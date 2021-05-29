«Творится просто беспредел»: в Хабаровске школа единоборств добивается наказания виновных в нападении на её здание

В Хабаровске клуб боевых искусств «Воин» уже несколько месяцев подвергается нападениям: неизвестные разрушают здание, в котором должны тренироваться порядка ста ребят. В клубе подозревают, что за атаками может стоять местный криминалитет. Основатель секции выступал экспертом на стороне обвинения по скандальному уголовному делу об убийстве бойцом ММА Анаром Аллахверановым пауэрлифтера Андрея Драчёва.

Этой весной хабаровский «Клуб боевых искусств «Воин» готовился к переезду в собственный зал, в котором могли бы тренироваться более ста ребят. Секция работала более десяти лет, однако своего помещения у спортсменов до сих пор не было.

«Это должен был быть для нас настоящий дом, мы так долго к этому шли, и тут появляются какие-то люди, разрушают здание, вывозят наше имущество», — рассказывает RT председатель клуба Вячеслав Поздняков.

Атака криминала

Помещение в собственность «Воин», по словам Позднякова, получил в декабре 2020 года, а в марте 2021 года начались нападения.

«Первый раз это произошло 24 марта, — рассказывает Вячеслав. — неизвестные люди стали ломать стены, разбирать кладку. Подобные визиты повторялись 25, 26 и 31 марта, а также с 1 по 12 мая. Злоумышленники снимали панели, пытались разобрать крышу, нападали на нас, когда мы пытались им помешать, и каждый раз исчезали перед приездом полиции».

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Как вспоминает Поздняков, после того, как он первый раз вмешался и остановил вандалов, к клубу приехало несколько машин. Когда спортсмен вызвал полицию, все сразу же разъехались.

В УМВД Хабарского края считают, что речь идёт об имущественном споре. Как пояснили RT в пресс-службе ведомства, у бывшего владельца здания ещё идут судебные процессы за право собственности.

Однако в клубе «Воин» отмечают, что приобретали помещения у прежнего владельца уже после того, как все суды были завершены.

«Воин» приобрёл помещение на улице Шкотова у индивидуального предпринимателя Чичелова В.Н. Как следует из материалов судебных дел, это часть большого объекта, который тот строил совместно с компанией «ДВ Инвест», предоставившей ему земельный участок. По договору, Чичелов инвестировал в строительство и в обмен получал часть площадей. Однако позднее «ДВ Инвест» отказалась передавать положенные по договору площади, заявив, что инвестор свои обязательства не выполнил. Впоследствии Арбитражный суд Хабаровского края постановил, что Чичелов имеет право на часть построенным помещений (решение есть в распоряжении RT). Апелляции бизнесмен также выиграл.

После того, как суды, казалось бы, поставили точку в споре партнёров, клуб и приобрёл у Чичелова помещения. «Возможно, нас втянули в чужой спор, к которому мы вообще не имеем отношения», — рассуждает Поздняков. Но при этом он не исключает, что за атакой может стоять и организованная преступность.

«У нас город небольшой, все друг друга знают, мы догадываемся, кто стоит за налётами на наш клуб. Это люди, связанные с местными криминальными авторитетами. Мы учим ребят уважать законы, любить свою Родину. Есть те, кого это не устраивает. Это структуры, которые хотят, чтобы спортсмены пополняли криминальные группировки. Тут уже не вопрос финансовых интересов. Нас хотят задушить, чтобы мы не мешали затягивать молодых спортсменов в криминал», — рассказывает Поздняков.

По словам спортсмена, среди тех, кто приезжал ломать их клуб, ему якобы удалось узнать Кирилла Ягодкина, который ранее тренировался в ныне закрытом бойцовском клубе «Мастер».

По данным СМИ, «Мастер» основал Натиг Аллахверанов вместе с Евгением Руфановым, и под прикрытием клуба работала группировка спортсменов, занимавшихся рэкетом и вымогательством.

В 2014 году Натиг Аллахверанов получил четыре года общего режима по статье 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Как сообщалось, он показательно избил одного из членов группировки, который решил её покинуть, вдобавок за выход с пострадавшего потребовали 60 тысяч.

В 2018 году брат Натига Анар Аллахверанов был приговорен к 18 годам заключения за убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва. Экспертом на суде выступал основатель клуба «Воин» Виталий Колодяжный. Он дал заключение, что профессиональный спортсмен должен был понимать, что его удары могут привести к смерти.

«Допущена волокита»

Учредитель клуба «Воин» Виталий Колодяжный — человек известный в мире спорта. Он призёркубка мира, многократный чемпион России, победитель всероссийских и дальневосточных турниров по армейскому рукопашному бою и дзюдо.

Спортивную карьеру Колодяжный совмещал со службой в армии. В спортивном клубе армии Дальневосточного округа он курировал армейский рукопашный бой.

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© Клуб боевых искусств «Воин» Хабаровск

В 2007 году Колодяжный попал в аварию и получил травму позвоночника. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Но инвалидность не помешала ему развивать спорт. В этом году ВРИО Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв наградил его благодарностью за многолетний и добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детско-юношеского спорта Хабаровского края.

«Мы не просто готовим спортсменов, а стараемся воспитывать ребят в правильном духе, привить им патриотизм, уважение к законам, поэтому обидно, что правоохранители не спешат разобраться в этой ситуации» — говорит Колодяжный.

Виталий Колодяжный рассказывает, что направлял жалобы на бездействие и халатность сотрудников полиции в УМВД по Хабаровскому краю и прокуратуру, но ситуация не меняется.

Как сообщили RT в прокуратуре Хабаровского края, полицией было принято четыре решения об отказе в возбуждении дела. Два из них уже отменены прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска, а в отношении двух других запрошены проверки законности принятия решения.

«При проведении процессуальных проверок сотрудниками полиции допущена волокита, в связи с чем прокурором района начальнику отдела полиции вынесено два требования об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что вопрос сейчас находится на контроле прокуратуры района.

«Никаких противозаконных методов»

Известный российский боец Сергей Харитонов уже несколько лет поддерживает отношения с клубом «Воин». Он приезжал к ним на Дальний Восток, проводил мастер-классы и теперь следит за ситуацией.

«Я сам открывал клуб и прекрасно понимаю, что они чувствую. Десять лет снимали залы, бились и, наконец, смогли приобрести собственное помещение. Всё официально, по закону, а вдруг некие структуры начинают их выгонять, портят имущество. Обратились в полицию, а им говорят: «Сами защищайтесь», — сообщил он RT.

Спортсмена возмущает, что злоумышленников до сих пор не остановили.

«Я созванивался с ними, говорю: «Никаких противозаконных методов». Вы делаете благое дело. Воспитываете пацанов, чтобы не пили, не курили, не шлялись по улицам, и должны быть примерам. Нельзя брать ножи, пистолеты и самим идти разбираться. Иначе о каком уважении к закону можно потом говорить ученикам?» — рассуждает Харитонов.

По его мнению, волокита правоохранительных органов подталкивает спортсменов к тому, чтобы преступить закон.

«Творится просто беспредел, а ведь уже не 90-е. Тогда погибло огромное количество народа, а теперь снова хотят втянуть спортсменов в разборки, потому что полиция бездействует», — заметил Харитонов.

Он добавил, что разрушение клуба, где тренируются дети, низко даже по уголовным меркам, и на ситуацию обязательно должно обратить внимание государство.