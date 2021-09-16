«Возможно, кто-то освободился и начал работать по старинке»: жители Подмосковья столкнулись с рейдерами из девяностых

Жители дачного кооператива «Север», расположенного в подмосковной деревне Коробово, стали жертвами грубой мошеннической схемы. По их словам, неизвестные заявили права на их землю, пригнали технику и начали ломать заборы. Участки мошенники предложили выкупить, оценив их в несколько миллионов рублей за сотку. Прокуратура и СК начали проверку.

Дачный кооператив «Север» в деревне Коробово Московской области основала в 1992 году компания геологов.

«Мы все выходцы с севера — кто с Якутии, кто с Магадана — попали по работе в Москву, начали оглядываться. Решили поселиться вместе за городом, нашли подходящий участок в деревне Коробово. Когда мы туда пришли, были только заброшенные поля и самопальная свалка», — вспоминает старожил посёлка Александр Хвостов.

Геологи договорились с колхозом, выкупили землю рядом с водой.

«Мы оформили в собственность землю до прибрежной зоны, дальше уже нельзя в частную собственность оформлять. Мы-то как геологи это знаем», — рассказывает RT Хвостов.

Оформив все необходимые документы, жители сами убрали свалку, расчистили береговую линию и все эти годы благоустраивали территорию.

«А спустя 30 лет неожиданно нам заявили, что мы не хозяева этой земли», — рассказал мужчина.

Новые хозяева

Всё началось в марте 2021 года, когда возле дачного посёлка появились рабочие и строительная техника. Местным жителям они заявили, что теперь у земли новый собственник.

«Говорят, теперь это наша земля. Я говорю: «На каком основании? У нас же все документы есть, налоги за эту землю платили». Нам показали кадастровую карту, по ней действительно прибрежная полоса и часть наших участков числятся за неким Валентином Сторожевым», — рассказывает Александр Хвостов.

Как он вспоминает, жителям сразу создали максимум неудобств — закрыли проход к воде, испортили береговую линию, повалили столетний дуб, росший на берегу. На нескольких участках снесли заборы и разрушили парники. Затем в посёлке неожиданно сгорел трансформатор, и дома остались без электричества.

«За руку не поймали, но такие совпадения — одно на миллион, явно нас пугануть хотели», — говорит Хвостов.

Жителям дачного кооператива сказали, что их оставят в покое, если они сами выкупят землю. Цену назначили в 3 млн рублей за сотку.

«Мы пытались с ними как-то диалог выстроить, чтобы понять, с кем имеем дело, на каком основании они землю получили. Но с той стороны был только какой-то менеджер Иван, который даже фамилию не назвал, документов, кроме кадастровой карты, не показали. Просто говорили: быстрее покупайте, нам всё равно кому продавать. А цены постоянно повышали. Сначала 250 тыс. рублей за сотку заявили, потом миллион, потом три», — вспоминает один из дачников.

Странное решение суда

Как выяснилось, новый собственник появился у участков после судебных разбирательств, проходивших в 2016 году.

Согласно решению Видновского суда (есть в распоряжении RT), бывшие сотрудники колхоза имени Горького, прекратившего существование ещё в 1990-е, спустя много лет заявили права на земельные паи. Суд удовлетворил жалобу истцов и выделил им участки в прибрежной полосе. Истцы прямо в ходе слушаний заявили, что уступили права Валентину Сторожеву, который и стал конечным собственником земли.

Как отмечает адвокат Пётр Селищев, судебное решение вызывает множество вопросов. Единственным представленным доказательством были ксерокопии трудовых книжек.

«Факт трудовой деятельности надо подтверждать надлежаще заверенными трудовыми книжками, в колхозе должны быть списки людей, претендующих на паи. Ничего из перечисленного представлено не было. Похоже, что эти люди к колхозу отношения не имели, чтобы скрыть подделку, сделали ксерокопии трудовых. Суд должен был убедиться, что люди имели право на земельные паи, но проверять не стали», — говорит он.

Также Селищев отметил, что большая часть участков находится в природоохранной зоне и по закону может быть только в федеральной собственности.

«Мы подали заявление в прокуратуру и природоохранную прокуратуру по этому факту. По нашему пониманию, был сговор с администрацией, которая разрешила жилищное строительство в береговой полосе, что по закону запрещено. Сейчас с этим разбираются надзорные органы», — говорит Хвостов.

Валентин Сторожев, предъявивший права на землю, для комментариев был недоступен. По словам адвоката, с новым загадочным собственником не удалось связаться и никому из местных жителей.

«Люди пытались с ним встретиться, договориться, но сам он ни разу не появился, действует только через менеджеров, которые даже не представляются. Мы смогли сами пробить его данные. Похоже, это некий 70-летний пенсионер, на которого зарегистрирована строительная фирма в Подмосковье», — сообщил адвокат Пётр Селищев.

Ленинская администрация не смогла предоставить комментарий, но, по словам Селищева, местные власти уже сами подали иск с целью признать решение суда, после которого земли были переданы Сторожеву, незаконным.

«Мы заходим в процесс третьими лицами. Жители хотят раскопать заказчика данного дела, найти судью, вынесшего неправомерное решение», — пояснил он.

По его информации, схожие схемы недавно возникали и в других районах Московской области. «Действуют как в 1990-е, а такие схемы уже не работают. Возможно, кто-то освободился и начал работать по старинке», — рассуждает адвокат.

Жители дачного кооператива рассчитывают, что дело удастся распутать, а организаторов привлекут к уголовной ответственности за мошенничество и самоуправство. Как сообщил Селищев, проверку по заявлениям дачников уже ведут Следственный комитет и прокуратура.