Осуждённый за наркотики журналист Евгеньев дал интервью RT после выхода на свободу

Осужденный по наркотической статье 28-летний ивановский журналист Андрей Евгеньев 11 октября вышел на свободу. Дело Евгеньева сравнивали со случаем Ивана Голунова. В 2016 году Андрея задержали у метро «Октябрьское поле». Как сообщили тогда полицейские, молодой человек подходил под ориентировку о разыскиваемом преступнике. Его отвезли в отдел, где, по словам Евгеньева, избили, а в карманах нашли наркотики. Все эти годы семья журналиста пыталась доказать, что наркотики сыну подбросили. Между тем, СК возбудил уголовное дело по превышению полномочий из-за нанесённых Евгеньеву побоев. В интервью RT Андрей Евгеньев рассказал, чем будет заниматься после освобождения.

© Фото из личного архива

Андрей Евгеньев отбывал наказание в ИК-6 в Талицах Ивановской области. Ранним утром 11 октября сюда приехала его семья, чтобы встретить сына.

«Всю ночь волновались, не спали. С того самого дня мы каждый день знали, что это дело абсурд и вот-вот всё разрешится. А получилось, что наш ребёнок отсидел от звонка до звонка. Это ужасно. Приезжаешь на свидания, разговариваешь через стекло, а так хочется обнять ребёнка, как в детстве», — рассказывает RT мама Андрея Ольга Евгеньева.

В 2016 году её сына, 25-летнего журналиста Андрея Евгеньева, задержали у метро «Октябрьское поле», когда он разговаривал по телефону со своей девушкой. Полицейские утверждали, что молодой человек подходит под ориентировку о разыскиваемом преступнике и отвезли в отдел. Там, как уверял впоследствии Евгеньев, его избили и подкинули наркотики. В деле, как рассказывал RT, было множество нестыковок, но суд всё же признал Евгеньева виновным и приговорил к трём годам лишения свободы.

«Три года — это мучительно долго, — говорит Ольга Евгеньева. — У меня как будто из плена освободили ребёнка».

Когда на пороге колонии появляется Андрей, все родственники бросаются к нему.

«Ну, всё уже, ну перестаньте, всё закончилось», — успокаивает их молодой человек. По дороге домой в машине он рассказывает, как отбывал срок.

«Я до последнего не верил, что меня осудят, — рассказывает Андрей. — Думал, что сейчас спохватятся коллеги-журналисты, появится адвокат и посадят полицейских, а не меня. Но потом в СИЗО я начал постигать эту систему. Такая у нас презумпция невиновности — попробуй докажи, что ты ни при чём. А после приговора просто ждал этот день освобождения, как день, когда я вернусь к нормальной жизни и увижусь с родными. Признаюсь, я не считал дни — так они шли бы ещё медленнее».

Евгеньев не считает, что три года прошли впустую. «Я приобрёл опыт, который позволил по-другому взглянуть на жизнь. И, видимо, это испытание неспроста. Теперь, поскольку я «ранее судим», то не стал бы предвзято относиться к людям, побывавшим в тюрьме. Не все они подлецы», — вздыхает Андрей.

Осужденный за наркотики ивановский журналист Андрей Евгеньев вышел на свободу

Борьба продолжается

Уже сидя дома, после праздничного застолья, Андрей рассказывает о своих планах на будущее.

«Цель номер один — это, если удастся, отправить всех тех причастных негодяев в погонах в тюрьму. Или хотя бы перекрыть им кислород, чтобы в такую ситуацию больше никто не попал», — рассказывает Андрей.

Когда Евгеньев находился в колонии, его родители добились возбуждения уголовного дела по факту избиения сына во время задержания. Более того, выяснилось, что Андрей был не единственной жертвой полицейских из ОМВД «Щукино». Месяцем ранее в этом же отделении был избит другой молодой человек Никита Михеенко. Он зафиксировал побои, впрочем, от тюрьмы это его не спасло. Михеенко также был осуждён за наркотики.

Пятого октября 2018 года Следственный комитет из-за применения полицейскими насилия по отношению к Евгеньеву и Михеенко возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Правда, спустя год после возобновления дела, несмотря на проведённые очные ставки и показания свидетелей, сотрудники ОМВД «Щукино» обвиняемыми по делу так и не признаны.

Во время хождений по инстанциям, прокуратурам и судам родственники Евгеньева и Михеенко сдружились. И встретить Андрея из тюрьмы приехала мама Никиты Раиса Михеенко.

«Никиту вытащим и скоро так же встречать будем», — обнимает её Андрей.

«Я вернусь в журналистику»

По словам Андрея, он собирается в ближайшее время вновь заняться журналистикой. До задержания он работал на телеканале «Звезда».

«Я вернусь в журналистику. Но самое главное для меня — это музыка. Она помогала мне всё это время. Я сочинял стихи, которые в своё время лягут на музыку. Это вряд ли будут хиты. Сейчас мы уже выпустили небольшую брошюру со стихами. На свидание ко мне приезжал отец, и я ему говорил: «пиши скорей», и он записывал», — делится Андрей.

© Фото из личного архива

Вечером Андрей решил провести своеобразный «ритуал». Он позвал нас на улицу, захватил с собой пакет, керосин и картонную коробку.

«Сколько эти вещи перевидали тюремных камер, автозаков и столыпинских вагонов, — рассказывает Андрей и укладывает в картонную коробку куртку, кроссовки, нижнее бельё и черную водолазку. — Существует такая традиция — после освобождения всё это сжигать. Всё, связанное с тюрьмой, должно обратиться в прах и улетучиться с дымом. Я давно мечтал это сделать».

Уложив все вещи в коробку, Андрей поливает их керосином, потом достаёт из кармана картонку со своей фотографией, сроком, статьёй и датой рождения. Эта табличка была закреплена у его спального места. Он поджигает её зажигалкой, а потом от неё предаёт огню вещи в коробке. Одежда загорается и Андрей с улыбкой смотрит на пламя: «Пускай всё плохое вместе с этим дымом улетучится».