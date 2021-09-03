«Чтобы более спокойно жить»: Голикова предположила, что Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России можно ожидать осенью. По её словам, для возвращения к спокойной жизни в стране должно быть 80% привитых или переболевших. Между тем российский лидер Владимир Путин высказался о всеобщей борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, вопрос борьбы с COVID-19 не следует политизировать, поскольку это мешает преодолению последствий пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 80% россиян должны вакцинироваться или переболеть коронавирусной инфекцией для достижения коллективного иммунитета.

«Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% (привитых или переболевших. — RT)», — сказала она, выступая на марафоне «Новое Знание».

Она отметила, что достижение этих показателей ожидается осенью.

По словам Голиковой, около 45,4 млн человек в России привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Уже 38,5 млн человек завершили вакцинацию, добавила вице-премьер.

Вместе с тем она отметила, что коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности.

«COVID-19 сегодня отнесён ко второй группе патогенности. Для известных вам (этой группы. — RT) заболеваний — это чума, сибирская язва», — сказала Голикова.

Голикова также рассказала подробности проекта «Санитарный щит». В его рамках планируется к 2024 году создать в стране 15 лабораторий, работающих с очень опасными вирусами и бактериями. Кроме того, проект подразумевает, что вакцины от любой инфекции должны разрабатываться за четыре месяца.

Также на russian.rt.com Голикова назвала проект «Санитарный щит» одним из самых необходимых в России

При этом, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России выделит 2 млрд рублей на обустройство в крупных городах 15 ПЦР-центров и другие меры по созданию «санитарного щита».

«На эти цели мы направим 2 млрд рублей. Чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций», — подчеркнул премьер в ходе заседания кабмина.

Тем временем в России за сутки выявлено 18 856 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 18 690 человек, 799 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в стране выявлено 6 975 174 случая коронавируса. За весь период наблюдений зафиксировано 185 611 летальных исходов, выздоровели 6 236 738 человек.

По данным московского оперштаба, в городе за сутки выявлено 1633 новых случая инфицирования COVID-19. За сутки госпитализированы 489 человек, скончались 50 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 288 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период пандемии выполнено свыше 180 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 464 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 192 677 человек.

Путин — о политизации борьбы с пандемией

Владимир Путин заявил, что важно, отбросив политизацию, бороться с пандемией коронавируса и её последствиями. Об этом глава государства высказался в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

В частности, он призвал отказаться от политизации в вопросе происхождения пандемии COVID-19.

«Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации следует совместными усилиями бороться с последствиями пандемии. По словам президента, те, кто политизирует этот вопрос, допускают колоссальные ошибки.

Он также обратил внимание на то, что высокоразвитые страны, которые производят вакцины от коронавируса, зачастую не вносят существенного вклада в борьбу всего мира с COVID-19.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество», — сказал Путин.

Как он добавил, эта ситуация сохранит актуальность, поскольку низкий уровень вакцинной защиты в ряде стран означает, что инфекция может вновь распространиться оттуда в другие части света.

Новые штаммы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России пока нет распространения новых штаммов коронавируса, в частности, «лямбды».

«Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда», и другие штаммы — пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора пояснила, что штамм «дельта» остаётся превалирующим в мире. Говоря о ситуации с заболеваемостью в России в целом, Попова согласилась с утверждением, что обстановка стабилизируется.

«Да, у нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное, от недели к неделе это не больше 5—7%, а это достаточно медленное и плавное снижение», — сказала главный санитарный врач.