а также охотничий карабин, треногу и патроны.

Сам Валерий Рашкин изначально утверждал, что они с другом нашли тушу животного в лесу и решили загрузить её в багажник их машины.

В свою очередь, источник RT в районном Обществе охотников и рыболовов рассказал, что Рашкин и его знакомые якобы уже несколько лет охотятся в этом районе.

Сам депутат 18 ноября опубликовал на YouTube видеообращение, в котором всё-таки признался, что застрелил лося. По словам Рашкина, в посёлок Лысые Горы он приехал по приглашению старых друзей, чтобы порыбачить и, «если удастся, поохотиться». Как заявил депутат, друзья сообщили ему, что охота открыта и у них есть официальное разрешение на отстрел копытных. При этом лося он перепутал с кабаном.

По его словам, в момент задержания он «понял, что стал жертвой стечения обстоятельств». Поэтому якобы для того, чтобы защитить друга, он не стал признаваться, что стрелял в животное.

«Исходя из этих соображений, опасаясь за своего друга, чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл тушу этого лося», — сказал Рашкин.

Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ). Расследование проводит центральный аппарат Следственного комитета.

17 ноября Генпрокурор направил в Госдуму ходатайство о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума может обсудить этот вопрос на заседании 25 ноября.