«Служить и защищать»: спецподразделению ФСБ России «Вымпел» — 40 лет

Спецподразделение ФСБ России «Вымпел» отмечает 40 лет со дня создания. Образованное в 1981 году, сегодня оно успешно решает задачи по противодействию международному терроризму и диверсиям на критически важных объектах. Бойцы постоянно отрабатывают навыки, необходимые для действий в экстремальных условиях, а также изучают опыт других спецслужб. За годы существования сотрудники управления «В» поучаствовали в десятках спецопераций по всему миру, многие из которых до сих пор остаются под грифом «секретно».

19 августа управление «В» Центра специального назначения ФСБ России, более известное как группа «Вымпел», отмечает своё 40-летие.

Инициатором его основания выступил начальник управления «С» (нелегальная разведка) первого Главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов. Поводом послужила операция в Афганистане в 1979 году — штурм дворца афганского президента Хафизуллы Амина в Кабуле. Дроздов предложил председателю КГБ СССР Юрию Андропову создать отдельное формирование, задачей которого было бы проведение подобных операций за рубежом. 19 августа 1981 года на закрытом совместном заседании Совета министров СССР и политбюро ЦК КПСС было принято решение о создании секретного отряда специального назначения.

Генерал-майор Юрий Дроздов

© СВР РФ

Официально он назывался Отдельный учебный центр КГБ СССР, а первым его руководителем был Герой Советского Союза капитан 1-го ранга Эвальд Козлов. Местом размещения группы стала база в подмосковной Балашихе. В задачи подразделения входили разведывательные действия в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии на стратегических объектах, борьба с террористическими организациями и охрана советских учреждений за границей.

В Ассоциации группы «Вымпел» предшественником спецподразделения считают курсы усовершенствования офицерского состава, в задачу которых входила «спецподготовка оперативных сотрудников для выполнения разведывательно-диверсионных задач на случай войны». Сотрудников «Вымпела» впоследствии стали называть разведчиками специального назначения.

«Группа проводилась по документам как разведчики спецназначения. А лозунгом стало «Служить и защищать», — говорится на информационном сайте об ФСБ России.

Как подчеркнул на онлайн-конференции медиагруппы «Россия сегодня» в честь 40-летия подразделения президент Ассоциации группы «Вымпел», ветеран ГСН «Вымпел» Валерий Попов, основной задачей сотрудников была именно оперативная подготовка.

«Конечно, мы занимались специальной подготовкой и как спецназ — это была и горная, и альпинистская, и подводная подготовка, и специальная тактика, и военно-воздушная подготовка, и все виды оружия изучали, и все виды рукопашного и других видов противодействия изучали. Но основой была всё-таки оперативно-боевая подготовка», — отметил Попов.

По его словам, вымпеловцы оказывали содействие находящимся за рубежом разведчикам, в том числе «нелегалам», дипломатам и прочим советским гражданам, попавшим в исключительные ситуации. В связи с тем что сотрудникам подразделения зачастую приходилось действовать автономно и они могли рассчитывать только на себя, к ним применялись соответствующие требования.

«Это и знание иностранных языков, как минимум двух, и страноведение, потому что мы знали, где и в каких странах мы можем быть задействованы... потому что мы выполняли задачи в автономном режиме и работали только с местным населением, потому что больше нас некому было поддерживать, кроме своих сотрудников. В этом была особенность группы специального назначения», — подчеркнул Попов.

От безвременья к новым задачам

После Августовского путча в 1991 году «Вымпел» пережил череду изменений в своей приписке: сначала его передали в Межреспубликанскую службу безопасности, затем в Агентство федеральной безопасности РФ. В январе 1992 года подразделение ненадолго вошло в Министерство безопасности на правах самостоятельного управления, откуда его передали в Главное управление охраны РФ. Однако после того как в октябре 1993 года группа отказалась штурмовать здание Верховного Совета по приказу Бориса Ельцина, её и вовсе перевели в структуру МВД, дав название «Отдельный отряд специального назначения «Вега».

И только в августе 1995 года подразделение было возвращено в систему госбезопасности. В октябре того же года оно было трансформировано в спецподразделение «В» на базе Антитеррористического центра ФСБ России. Спустя три года приказом директора ФСБ России Владимира Путина был создан Центр специального назначения, куда вошли «Альфа» (управление «А») и «Вымпел» (управление «В»).

«Сегодня, как и всегда, вымпеловец должен обладать физической силой, знанием военного искусства, умением стрелять, вести тактическую войну, борьбу, обладать специальными знаниями по спецоперациям, в частности «налёт», «заслон», «сопровождение», — рассказал в беседе с RT ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселёв.

Он подчеркнул, что подразделение готово одинаково эффективно выполнять задачи и в горно-лесистых, и в городских, и в морских условиях.

Бойцы специальных подразделений «Альфа» и «Вымпел» у Дома Советов РФ, 1993 год

РИА Новости

© Владимир Вяткин

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что в «Вымпеле» служат в основном бойцы-универсалы.

«Это высокоорганизованная команда, которая предназначена для решения самых деликатных, острых и опасных задач. Это люди, которые знают несколько языков, владеют приёмами рукопашной борьбы, умеют стрелять из всех видов оружия и управлять всеми видами транспорта», — пояснил Литовкин в комментарии RT.

Он также отметил, что управление «В» нередко путают с подразделением «Альфа».

«Однако это разные команды, которые в целом решают похожие задачи, но в разное время и в разных местах», — пояснил эксперт.

По его словам, предназначением «Альфы» в основном является предотвращение терактов внутри страны, тогда как у «Вымпела» более широкий спектр задач, «в том числе и разведка в тылу противника».

Операции в экстремальных условиях

Эксперты отмечают, что управление «В» принимало участие практически во всех антитеррористических операциях на территории России. Среди знаковых операций вымпеловцев задержание боевика Салмана Радуева, удерживавшего заложников в Кизляре и Первомайском в 1996 году, ликвидация лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова, а также освобождение заложников на Дубровке в 2002 году.

«Подразделение понимало, что ему предстоит. Здание было заминировано... Два дня и две ночи мы занимались в подобном здании — в культурном центре «Меридиан». Работники с Дубровки помогали нам, рассказывали, где какая дверь, что у них перестроено. Другое дело, что в жизни всё оказалось по-другому из-за баррикад, но... Мы были готовы», — рассказывал на онлайн-конференции ветеран ГСН «Вымпел» Герой России Сергей Шаврин.

Бойцы спецназа готовятся к штурму здания Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими террористами

РИА Новости

© Дмитрий Коробейников

По его оценке, вымпеловцы тогда совершили невозможное — не допустили взрыва внутри здания, которое было буквально напичкано взрывчаткой.

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Эксперты и ветераны отмечают, что самой драматической операцией в истории подразделения стало освобождение заложников в школе Беслана в 2004 году. Тогда своими жизнями пожертвовали десять сотрудников Центра спецназначения ФСБ России.

Так, лейтенант Андрей Туркин, спасая детей, накрыл собой брошенную боевиками гранату, а подполковник Дмитрий Разумовский прикрывал собой людей, когда выводил заложников из школы, и позднее скончался от полученных ранений.

«Это не был штурм, это была операция по спасению. Люди жертвовали собой, прикрывая детей», — отмечал на онлайн-конференции Валерий Попов.

В связи с этим Валерий Киселёв отметил, что сотрудник управления «В» должен быть готов к любым ситуациям. В свою очередь, Виктор Литовкин подчеркнул, что с каждой новой операцией вымпеловцы оттачивают своё мастерство, что позволяет им с большей эффективностью решать задачи, которые ставит перед ними руководство.