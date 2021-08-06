Не закрыл «кормушку»: СК возбудил уголовное дело после побега заключённых из ИВС в Истре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, которое привело к побегу пятерых заключённых в Истре из изолятора временного содержания. По данным СМИ, задержан сотрудник ИВС, дежуривший в ночь на 6 августа. Между тем МВД возбудило дело по факту побега. Ранее стало известно о том, что пять человек сбежали из изолятора в подмосковной Истре. Один из них — обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. По предварительным данным, дежурный по неизвестной причине не закрыл «кормушку» в двери камеры, а заключённым удалось выломать лоток и скрутить замок гаечным ключом.

В Подмосковной Истре в ночь на пятницу из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали пятеро заключённых.

«По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег», — сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник ТАСС сообщил, что в четверг вечером дежурный по изолятору по неизвестной причине перевёл одного из заключённых, Александра Мавриди, из одной камеры в другую, шестиместную, хотя она уже была заполнена.

По предварительным данным, дежурный по ИВС по какой-то причине не закрыл «кормушку» — окно, через которое в камеру подают еду.

Предположительно, ночью заключённые смогли сломать открытый лоток «кормушки», скрутили замки в камере при помощи гаечного ключа, незамеченными вышли на улицу, сорвали навесной замок на воротах отдела полиции и сбежали. В камере остались двое заключённых, которые утверждают, что ночью спали и ничего не видели. Источник ТАСС в правоохранительных органах не исключил, что у сбежавших были сообщники на свободе.

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ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сообщает пресс-служба.

Из пяти беглецов наиболее известен Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года двое преступников пытали его в бане, а затем убили из арбалета.

Сожительнице Маругова Сабине Газиевой удалось спастись через окно и вызвать полицию из дома соседей. Сначала правоохранителям удалось задержать Мавриди, а после и второго подозреваемого — Павла Ахмедова. На съёмной квартире Мавриди в Строгино был найден прикованный наручниками бывший адвокат Алексей Завгородний. Он известен тем, что в 1990-е защищал интересы легендарного киллера Александра Солоника.

Вместе с Мавриди из ИВС сбежали уроженцы Молдавии Иван Цуркану (применение насилия в отношении представителя власти), Александр Бутнару (кража), Денис Грозаву (кража) и Николай Тетеря (кража). Вероятно, они были членами одной из этнических банд воров-«домушников», которых нередко задерживают в Подмосковье за кражи в загородных домах. За последние годы было обезврежено несколько таких банд, состоящих из граждан Молдавии.

Известно, что оружия у преступников нет, во всяком случае, арсенал отдела полиции остался нетронутым. Сотрудник, не закрывший «кормушку», по данным СМИ, задержан.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

В сети опубликованы кадры, на которых видно, как сбежавшие заключённые неспешно бегут по дороге. Ориентировки на них переданы в соседние области. «Все ЧОП переведены в усиленный режим работы, группы немедленного реагирования осуществляют дополнительные объезды охраняемых объектов, ориентировки по разыскиваемым направлены во все учреждения и посты охраны», — рассказали «Интерфаксу» в администрации муниципалитета Истры. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов организовали дополнительные посты и заслоны на маршрутах возможного движения беглецов.

По факту побега проверку организовала прокуратура Московской области.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Бывшая жена «колбасного короля» Татьяна Маругова отказалась от комментариев.

Побеги из ИВС отделов полиции — достаточно редкое явление. 14 апреля 2019 года в Туве из ИВС межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчинский» совершили побег девять заключённых. По информации следователей, двое подозреваемых при выводе из камер начали душить дежурного, после чего нанесли ему несколько ударов ножом. Затем беглецы открыли несколько камер.

В первые дни после проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Седьмого беглеца нашли 21 апреля, восьмого — 24 апреля, а последнего — 6 мая.

Чаще заключённые совершают побеги из колоний, уже отбывая назначенное наказание. Последнее серьёзное происшествие подобного рода произошло в Дагестане, где в сентябре 2020 года шестеро заключённых сбежали из ИК-2 посёлка Шамхал. Спустя несколько дней все они были задержаны.