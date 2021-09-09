В Обществе защиты интернета рассказали, как защититься от мошеннических писем по электронной почте

IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв рассказал, как защититься от мошеннических писем по электронной почте.

«Это мошенничество существует с момента появления электронной почты и называется «фишинг», или «рыбалка». Людям отправляют письмо и заставляют их щёлкнуть на какую-то ссылку, перейти по ней и заполнить анкету, указав свои персональные данные. Как раз эти данные и могут использоваться в мошеннических схемах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, необходимо внимательно изучить письмо: оно должно быть идентично тем, что отправляют официальные органы, в тексте не должно быть грамматических ошибок.

«Также обязательно нужно обратить внимание на ссылку, по которой предлагают перейти. Если, к примеру, письмо приходит от «Госуслуг», а ссылка ведёт на какой-то сайт, пусть даже с похожим названием, но не с одной «с», а с двумя, — это уже признак мошенничества», — пояснил Климарёв.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.