«Победил сильнейший»: в Росгвардии опровергли факт драки спецназовцев во время испытаний на краповый берет

В Росгвардии категорически отвергают факт конфликта между участниками квалификационных соревнований на право ношения крапового берета, которые проходили с 11 по 15 октября на Ставрополье. В воскресенье вечером в сети появились сообщения, что бойцы 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимут краповые береты и перейдут на обычные уставные кепки. На такой шаг они якобы решили пойти из-за несправедливого судейства — кандидаты из Чечни, по их мнению, нечестно справились с испытаниями и незаслуженно получили краповые береты. В понедельник по итогам подробного разбирательства стало известно, что ни нарушений при выявлении победителей, ни драк не было.

О происшествии во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, проходивших на базе учебного центра Росгвардии «Тамбукан» с 11 по 15 октября, стало известно в воскресенье вечером по данным ряда Telegram-каналов.

Из разрозненных сообщений, в основном со ссылками на анонимные источники, складывалась следующая картина. В ходе финальных испытаний, включающих в себя 12-километровый марш-бросок по пересечённой местности в полной амуниции, некоторые участники из Чечни якобы повели себя нечестно и преодолели часть пути на автомобиле. Нарушение зафиксировали судьи и отстранили претендентов от соревнований. Однако на следующее утро все отстранённые бойцы всё равно получили краповые береты.

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© Рамзан Кадыров

Сообщалось также, что после этого бойцы 604-го Краснознамённого центра спецназа «Витязь» решили с понедельника в знак протеста не надевать свои краповые береты, заменив их на обычные уставные кепки.

Новость об инциденте стала быстро распространяться в СМИ. Ситуацию в ночь на понедельник прокомментировали в Росгвардии.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений, — это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду-победителя мы поздравляем. Отмечу, что краповые береты — это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований», — заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Информация не подтвердилась

Днём 18 октября ситуацию обсудили на экстренном заседании главного совета «краповых беретов» в присутствии начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенанта Игоря Семиляка и инструкторов, принимавших экзамены у спецназовцев в учебном центре «Тамбукан».

«Сегодня на разводе все спецназовцы стояли в краповых беретах, и не только в 604-м, но и в других отрядах спецназа. Мы не разделяем — Чеченская Республика либо какой-то регион другой. Право получить краповый берет может только тот, кто действительно нормально и чётко сдаст все испытания. Никаких поблажек никому не было. На совете «краповых беретов» мы не нашли каких-то злоупотреблений, всё это больше было раздуто СМИ», — рассказал RT после заседания глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

Комментируя ситуацию, военный журналист Семён Пегов также категорически опроверг факт какой-либо драки во время испытаний и отметил, что их итоги для участников были в рамках традиционных показателей.

Лысюк также заявил, что в соревнованиях принимал участие сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим, но краповый берет он не получил, поскольку был снят с испытаний ещё в самом их начале.

vk.com

© Рамзан Кадыров

Власти Чечни инцидент пока никак не прокомментировали. Министр информации Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев в понедельник на звонок RT не ответил.

Но ещё до резонанса в СМИ на своей странице во «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил семерых представителей республики, заслуживших право носить берет.

«По итогам выполнения заданий права ношения крапового берета удостоились семеро наших спецназовцев. Успешно все испытания прошли дорогие БРАТЬЯ — командир ОМОН УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» УФСВНГ РФ по ЧР Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев из специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Грозненского соединения Росгвардии, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из специального моторизованного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Я с большим удовольствием поздравляю наших бойцов с завоеванием права ношения краповых беретов! Желаю семейного благополучия и успехов в служебной деятельности во благо нашего великого Отечества — России!» — написал Кадыров.

Он также отметил, что в чеченских спецподразделениях служат 43 краповика. «Это свидетельствует о высоком уровне физической и боевой подготовки наших бойцов!» — подчеркнул Кадыров.

В 2019 году глава Чечни объявил о премии в один миллион рублей для сотрудников спецподразделений республики, которые заслужили право носить краповый берет.

Кроме того, 15 бойцам силовых подразделений, которые успешно прошли все испытания в прошлом году, были вручены медали «Защитнику Чеченской Республики» и «За заслуги перед Чеченской Республикой».