«Все были в панике»: как глобальный сбой в работе соцсетей повлиял на российских блогеров

Крупный сбой в работе Facebook, Instagram и других соцсетей и мессенджеров продолжался около шести часов. RT поговорил с российскими блогерами о том, как приостановка работы одной из самых прибыльных платформ — Instagram — повлияла на их доходы, и собираются ли они переходить на другие площадки, чтобы обезопасить свой бизнес.

Общие потери бизнеса от крупномасштабного сбоя в работе Facebook, а также принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, могут составить более $580 млн. Такой прогноз в беседе с RT высказал руководитель отдела специальных проектов Group-IB Владимир Калугин.

Он отметил, что компания в ближайшее время сможет сгладить потери после шестичасового сбоя, поскольку остаётся «крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка».

Вместе с тем потери от сбоя понесли бизнесмены и блогеры, которые зарабатывают с помощью соцсетей, в том числе Instagram.

«Сервисы, принадлежащие Facebook, — это не только социальные платформы для общения, но и крупнейшие рекламные площадки. Не секрет, что многие бизнесы, в особенности небольшие, присутствуют исключительно на данных площадках, в связи с чем сильно от них зависят. По нашим поверхностным подсчётам, общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов сбоя», — рассказал Владимир Калугин в беседе с RT.

«Абсолютно отвратительное ощущение»

Блогеры, которые зарабатывают с помощью Instagram, говорят, что испытали шок, когда соцсеть неожиданно «легла».

«Вчера Instagram схлопнулся в очень важный для меня момент: мы должны были открыть ссылки на лендинг для моего марафона. И именно в тот момент, когда всё было готово, минута в минуту, Instagram просто «лёг». Я и вся команда были просто в шоке», — рассказала блогер Кристина Швец, на которую в Instagram подписаны 56,8 тыс. подписчиков.

Из-за сбоя в работе девушке пришлось задержать старт продаж. Это сказалось на количестве участников марафона и на её заработке. По словам Кристины, вечером у неё появилась возможность на время отвлечься от соцсети, но руки сами постоянно тянулись открыть приложение.

«И тут понимаешь, как эмоционально привязан к Instagram. Не было страха, что его не починят: всё-таки это важная стратегическая площадка для всех. Но было абсолютно отвратительное ощущение, когда понимаешь, что все продажи и активности сконцентрированы в Instagram и, когда он перестаёт работать, заработок пропадает», — добавила Швец.

Instagram является одной из самых прибыльных рекламных площадкой для российских пользователей. По данным аналитического сервиса ADinBlog, которые приводило ранее издание «Секрет фирмы», в 2020 году российские Instagram-блогеры заработали около 5,8 млрд рублей благодаря рекламе в соцсети. Российское отделение международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB) пришло к выводу, что рекламная выручка в Instagram среди российских пользователей составила 7 млрд рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.

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Блогер Татьяна Фадеева (на неё подписаны 12,6 тыс. пользователей) 4 октября также планировала запустить продажи на свой обучающий курс по анимации.

«В первый день всегда приходит много заявок, но в этот раз мы получили всего несколько штук из-за поломки. Будем стараться всё исправить, но, конечно же, это повлияло на заработок», — рассказала собеседница.

По словам Татьяны, сейчас для неё и её команды Instagram — самая доходная площадка, но она также ведёт блог в Telegram.

«Да, переживания были, но у нас есть ещё аудитория в Telegram. Так что сбой — это серьёзная проблема, но не трагедия. Думаю, что мы перешли бы плотнее на ведение Telegram-канала и TikTok, конечно же! Ну, а если электричество пропадёт у всех и навсегда, то у меня образование социолога и два иностранных языка в запасе», — смеётся блогер.

«Через три часа обнаружила ужасную «ломку»

Опрошенные RT пользователи говорят, что крупнейший сбой в работе соцсетей нанёс скорее не материальный, а моральный ущерб. Многие отмечают, что психологически им было тяжело справиться с «исчезновением» любимой соцсети.

Так, Елена Сажина (9,6 млн подписчиков) вспоминает, что когда начались первые перебои в работе приложения, она испугалась, что её страницу могли удалить.

«Я испугалась и начала пытаться искать свою страницу с других аккаунтов, и тут я поняла, что просто Instagram не работает, и даже выдохнула», — делится она с RT впечатлениями. — Потом были непонятные ощущения. Я думала, что сейчас пройдёт 5, 10 минут, час, два, три и всё вернётся, но приложение всё не работало».

По словам девушки, вечер 4 октября без Instagram стал для неё законным поводом отложить телефон и «побыть со своими мыслями».

«Хотя у меня было много материала, которого я не выложила, например, со дня рождения я только начала выкладывать и как-то обидно было внутри. Но главное, просто на любые ситуации смотреть с позитивом», — считает собеседница.

Большинство опрошенных RT блогеров признаются, что пока всё равно не собираются переводить свои блоги в другие соцсети.

Так, Валерия Чекалина (9,9 млн подписчиков), которая ведёт блог о продаёт декоративную косметику, считает, что сейчас нет площадки, которая сразу могла бы стать альтернативой Instagram.

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«Очень быстрыми темпами развивается TikTok, и я уверена, в будущем там возможно будет запускать собственные продукты. Что касается заработка, Instagram зачастую является основным доходом многих блогеров. Но у нашей семьи есть собственный косметический бренд и магазины, поэтому за свой доход из-за блокировки Instagram мы не переживаем», — сказала она.

Блогер София Рожновская (1 млн подписчиков) говорит, что использовала сбой в работе Instagram, чтобы потренировать своих учеников, которых она обучает продвижению блогеров. По её словам, многие участники курса запаниковали от мысли, что Instagram может ещё долго не заработать.

«Они у меня все были в панике, и я предложила подумать, что мы будем делать, если Instagram действительно не заработает. В итоге все не только успокоились, а ещё поняли, что бизнес не обрушится, всё будет хорошо в любом случае, — говорит собеседница. — Если бы Instagram не восстановился, то через три дня толпы блогеров и экспертов ломанулись бы в TikTok и просто наступила бы новая эра».

По словам Софии, сбой в работе платформы даже увеличил активность её блога: «У меня сегодня охваты почти в два раза выросли».

Но несмотря на то, что за София не переживала за развитие бизнеса, ей было тяжело справиться с эмоциональной зависимостью он соцсети.

«После сбоя я обнаружила у себя через три часа просто ужасную «ломку», я так хотела просто полистать сторис! Для меня это способ расслабиться», — рассказала блогер.