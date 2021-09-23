«Верховный суд исправил ошибки»: жителю Донецка, совершившему преступление из-за бедности, смягчили приговор

Верховный суд России смягчил приговор жителю Донецка Ростовской области, осуждённому за контрабанду сигарет. Суд заменил ему реальный срок заключения на условный, приняв во внимание в том числе тяжёлое материальное положение осуждённого. По мнению адвокатов, это решение высшей судебной инстанции может повлиять на дальнейшую судебную практику и у тех, кто пошёл на преступление из-за бедности и не нанёс серьёзного ущерба, будет больше шансов избежать тюрьмы.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ смягчила приговор жителю города Донецка Ростовской области Виталию Дюкареву, попытавшемуся заняться контрабандой сигарет. В начале 2020 года он получил три года заключения, но в итоге адвокату удалось добиться смягчения приговора и замены реального срока условным.

Виталия Дюкарева задержали при попытке нелегально перевезти в Россию с территории Украины на лодке несколько коробок сигарет. На допросе мужчина рассказал, что контрабандой заняться ему предложил незнакомый человек после того, как Дюкарев пожаловался ему на тяжёлое материальное положение.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ежемесячный доход Дюкарева составлял всего 8 тыс. рублей.

«Дюкарев — человек положительный, работящий. Он за любую работу брался, соседям машины ремонтировал, все о нём хорошо отзывались. Никакой системы в его действиях не было, один раз просто по просьбе другого лица перевёз четыре коробки сигарет на лодке с территории Украины. Другой работы не было: у нас небольшой шахтёрский городок, все шахты закрыты, живут в основном пенсионеры», — рассказал RT его адвокат Сергей Башлаев.

По словам юриста, суду первой инстанции были известны все эти обстоятельства, но Дюкарев всё равно получил реальный срок.

Ущерба не нанёс

«В январе 2020 года прямо в зале суда на Дюкарева надели наручники. Я был уверен, что приговор вынесли несправедливо, поэтому обжаловал его во всех инстанциях. Ростовский суд оставил приговор без изменений, четвёртый кассационный суд в Краснодаре — без изменений. Мы почти два года боролись, и наконец Верховный суд РФ исправил ошибки», — рассказывает Башлаев.

«С учётом обстоятельств, свидетельствующих о том, что (осуждённый. — RT) совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением, что предметы контрабанды были у него изъяты, он признал вину, выразил раскаяние, а также с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, на которые сослался суд, условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности исправления осуждённого без реального лишения свободы нельзя признать законным и обоснованным», — отмечается в определении судебной коллеги ВС РФ.

Как напомнил адвокат, Дюкарев ранее к уголовной ответственности не привлекался и своими действиями никому ущерба не нанёс.

«Само преступление, хотя и является тяжким, относится к категории экономических. Это надо тоже учитывать, об этом и президент не раз говорил. Здесь куча смягчающих обстоятельств. Его матери 79 лет, отцу — 80, они плохо видят. Приговор отразился на условиях жизни всей его семьи, и это тоже надо обязательно учитывать», — убеждён Башлаев.

«Надо бороться с причиной»

Большинство юристов считают, что это решение Верховного суда может повлиять на практику и судьи теперь будут обращать внимание на смягчающие факторы. Как рассказал Башлаев, в его практике был ряд аналогичных дел и теперь он надеется на смягчение приговора и по ним.

«Мы живём в Донецке, на границе с Украиной. Работы нет, у людей тяжёлое материальное положение, поэтому часто берутся и за контрабанду табачных изделий. Только в моей практике пять человек получили такие же приговоры прямо в зале суда. И у всех у них также были малолетние дети на иждивении. Думаю, теперь и суды первой инстанции будут смягчающие факторы учитывать», — заметил Башлаев.

Адвокат Рамиль Гизатуллин также отметил, что решение Верховного суда исправило грубейшую ошибку трёх инстанций.

«При данных обстоятельствах (совершение преступления средней тяжести, признание вины, наличие иждивенцев, тяжёлое материальное положение) у него были не только более чем высокие шансы получить условное наказание, но и перспективы прекращения уголовного дела, например ввиду деятельного раскаяния», — отметил он.

В тоже время Гизатуллин обратил внимание, что суды обязаны выносить свои акты с учётом обстоятельств дела и личности фигуранта, а «не из чувства жалости к материальному положению подсудимого или осуждённого».

Адвокат Олег Пахомов, в свою очередь, отметил, что разъяснения Верховного суда далеко не всегда учитываются при вынесении судебных решений.

«Верховный суд много разъясняет, но районные суды на пленумы, увы, далеко не всегда обращают внимание», — напомнил он.

Пахомов также считает справедливым решение ВС РФ. «Человек этим занимался не потому, что у него тайный бизнес и он миллионы на контрабанде зарабатывал. А просто от безысходности, другой работы не нашёл. Как государство может с него за это спрашивать? Это проблема государства как раз, что люди без работы сидят. Надо не со следствием, а с причиной бороться», — уверен он.

Виталий Дюкарев, как рассказал его адвокат, ещё находится в колонии, ждёт, пока туда придёт определение Верховного суда.