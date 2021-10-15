«Теперь она боится за себя и своих близких»: как москвичка борется за доставшиеся ей в наследство 300 млн рублей

Москвичка неожиданно узнала о том, что ей досталось в наследство 300 млн рублей, и теперь боится за свою жизнь. По словам женщины, её мать занималась бизнесом и умерла в 2017 году. Однако банк, по словам дочери, почему-то не уведомил о крупных суммах, оставшихся на счетах. О деньгах она узнала совершенно случайно, когда неизвестные люди в других регионах страны стали пытаться через суд получить исполнительные листы на взыскание сотен миллионов рублей с покойной матери. Наследница обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против сотрудников банка, утаивших, по её мнению, информацию о вкладах, а также против тех, кто пытался получить средства.

41-летняя москвичка Надежда Солодовникова (имя изменено) добивается возбуждения уголовного дела против неизвестных, которые, как она полагает, пытались похитить 300 млн рублей, которые достались ей в наследство от матери.

Первая попытка

Мать Надежды — известный врач. Долгое время она работала вместе с академиком Лео Бокерией, создала в стране сеть кардиологических клиник. В 2017 году женщина умерла.

По словам Надежды, когда она вступила в наследство, сотрудники Сбербанка почему-то не сообщили ей об одном из счетов, на котором хранились 300 млн рублей. А спустя два года именно с этого счёта неизвестные люди попытались снять деньги.

Для этого, по словам адвоката Эдуарда Асянова, они намеревались получить исполнительные листы для взыскания долга с покойной.

7 августа 2019 года в Дорогомиловский районный суд Москвы поступили заявления от имени некоего Фуфаева О.А. на получение исполнительных листов о взыскании задолженности по договору займа с умершей женщиной. Однако суд в иске отказал. 10 декабря 2019 года тот же Фуфаев подал аналогичный иск в Кунцевский районный суд Москвы (по месту последнего жительства матери) — и снова получил отказ.

В определении суда указано, что в таких случаях следует подавать иск к наследникам.

Иски скрыли от ответчиков

После этого, по словам Асянова, аналогичные иски были поданы в Воронеже.

На этот раз, говорит адвокат, заявителем выступил некий Дмитрий Воронов. Согласно базе данных судов, два иска были снова поданы непосредственно к матери Надежды, а третий иск — к наследнице.

По первым двум искам суды вынесли отказ, третий был принят 4 декабря 2020 года к рассмотрению.

Как следует из материалов дела, Воронов якобы дал в долг матери Надежды 285 млн рублей, а поручителем по договору выступил директор компании «Курьерэкспресслогистик» Япрынцев Евгений Александрович.

Воронов потребовал от Япрынцева как от поручителя вернуть деньги. Тот заявил, что у него нет возможности расплатиться.

15 февраля 2021 года суд принял уточнение к иску, в котором Надежда уже была указана в качестве соответчика, а 17 марта 2021 года вынес заочное решение о взыскании с наследницы 285 млн рублей.

Надежда считает, что все документы, представленные в суд, сфальсифицированы. Как поясняет адвокат, в заявлении был указан вымышленный адрес ответчиков, чтобы, по его мнению, скрыть от них процесс. Также было подано подложное письмо от самой Надежды, в котором женщина якобы просила провести слушания без её участия.

«Я видел это письмо, явно кто-то писал левой рукой», — уверен Асянов.

Кроме того, говорит адвокат, к исковому заявлению не были приложены оригиналы договоров, оригиналы документов, подтверждающих передачу денег, а также было нарушено правило территориальной подсудности.

«Иск должен был рассматриваться в Москве, по месту жительства ответчика», — поясняет он.

Однако суд вынес решение о взыскании денег, но, по словам адвоката, из-за технической ошибки в исполнительном листе (в написании отчества взыскателя) банк отказался проводить взыскание. Истцы пропустили сроки подачи заявления об исправлении, поэтому им пришлось инициировать повторное разбирательство.

