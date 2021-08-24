«Публикация сдвинула дело с мёртвой точки»: прокуратура провела проверку инцидента о разрушении клуба боевых искусств

После публикации RT о разрушении клуба боевых искусств «Воин» хабаровская прокуратура провела проверку. По её результатам сотрудники полиции, не принимавшие мер, привлечены к дисциплинарной ответственности, а в деле появились новые эпизоды. По словам председателя клуба Вячеслава Позднякова, зданию причинили ущерб на сумму не менее 4,5 млн рублей. Он надеется, что местные власти помогут спортсменам хотя бы с временным помещением для тренировок.

После публикации RT о разрушении злоумышленниками здания хабаровского спортклуба «Воин» городская прокуратура провела проверку, которая подтвердила факты, изложенные в статье.

Помогли сдвинуть с мёртвой точки

Как следует из постановления заместителя прокурора Железнодорожного района Хабаровска (имеется в распоряжении RT), полицейские, не принимавшие своевременных мер реагирования, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, к возбуждённому делу по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») присоединены дополнительные материалы по заявлениям сотрудников клуба, по которым ранее отказывались возбуждать уголовные дела.

Отказы в возбуждении уголовных дел прокуратура аннулировала как незаконные.

Также было возбуждено уголовное дело по факту повреждения личного имущества сотрудника клуба. Мужчине повредили автомобиль, когда он пытался остановить вандалов. Согласно экспертизе, сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

«Ваша публикация, а также обращения нашей общественной организации к полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном ФО Юрию Трутневу и к прокурору Хабаровского края Николаю Рябову, которым хочется выразить слова благодарности за оперативность при рассмотрении заявлений и глубокий анализ ситуации, помогли сдвинуть дело с мёртвой точки», — рассказал RT председатель клуба Вячеслав Поздняков.

Он отметил, что лица, уничтожавшие помещения, ещё и вывозили стройматериалы.

«То есть совершали хищения открытым способом с применением насилия и угрозы применения насилия. Пока решения о привлечении этих лиц к ответственности нет», — сообщил он.

На вызовы не реагировали

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказался хабаровский клуб боевых искусств «Воин», учреждённый чемпионом России, победителем всероссийских и дальневосточных турниров по армейскому рукопашному бою и дзюдо Виталием Колодяжным.

Спортсмен, с 2007 года прикованный к инвалидному креслу, вернулся в спортивный зал уже в качестве тренера. Под его руководством было воспитано немало победителей российских и международных соревнований.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в этом году наградил Колодяжного благодарностью за многолетний и добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детско-юношеского спорта Хабаровского края.

В декабре 2020 году клуб Колодяжного приобрёл помещение для тренировок. Однако въехать в новый зал спортсмены не успели.

В марте 2021 года неизвестные злоумышленники в буквальном смысле слова стали разбирать здание. Полицейские, по словам спортсменов, на вызовы не реагировали.

Вячеслав Поздняков не исключает, что клуб мог стать заложником спора двух хозяйствующих субъектов.

Как рассказали RT в пресс-службе УМВД Хабаровского края, у бизнесмена, продавшего помещение спортсменам, идут судебные процессы за право собственности. Однако в клубе «Воин» отмечают, что приобретали помещения уже после того, как все суды вокруг зданий были завершены.

Криминальный след

Председатель клуба отмечает, что разрушение клуба может быть выгодно и криминалитету.

По словам спортсмена, среди людей, ломавших клуб, он якобы узнал Кирилла Ягодкина, который когда-то представлял сейчас уже закрытый бойцовский клуб «Мастер».

По данным СМИ, на самом деле «Мастер» был вывеской для группировки спортсменов, промышлявших рэкетом и вымогательством.

В 2014 году основатель клуба Натиг Аллахверанов был приговорён к четырём годам общего режима по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщалось, он показательно избил одного из членов группировки, вздумавшего порвать с криминалом. Помимо этого, пострадавшего заставляли заплатить за выход из клуба 60 тыс. рублей.

В 2018 году брат Натига Анар Аллахверанов получил 18 лет заключения за убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва.

Экспертом на суде выступал основатель клуба «Воин» Виталий Колодяжный, который подтвердил, что профессиональный спортсмен должен был осознавать, что его действия могут привести к смерти.

Надеемся на помощь

В «Воине» отмечают, что ущерб от разрушения здания составил 4,5 млн рублей. Самостоятельно решить эту проблему спортсменам непросто.

«Надеемся на помощь нашего врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва с выделением для детей нашей общественной организации хотя бы временного помещения, так как наше помещение было преступно уничтожено криминальными лицами», — говорит Вячеслав Поздняков.

По словам спортсмена, сейчас идут дополнительные проверки по фактам хищения имущества.

Кроме того, как выяснил RT, следственный отдел Следственного комитета начал проверку в отношении сотрудников полиции в порядке ст. 144—145 УПК РФ по наличию в их действиях признаков состава преступления по халатности. Решение ещё не принято.