Военные разведки и спецназа отработали поиск формирований «врага» в Ленобласти

Военнослужащие подразделений разведки и спецназа Северо-Западного округа Росгвардии провели учения в Ленинградской области.

В лесах и на пересечённой местности они отработали поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований, сообщает сайт «Невские новости».

Во время учений росгвардейцы совершали многокилометровые марши в назначенные районы, тренировали поисковые и разведывательные комбинации, скрытое перемещение, маскировку и способы наблюдения за условным противником.

Кроме того, проводились тренировки по организации засад, налётов и их отражению.

По завершении лесных учений состоялись боевые стрельбы из разных видов оружия.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.