Уточнение формулировок: как изменятся правила идентификации пользователей мессенджеров

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Соответствующее постановление правительства РФ было принято 20 октября. Что изменится в работе сервисов обмена мгновенными сообщениями и как это повлияет на рядовых пользователей — в материале RT.

Правительство РФ приняло новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Соответствующее постановление 20 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это вызвало шквал публикаций в СМИ, причём во многих утверждалось, что рядовых пользователей якобы обяжут регистрироваться в сервисах обмена мгновенными сообщениями по паспорту и подписывать свой аккаунт в соцсетях настоящим именем.

Однако постановление правительства лишь уточнило единичные формулировки. Директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина назвала возникший вокруг постановления шум «нездоровым», а большинство публикаций на эту тему — фейком. По её словам, нынешний документ был принят в связи с появлением новых терминов в российском законодательстве, таких как «телематические услуги связи» и «услуги связи по передаче данных».

«Изменения носят исключительно юридико-технический и лингвистический характер, сама процедура не изменилась с 2018 года», — добавил в беседе с RT глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Действительно, текст постановления от 20 октября 2021 года и от 28 октября 2018 года практически одинаков. Согласно документам, пользователь при регистрации в новом мессенджере указывает свой номер телефона. Мессенджер проверяет, правильно ли указан номер, отправив, например, смс с кодом для активации. Далее мессенджер направляет оператору сотовой связи запрос, есть или нет в их базе сведения об абоненте. В течение 20 минут после этого оператор обязан ответить сервису обмена мгновенными сообщениями, подтвердив или опровергнув эту информацию. Речь идёт только о наличии или отсутствии в базе сведений об абоненте, а не о самих данных. Если оператор не отправил эту информацию в указанный постановлением срок, считается, что идентификация не прошла, а мессенджер обязан заблокировать обмен сообщениями в своём сервисе для такого пользователя.

В постановлении также указано, что если пользователь расторгает договор с оператором или меняет свои данные, то последний должен в течение суток уведомить об этом мессенджер, а тот в свою очередь — провести повторную идентификацию за 20 минут.

Как подчеркнула Екатерина Мизулина, ни в старом, ни в новом постановлении нет ни слова о том, что пользователь мессенджера якобы обязан регистрировать свой аккаунт по паспорту. «Вопрос об исполнении мессенджерами этих правил лежит уже в другой плоскости. А судя по тому, как легко в Telegram распространяются призывы, например к «массовому убийству людей», и как непросто установить авторов, они не исполняются вообще», — добавила она.

В свою очередь, Александр Хинштейн пояснил, что санкции для владельца мессенджера в случае неисполнения обязанностей предусматриваются ст. 13.39 КоАП: штраф для юрлиц от 800 тыс. до 1 млн рублей, повторное нарушение наказывается штрафом от 1 млн до 2 млн рублей.

По мнению эксперта по цифровой экономике Арсения Щельцина, новое постановление вряд ли существенно отразится на работе мессенджеров. «Здесь стоят вопросы безопасности и контроля этой идентификации. Учитывая, что в самом мессенджере могут идентифицироваться разные пользователи, с разной локацией и из разных стран, а также большое количество пользователей с сим-картами, которые раздаются рядом с метро и регистрируются удалённо на паспортные данные, которые, по сути, не проверяются, я не думаю, что с новым постановлением что-то изменится в данной ситуации», — отметил он.