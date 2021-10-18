В Росгвардии опровергли сообщения о драке за краповые береты

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о драке в Ставропольском крае на испытаниях на краповый берет.

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — приводят «Известия» слова Грибакина.

Он отметил, что берет «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

При этом он добавил, что во время соревнований за обладание краповым беретом возникают эмоции.

Он добавил, что «в данном случае не происходило каких-либо драк».

Ранее в СМИ появилась информация, что на испытаниях на краповый берет на Ставрополье произошла драка.