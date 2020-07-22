Осуждённому за наркотики московскому студенту уменьшили срок

Кассационный суд существенно смягчил приговор московскому студенту Никите Михеенко, осуждённому на семь лет колонии строгого режима по «наркотической» 228-й статье УК РФ. Судья не нашла доказательств вины Михеенко в покушении на сбыт найденных у него полицейскими веществ и сократила срок до четырёх с половиной лет в колонии общего режима. По словам адвоката осуждённого, с учётом нового вердикта он уже отбыл почти весь срок и может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но добиться этого, скорее всего, не удастся из-за особенностей законодательства.

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Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор московскому студенту Никите Михеенко, который ранее был осуждён по «наркотической» статье 228 УК РФ на семь лет колонии строгого режима. По мнению суда, следствие не доказало, что молодой человек якобы собирался реализовывать найденные у него запрещённые вещества, и снизил наказание до четырёх с половиной лет колонии общего режима. На свободу Михеенко должен выйти уже в начале 2021 года.

Как уже рассказывал RT, осенью 2016-го сотрудники ОМВД России по району Щукино задержали Михеенко у станции столичного метро «Октябрьское поле». Согласно протоколам изъятия, в карманах и рюкзаке у парня нашли свёртки с наркотиками.

Как утверждает Михеенко, наркотики ему подбросили сами полицейские, которые затем избили его, пытаясь заставить подписать протокол. После того, как суд отклонил ходатайство полицейских о заключении Михеенко под стражу, его отпустили домой, благодаря чему он смог зафиксировать полученные в отделе побои. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту превышения сотрудниками МВД должностных полномочий, которое, однако, ещё далеко от завершения.

Тем не менее, Хорошёвский райсуд Москвы посчитал вину ранее не судимого столичного студента по 228-й статье УК РФ доказанной и 27 июня 2017 года приговорил его к семи годам.

Пересмотр приговора

Суровый вердикт «устоял» в Мосгорсуде, куда подали жалобу адвокаты Михеенко. Следующей инстанцией стала судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции. Материалы дела были рассмотрены 23 июня 2020-го и на этот раз судьи усмотрели существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального права, повлиявшие на исход дела.

«Как видно из материалов уголовного дела, суд первой инстанции, признавая Михеенко Н.А. виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, обосновал свой вывод о виновности осуждённого в этом преступлении количеством изъятых у него наркотических средств, их расфасовкой. Однако по смыслу закона само по себе количество обнаруженного у виновного наркотического средства либо психотропного вещества не может свидетельствовать о наличии у него умысла на сбыт этих веществ», — говорится в тексте кассационного определения.

Таким образом, Михеенко переквалифицировали статью обвинения: с ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ) на ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). Наказание студенту сократили с семи лет строгого режима до четырёх лет и шести месяцев колонии общего режима. Выйти на свободу он должен в марте 2021 года.

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Как пояснил RT адвокат Никиты Эдуард Михеев, суд снизил сроки наказания, не найдя доказательств вины его подзащитного.

«Суд первой инстанции нарушил закон и не указал в приговоре доказательства, которые могли подтвердить, что действительно Михеенко хотел сбывать, что он у кого-то это приобрёл. Не доказан умысел на сбыт. Кассационный суд решил сохранить вину, но переквалифицировал действия и снизил сроки наказания. Я считаю, что это сделано для того, чтобы найти в этом резонансном деле какой-то золотой компромисс», — считает юрист.

Между тем, Михеенко уже перевели в новую колонию, что, по словам адвоката, помешает ему в ближайшие полгода рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

«Решение об УДО принимается на основании характеристик из колонии. Никита только перевёлся в новое учреждение и, соответственно, никаких характеристик на него составить пока не могут. Согласно инструкциям, только через полгода он сможет подать прошения на УДО. Чисто бюрократические моменты. Конечно, мы могли подать на УДО перед его отъездом из той колонии, но в этом случае шанс на отказ больше, ведь прокурор может возмутиться, что он полгода не выждал», — рассказал адвокат.

Собеседник RT также сообщил, что пока не знает, будет ли сторона защиты далее обжаловать вердикт кассационной инстанции в Верховном суде РФ.

По его словам, Никита Михеенко переживает, не ухудшится ли его положение после этой жалобы, не откажут ли ему из-за неё в УДО. Поэтому решение остаётся за подзащитным, пояснил Михеев.

