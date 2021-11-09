«Третья волна плавно переросла в четвёртую»: в России обновился антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса, число летальных исходов составило 1211 — максимальный показатель с начала пандемии. Более 1 млн россиян находятся на лечении от COVID-19, в стране развёрнуто свыше 300 тыс. коек для больных коронавирусом. В Минздраве также отметили, что третья волна коронавирусной инфекции в России плавно переросла в четвёртую. Накануне Владимир Путин подписал указ о награждении директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V», Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 39 160 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых эпизодов зарегистрировано в Москве (5287), Московской области (2818) и Санкт-Петербурге (2680). Общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 8 873 655.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 249 215 пациентов, за последние сутки — 1211 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 213,8 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 1,9 млн человек.

В России третья волна коронавирусной инфекции плавно перешла в четвёртую. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Минздрава также добавил, что в стране развёрнуто более 300 тыс. больничных коек для пациентов с диагнозом «коронавирус», всего лечение от COVID-19 проходят более 1 млн человек, из них более 250 тыс. — в стационарах.

Награды медикам

Накануне на официальном портале правовой информации был опубликован приказ президента России Владимира Путина о награждении медицинских работников. В частности, ордена Александра Невского был удостоен директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи», — говорится в документе.

Александр Гинцбург возглавляет НИЦЭМ им. Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник V», ставшую 11 августа 2020 года первым зарегистрированным препаратом от коронавируса. К данному моменту «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек.

Александр Гинцбург

kremlin.ru

Также глава государства наградил орденом Почёта директора Высшей школы управления здравоохранением при Сеченовском университете Руслана Хальфина, а заведующего отделением Воронежской областной клинической больницы №1 Сергея Ковалёва и заместителя главного врача медицинского центра «Родник» (Вологодская область) Александра Крылова — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, более чем 30 медработникам присвоили почётное звание «Заслуженный врач», ещё 15 человек были удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения». При этом пятерых врачей наградили орденом Пирогова, а более 40 медиков были отмечены медалью Луки Крымского — за «большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

QR-коды

Более 300 тыс. человек, зарегистрированных на едином портале госуслуг, столкнулись с ошибкой по изменению сроков действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сбой произошёл на фоне введения с 8 ноября единой формы сертификата для тех, кто привился или переболел.

«Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошёл сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что проблема была исправлена за четыре часа.

«Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме. Я понимаю, что вопрос с QR-кодами чувствительный, поэтому в дальнейшем по всем подобным работам будет обеспечен дополнительный технический контроль», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне произошедшей ситуации подчеркнул, что сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекцией «не обсуждается и не обсуждалось».