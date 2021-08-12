Сдался сам: задержан третий из пяти заключённых, сбежавших из ИВС Истры

Трое из пяти заключённых, сбежавших из следственного изолятора в Истре, задержаны. Двоих оперативники обнаружили на съёмной квартире в Подмосковье, третий пришёл в полицию сам. По данным следствия, помощь в побеге им оказали сотрудники изолятора, которые покинули свой пост, оставив открытыми «кормушки» в двери камер и отключив видеонаблюдение. Ещё двое беглецов, включая Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве Вячеслава Маругова, находятся в розыске.

Задержаны трое из пяти заключённых, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в Истре. 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану оперативники обнаружили на съёмной квартире в Подольске. «Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путём предоставления укрытия фигурантам. В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На опубликованной ведомством видеозаписи Грозаву и Цуркану говорят, что признают вину в побеге.

Третий беглец сам сдался полиции, он доставлен в управление СК по Московской области для допроса. Его имя не раскрывается, однако СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что это не Александр Мавриди, который в ноябре 2020 года застрелил из арбалета владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова.

Все остальные заключённые, совершившие побег вместе с Мавриди, были осуждены за кражи. Кроме того, Цуркану, по данным истринского суда, был осуждён по ч. 1 ст. 318 — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Розыск находящихся на свободе беглецов продолжается.

Побег из ИВС

В ночь на 6 августа пятеро заключённых в изоляторе временного содержания в Истре — Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву — совершили побег.

Как сообщали в ГСУ СК по Московской области, мужчины, предположительно, использовали гаечный ключ, чтобы выломать «кормушку» — окно, через которое подают еду, — и скрутить замки, после чего сбежали. В камере остались двое заключённых, которые утверждают, что ночью спали и ничего не видели.

По версии следствия, беглецам помогали сотрудники изолятора. Двое сотрудников истринского ИВС арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в управлении СК по Московской области, по данным следствия, один из сотрудников истринского ИВС, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, что направлены на помещение дежурной части.

«Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать, — говорится в сообщении ведомства. — Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые «кормушки» — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег».

Кроме того, источник ТАСС сообщал, что накануне вечером дежурный по изолятору по неизвестной причине перевёл Александра Мавриди из одной камеры в другую, шестиместную, хотя она уже была заполнена.

Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч. 2 ст. 313 УК РФ), продолжается. Устанавливаются все причины и условия, а также иные лица, способствовавшие совершению данных преступлений, добавили в подмосковном СК.

Киллер на свободе

50-летний Александр Мавриди считается самым опасным из сбежавших заключённых. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. МВД России объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в его поимке.

В ночь на 2 ноября 2020 года вооружённые арбалетом Александр Мавриди и его сообщник, Паша Ахмедов, по данным следствия, пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где связали владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова и его сожительницу Сабину Газиеву. Злоумышленники «стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», рассказали в СК. Сабине Газиевой удалось освободиться, сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей. Прибывшие правоохранители обнаружили тело бизнесмена, он был застрелен из арбалета. Также в деревне обнаружили брошенную преступниками машину.

Мавриди был задержан 2 ноября, Ахмедов — 17 ноября в Татарстане. При этом в квартире Мавриди был обнаружен прикованный наручниками к кровати бывший адвокат Алексей Завгородний. Он известен тем, что в 1990-е защищал интересы легендарного киллера Александра Солоника. Завгороднего, ныне находящегося на пенсии, по информации следствия, Мавриди и его сообщники удерживали два года, чтобы тот переписал на них элитную недвижимость в столице.

По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу, чтобы похитить адвоката и завладеть его дорогостоящей недвижимостью. «Согласно распределённым ролям, Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в городе Одинцове, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество, — сообщили в СК. — В результате длительного удержания, а именно в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года, потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи и его имущество — три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей — перешло в собственность участников организованной группы».

Уголовные дела о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве были объединены в одно производство с делом об убийстве.