«Конечно, я бы хотел бы обжаловать вердикт, так как коллегия судей не учла, что он отбывал наказание в строгом режиме, а должен был в общем и необходимо сделать перерасчёт. Возможно, по нему Никита уже был бы на свободе. Однако в суде на это не обратили должного внимания», —заключил адвокат.

«Я надеюсь на пересмотр дела»: как московского студента осудили на семь лет за наркотики

«Испортили всю жизнь»

Мама осуждённого Раиса Михеенко в беседе с RT призналась, что её очень расстроило новое решение суда.

«Я рассчитывала, что моего сына оправдают и отпустят сразу после заседания суда. Но так не произошло. Конечно, то, что он будет дома на два с половиной года раньше не может не радовать. Но этим приговором ему испортили всю жизнь — будут все знать, что судим. Никому ничего не объяснишь. Я намерена биться дальше, чтобы Никиту реабилитировали. Мой сын невиновен», — заявила Михеенко.

Женщина настаивает, что уголовное дело в отношении её сына было сфабриковано. В частности, она отмечает, что в деле имеются две отрицательные характеристики от участкового, которые являются косвенным доказательством вины Михеенко. В них написано, что Никита «известен, как личность, ведущая антиобщественный образ жизни, употребляет наркотики и замечен в отрицательных компаниях, со стороны соседей поступают жалобы на его аморальное поведение».

Их передала суду следователь ОМВД по району Щукино Ирина Иванова-Горовицкая. Согласно подписям, документы якобы составлял участковый Павел Дорофеев, который работал в Донском районе. Сейчас он уже на пенсии, но узнав о громком деле, связался с Михеенко через коллегу и пояснил, что подобные характеристики не составлял никогда.

«Он сказал, что документ составлен настолько безграмотно, что совершили ошибку даже в районе, где он работал. Там было написано, что он участковый по Пресненскому району. Тогда мы это выяснили, но суд не обратил внимания. Он сказал, что это абсолютная фальсификация, даже подпись не его, что следователь сама составила такую характеристику», — пересказала Раиса Михеенко слова Дорофеева.

Она также напомнила, что на суде не приняли во внимание дело о превышении должностных полномочий по факту избиений Михеенко и ивановского журналиста Андрея Евгеньева сотрудниками ОМВД России по району Щукино. По словам женщины, в суде сообщили, что дело до сих пор не расследовано и возбуждено в отношении неустановленных сотрудников, поэтому принимать его во внимание не имеет смысла.

Открытое письмо

На этой неделе Союз журналистов России опубликовал открытое письмо Андрея Евгеньева председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В октябре 2016-го журналиста при схожих обстоятельствах задержали те же полицейские, сильно избили, а затем при сомнительной доказательной базе он был осуждён за оборот наркотиков. Евгеньев уже отбыл свой трёхлетний срок в колонии.

«С момента возбуждения уголовного дела в отношении «неустановленных» сотрудников полиции скоро пройдёт уже два года. Его недавно передал на проверку в вышестоящий орган зам. начальника СУ СК по р-ну Люблино г. Москвы А.А. Зацепин, которому было поручено провести всестороннее расследование. К Зацепину сложилось полное недоверие в связи или с некомпетентностью, или с тем, что ему кем-то дано указание «спустить на тормозах» дело, находящееся под вашим личным контролем», — пишет Евгеньев.

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Также журналист рассказывает о судьбе сотрудников того самого отдела полиции Щукино, которые задерживали его и впоследствии «осрамили честь мундира», став фигурантами скандалов и уголовных дел, но не обвиняемыми по уголовному делу об избиении двух задержанных.

«Уважаемый Александр Иванович! Сколько всё это может ещё тянуться под вашим личным контролем? Прошу срочно провести соответствующие проверки по фактам, изложенным мною, пока все подозреваемые не скрылись от следствия», — закончил письмо Евгеньев.

По уголовному делу по ч.3 ст. 286 УК РФ «по факту превышения должностных полномочий», которое было возбуждено ещё в 2018 году, пока действительно никаких особых подвижек нет. Евгеньев и Михеенко до сих пор фигурируют в нём как свидетели, а расследование ведётся в отношении неустановленных лиц.

При этом Евгеньев рассказывал RT, что имена избивавших его и Михеенко сотрудников полиции известны и неоднократно озвучивались. Даже пока он отбывал свой срок по делу проводились очные ставки, на которых обидчики были опознаны.

По словам адвоката Никиты Михеенко, расследование уголовного дела по факту избиения месяц назад в очередной раз приостановили.