«Они написали заявление якобы от лица Надежды с просьбой пересмотреть дело. Суд понял, что дело нечисто. Был направлен запрос в полицию, чтобы установить её адрес, и уже на него направили извещение», — рассказал RT Асянов.

Краснодарский след

По словам Надежды, только увидев в почтовом ящике извещение от воронежского суда, она узнала о том, что у матери был счёт на 300 млн рублей.

«Выяснилось, что Сбербанк не все счета отразил, когда шло наследственное дело, и не все деньги перевёл», — вспоминает Асянов.

Надежде и адвокату удалось добиться передачи дела в Москву. «Материалы должны прийти в Кунцевский суд, но они пока туда не поступили. Боимся, как бы его не потеряли, потому что там надо ставить вопрос о компетентности суда, вынесшего это решение», — поясняет адвокат.

При этом он отмечает, что оставшуюся часть средств с неучтенного счёта пытались вывести по схожей схеме в Краснодаре.

«Я обратил внимание, что требуют не все деньги, остается ещё дельта. Начали шерстить все суды и обнаружили аналогичный иск в краснодарском суде», — рассказывает адвокат.

В Октябрьский районный суд Краснодара исковое заявление к покойной матери Надежды о взыскании задолженности подал Юрий Ковязин.

В деле, по словам Асянова, также использовали договор займа от 15 июня 2016 года и акты приёма-передачи денежных средств. Из них следует, что 15 апреля 2016 года Евгений Крутиков якобы передал женщине наличные денежные средства в размере 15 млн рублей. А затем, по договору от 10 июля 2018 года, Крутиков якобы уступил этот долг Ковязину.

Боится за себя

RT связался с Ковязиным, но он отказался от комментариев. Япрынцев, участвовавший в судебных заседаниях в воронежском суде, заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу, и бросил трубку. Другие истцы — Фуфаев и Воронов — были для комментариев недоступны.

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В свою очередь, в Сбербанке RT заявили, что проводят внутреннюю проверку по этому делу.

«Нашим банком проводится проверка, о результатах которой мы сообщим представителям клиента. В соответствии с действующим законодательством, наш банк не может предоставить СМИ детальные комментарии. По имеющейся у банка информации, данные клиента скомпрометированы не были, денежные средства находятся в полной сохранности», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сейчас Надежда добивается того, чтобы всех виновных привлекли к ответственности. Она направила письмо руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по фактам незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, фальсификации материалов гражданского дела и покушения на мошенничество, совершённого группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Также женщина направила обращение Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность действий сотрудников банка и попросила председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева проверить действия судей.

«Надежда теперь боится за себя и своих близких», — рассказал Асянов.

Редкая схема

Алексей Добрынин, управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, говорит, что при открытии дела о наследстве непросто на протяжении длительного времени скрывать информацию о счетах либо денежных средствах на них.

«К примеру, сотрудника банка, контролировавшего процесс сокрытия информации по счетам, могут просто перевести в другое подразделение банка или уволить его. То есть, по независящим от мошенников причинам мошенничество может не состояться. А значит, в их интересах действовать быстро», — считает эксперт.

По его словам, чаще используют, например, фальсификацию завещания или фиктивные браки.

«Мошенничество было бы невозможно совершить без участия сотрудника банка. А вот суд в таких схемах зачастую используют втёмную. Пользуясь несовершенством процессуального законодательства, когда ответчика уведомляют по последнему известному месту жительства, предоставленному истцом, инициировавшим этот судебный процесс. Процесс, основанный на заведомо подложных документах. И так как никто в суде не заявляет о фальсификации договоров, суд презюмирует, что предоставлены подлинники, и выносит решение», — отметил Добрынин.

На данный момент, как сообщил Эдуард Асаянов, Следственный комитет передал обращение в территориальные управления, которые должны принять решение о возбуждении дела.

В СК RT подтвердили, что идёт проверка материалов по данному делу, но от более подробных комментариев отказались.