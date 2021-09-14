«Оказал активное сопротивление»: задержан Александр Мавриди — последний сбежавший из истринского ИВС в августе

Следственный комитет России предъявил обвинение в побеге Александру Мавриди. Он был задержан 13 сентября в столичном районе Митино, оказал сопротивление, но был обезврежен. Таким образом, все пятеро заключённых, сбежавших из истринского изолятора временного содержания 6 августа, возвращены под стражу.

Следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допросил Александра Мавриди — последнего из пятерых сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ). Об этом утром 14 сентября сообщил Следственный комитет России.

50-летний Мавриди, единственный остававшийся на свободе и самый опасный из беглецов, был задержан накануне, 13 сентября.

Его обнаружили в московском районе Митино «в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно следователями ГСУ СК России по Московской области, оперативными сотрудниками ФСБ России, МВД России и ГУ МВД России по Московской области», говорится в сообщении Следственного комитета.

На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области, уточняют в ведомстве.

«В ходе выемки из рюкзака Мавриди изъято $3 тыс., €1350, 70 тыс. рублей. Таким образом, с участием обвиняемого следователем проведён комплекс неотложных следственных действий, после чего Мавриди направлен в изолятор временного содержания», — добавляют в Следственном комитете.

В МВД отмечают, что Мавриди попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК России. По данным СМИ, беглеца удалось вычислить благодаря видеокамерам — системы наблюдения засекли его, когда он пошёл в магазин за продуктами. Троих из четверых сбежавших с ним заключённых задержали ранее, ещё один сдался полиции сам.

Громкий побег

Напомним, резонансный побег из истринского изолятора произошёл в ночь на 6 августа. Сбежали пятеро заключённых — Александр Мавриди, Николай Тетеря, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Бутнару. Все они, кроме Мавриди, были осуждены за кражи. Кроме того, Цуркану, по данным Истринского суда, был осуждён по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По данным ГСУ СК по Московской области, мужчины, предположительно, использовали гаечный ключ, чтобы выломать «кормушку» — окно, через которое в камеру подают еду, — и скрутить замки, после чего сбежали. Затем они незамеченными прошли через весь изолятор, сбили навесной замок на улице с ворот и ушли. В камере остались двое заключённых, которые утверждают, что ночью спали и ничего не видели.

По версии следствия, побег произошёл не без участия сотрудников самого изолятора. Двое сотрудников истринского ИВС были арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в управлении СК по Московской области, один из сотрудников истринского ИВС, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, что направлены на помещение дежурной части.

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«Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать, — заявили в ведомстве. — Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег».

По данным СМИ, обвинение предъявили и врио начальника ИВС Андрею Старшинову. На допросе Старшинов полностью признал свою вину, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщают журналисты.

Как полагает следствие, врио начальника изолятора временного содержания распорядился поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Таким образом, они могли общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты, чтобы осложнить ход расследования и его рассмотрение в суде, а также разработать план побега.

Убийство и вымогательство

Александра Мавриди называли самым опасным из пятерых беглецов. Он обвиняется в громком убийстве предпринимателя Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов.

По версии следствия, в ноябре 2020 Мавриди с сообщником ворвались в загородный дом бизнесмена и застрелили его из арбалета.

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Правоохранители быстро задержали Мавриди по горячим следам, и в ходе обыска у него дома обнаружили прикованного к кровати пенсионера. Им оказался некогда известный адвокат Алексей Завгородний. Оказалось, что Мавриди два года истязал и держал мужчину в плену, чтобы вынудить его переписать на себя его элитную недвижимость.

«По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания адвоката с целью завладения его дорогостоящей недвижимостью. Согласно распределённым ролям, Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путём в загородный дом, расположенный в городе Одинцове, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество. В результате длительного удержания, а именно в период с ноября 2018-го по 2 ноября 2020 года, потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество — три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей — перешло в собственность участников организованной группы», — сообщал Следственный комитет.

В результате Мавриди предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершённом группой лиц, вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 127 УК РФ и п. «а», «б» ст. 163 УК РФ) и в совершении убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), добавляют в ведомстве.