Бесплатный доступ к социально значимым сайтам и система оплаты труда медиков: что изменится в жизни россиян в декабре

С 1 декабря в России к социально значимым сайтам будет предоставлен бесплатный доступ. Речь идёт о портале «Госуслуги», а также об интернет-ресурсах госорганов и органов местного самоуправления. Также будет осуществляться досудебная блокировка сайтов, которые вводят граждан в заблуждение по вопросам финансовых услуг. В этом месяце также стартует пилотный проект, в рамках которого в семи российских регионах начнут по-новому рассчитывать размер оклада медиков. Об этих и других нововведениях декабря — в материале RT.

Доступ к социально значимым сайтам

С 1 декабря к социально значимым сайтам будет предоставлен бесплатный доступ.

В перечень доступных даже при нулевом балансе войдут интернет-ресурсы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал «Госуслуги». Другие социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам стартовал 1 апреля 2020 года. Участниками на добровольной основе стали «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком Холдинг». В подготовленный Минцифры список сайтов вошло около 390 наименований.

Кроме того, с 1 декабря собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, могут быть только российские юрлица.

Наряду с этим операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.

Досудебная блокировка сайтов, вводящих в заблуждение

С этой даты также вводится досудебная блокировка сайтов, которые обманывают граждан в вопросах финансовых услуг. Речь идёт о рекламе финансовых пирамид, а также о ресурсах, вводящих пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имён, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил суть предстоящих изменений спикер ГД Вячеслав Володин.

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Ответственность за поддельные средства идентификации для маркировки товаров

С 1 декабря ступают в силу поправки в части первой и третьей статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. С этой даты вводится ответственность за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.

Мера вводится наряду с уже установленной ответственностью за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Пилотный проект системы оплаты труда медиков

Также с 1 декабря стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Система будет работать в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии.

На время эксперимента оклады медработников будут рассчитывать по новым правилам, которые учитывают коэффициент дифференциации в зависимости от сложности труда, а также показатели экономического развития региона.

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По замыслу кабмина, новый механизм позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

Банковские счета и социальное обеспечение

1 декабря вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат. Передача осуществляется при помощи портала «Госуслуги».

Интегрированные с ним банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. В этом случае гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов, что можно сделать в том числе через портал «Госуслуги».

МЧС и пожарная безопасность

В целях повышения качества работ в области пожарной безопасности МЧС России с 9 декабря наделят полномочиями проводить аттестацию на право проектирования средств обеспечения этого параметра у эксплуатируемых зданий и сооружений.

Лицензирующий орган МЧС при этом получил право приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований.

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Реестр доверенностей

В конце месяца, 29 декабря, Федеральная нотариальная палата начнёт вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме.

Ожидается, что это решение позволит бороться с поддельными доверенностями. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.

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Дактилоскопическая регистрация иностранцев

С 29 декабря въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней иностранцы должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.

В рамках медицинского освидетельствования будет необходимо подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

Все процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.

Неснижаемый остаток и «галочки» в кредитных договорах

С 30 декабря банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заёмщика иметь на счёте неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Наряду с этим граждане смогут в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа. Помимо этого, кредитору будет запрещено проставлять согласие с условиями кредитования за заёмщика без его собственноручной подписи.

В Госдуме полагают, что это решение позволит бороться с навязыванием допуслуг, поскольку запретит проставлять в договоре за заёмщика отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.