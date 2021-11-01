«Невозможно описать, что я испытала»: в Сергиевом Посаде опека забрала из семьи дочь из-за неосторожного фото

У жительницы подмосковного Сергиева Посада сотрудники опеки увезли 14-летнюю дочь из школы в детский дом. Поводом для изъятия ребёнка из семьи послужила безобидная фотография. Девочка сделала селфи в ванной, полностью укутавшись в полотенце, а затем отправила фото однокласснику. Тот выложил его в соцсеть. По словам матери, классный руководитель посчитала фотографию слишком откровенной и сообщила о ней социальным службам. Через неделю, после вмешательства общественников и запроса RT в органы опеки, ребёнка вернули. Мать считает, что лица, ответственные за изъятие дочери, должны понести наказание.

40-летняя Вера Дуброва (фамилия изменена) из Сергиева Посада работает в поликлинике и одна растит троих детей.

По словам женщины, 25 октября она проводила в школу старшую, 14-летнюю дочь Екатерину (имя изменено), а после обеда ей сообщили, что девочку забрали прямо из школы сотрудники опеки и увезли в приют.

«Я заехала за дочерью в школу, ничего не подозреваю, и тут мне говорят, что дочь увезли. У меня сразу земля из-под ног ушла, невозможно описать, что я испытала. Я знала, что ребёнок в школе, видела в электронном дневнике, что ей ставили оценки, а мне говорят, что дочь в приюте, встретиться не дали», — рассказывает Вера RT.

Как оказалось, причиной стали несколько откровенных фото, которые Катя решила послать однокласснику.

«Она на каникулах сделала тайком в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото, она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он всё выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю, она их и мне переслала. Я, как увидела, сразу отругала Катю, но не ожидала, что всё зайдёт так далеко», — объясняет Дуброва.

© Фото из личного архива

В первый день после каникул классный руководитель, по словам матери, обратилась в органы опеки, и Катю тут же увезли в приют.

«В ту ночь, когда забрали девочку, мне стало плохо, пришлось из-за тахикардии вызывать скорую помощь. Хотели в больницу забирать, но я отказалась. На следующий день поехала на работу, там опять стало плохо», — вспоминает женщина.

Лишь через два дня, после споров с сотрудниками опеки, матери удалось узнать, в какое учреждение увезли дочь. «Меня туда в итоге пустили, но сколько нервов пришлось потратить, чтобы дали увидеться с дочерью...» — жалуется она.

«Была одна и беззащитна»

В минувшую пятницу, после того как к делу подключились общественники и RT направил соответствующий запрос в органы опеки, девочку вернули матери.

«Вы мне сильно помогли. Как только стало понятно, что об истории станет известно, мне позвонили из комитета по делам несовершеннолетних и спросили, когда я поеду за дочерью. Я сказала, что прямо сейчас, не хочу, чтоб ребёнок там ни дня оставался. До такой степени была рада тогда, эмоции прямо зашкаливали. Не могла просто поверить своим глазам, когда поехала в приют и мне отдали девочку. Не хватает слов, чтобы поблагодарить всех, кто поддержал меня», — говорит женщина.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова уверена, что быстро решить проблему удалось благодаря вниманию общественности.

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«После того как полиция прямо из школы увезла Катю в приют, мать сама кинулась в КДН, но заявление у неё не приняли. Ведь она была одна и абсолютно беззащитна. Когда в следующий раз она пришла уже после созданного активистами общественного резонанса, заявление тут же приняли», — говорит она.

Как рассказала Жгутова, уже через 20 минут удалось собрать комиссию в составе 13 человек, которая приняла решение отдать ребёнка.

«Вера рыдала от счастья, что дочь вернут. А ведь её не имели права забирать и удерживать в приюте», — отмечает правозащитница.

«Боюсь, дочь снова отнимут»

Вместе с тем в опеке и КДН Сергиева Посада отказались комментировать ситуацию. Классный руководитель девочки также отказалась от разговора.

© Фото из личного архива

Сама Вера Дуброва опасается, что их могут снова разлучить с дочерью.

«Сегодня учительница приехала ко мне домой, чтобы проверить, дома девочка или нет. Без постановления, незаконно. Потом только позвонила, сообщила, что заходила. Почему заранее мне не позвонила, чтобы предупредить? У меня рабочий день, я в поликлинике. Дочь на каникулах, она дома, но могла ведь в это время и родственников навещать», — рассказывает Вера.

По её словам, она хочет добиться наказания для тех, кто изъял дочь.

«Я поняла на собственном опыте, что ребёнка могут забрать без всякой причины. Я только теперь на собственном опыте поняла, что это за система и что её надо менять», — говорит она.

Элина Жгутова отмечает, что этот случай ещё раз доказывает, что любая семья может оказаться под ударом.

«Если ребёнок демонстрирует девиантное поведение, какое-то непослушание — родители автоматически становятся виноватыми. А в поле зрения органов опеки можно попасть из-за любого пустяка — например, как в случае с Катей, которую забрали из-за неосторожной фотографии, отправленной через интернет», — считает она.

Сейчас Дуброва запросила все документы, связанные с изъятием дочери, и готовит совместно с юристами жалобы в соответствующие инстанции.