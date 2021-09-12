Сообщается о четырёх погибших: что известно о жёсткой посадке самолёта L-410 в Иркутской области

В Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410, на борту которого находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, сообщили в МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело, тогда как Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщают СМИ, рассматриваются несколько причин крушения самолёта, в том числе ошибка пилотирования и отказ техники.

Вечером в воскресенье, 12 сентября, стало известно об авиационном происшествии с многоцелевым двухмоторным самолётом для местных воздушных линий L-410 в Иркутской области. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа.

«В 18:15 мск (23:15 по местному времени) поступило сообщение о жёсткой посадке двухмоторного самолёта L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, в 4 км от села Казачинского. По предварительным данным, на борту 14 человек и два члена экипажа», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко.

Позднее Федосеенко добавил, что на месте аварийной посадки самолёта проводятся спасательные работы.

«Привлекаются порядка 50 человек и десяти единиц техники. К сожалению, погибли четыре человека. Спасательная операция продолжается», — заявил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Между тем ранее сообщалось, что, по предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. В частности, об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сославшись на пассажирку, которая находится в салоне самолёта.

«Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — добавил Кобзев.

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Однако когда к месту ЧП добрались медики и спасатели, появились данные о гибели четырёх из 16 человек, находившихся на борту L-410. При этом ещё девять пассажиров, предположительно, получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Между тем ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает, что погибли два члена экипажа и два пассажира.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

По факту авиаинцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

«На место происшествия выехал Осетровский транспортный прокурор А.В. Бонеев. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры», — указали в пресс-службе надзорного органа.

По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, в качестве возможной причины крушения рассматривается ошибка пилотирования, при этом также не исключается версия отказа техники, поскольку экипаж в процессе посадки докладывал о неполадках, передаёт «Интерфакс».

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Как заявил представитель авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (ООО «СиЛА»), которой принадлежит самолёт, L-410 пропал с радаров, когда второй раз пытался зайти на посадку. По его словам, в районе села Казачинского наблюдался туман. Источник «Интерфакса» добавил, что разбившийся самолёт имел свидетельство лётной годности до февраля 2023 года.

Жёсткая посадка Ан-28 в Томской области

Заметим, что самолёт, входящий в авиапарк компании ООО «СиЛА», не первый раз за последние месяцы попадает в авиационные инциденты. Так, 16 июня в Томской области жёсткую посадку совершил самолёт Ан-28, следовавший по маршруту из города Кедровый в Томск. На борту находились 18 человек, трое из них — члены экипажа, все остались живы.

В июле авиакомпания выплатила каждому пассажиру Ан-28 компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

После авиаинцидента губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов Ан-28 за профессионализм. В свою очередь, руководитель Росавиации Александр Нерадько положительно оценил слаженную и оперативную работу всех федеральных и региональных ведомств.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, Ространснадзор сформировал отдельную комиссию для проверки ООО «СиЛА». Как стало известно RT, за последние два года в компании было обнаружено восемь нарушений. Часть из них связана с документацией, также были нарушения безопасности полётов. В частности, лётный состав за последние три года не проходил теоретическую подготовку по выводу самолёта в сложных условиях. Вдобавок ряд пилотов не прошли тренировку процедур аварийной эвакуации на воде.