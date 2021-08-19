«Служить и защищать»: спецподразделению ФСБ России «Вымпел» — 40 лет
- Бойцы специальных подразделений «Альфа» и «Вымпел» у Дома Советов РФ, 1993 год
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
19 августа управление «В» Центра специального назначения ФСБ России, более известное как группа «Вымпел», отмечает своё 40-летие.
Инициатором его основания выступил начальник управления «С» (нелегальная разведка) первого Главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов. Поводом послужила операция в Афганистане в 1979 году — штурм дворца афганского президента Хафизуллы Амина в Кабуле. Дроздов предложил председателю КГБ СССР Юрию Андропову создать отдельное формирование, задачей которого было бы проведение подобных операций за рубежом. 19 августа 1981 года на закрытом совместном заседании Совета министров СССР и политбюро ЦК КПСС было принято решение о создании секретного отряда специального назначения.
- Генерал-майор Юрий Дроздов
- © СВР РФ
Официально он назывался Отдельный учебный центр КГБ СССР, а первым его руководителем был Герой Советского Союза капитан 1-го ранга Эвальд Козлов. Местом размещения группы стала база в подмосковной Балашихе. В задачи подразделения входили разведывательные действия в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии на стратегических объектах, борьба с террористическими организациями и охрана советских учреждений за границей.
В Ассоциации группы «Вымпел» предшественником спецподразделения считают курсы усовершенствования офицерского состава, в задачу которых входила «спецподготовка оперативных сотрудников для выполнения разведывательно-диверсионных задач на случай войны». Сотрудников «Вымпела» впоследствии стали называть разведчиками специального назначения.
«Группа проводилась по документам как разведчики спецназначения. А лозунгом стало «Служить и защищать», — говорится на информационном сайте об ФСБ России.
Как подчеркнул на онлайн-конференции медиагруппы «Россия сегодня» в честь 40-летия подразделения президент Ассоциации группы «Вымпел», ветеран ГСН «Вымпел» Валерий Попов, основной задачей сотрудников была именно оперативная подготовка.
«Конечно, мы занимались специальной подготовкой и как спецназ — это была и горная, и альпинистская, и подводная подготовка, и специальная тактика, и военно-воздушная подготовка, и все виды оружия изучали, и все виды рукопашного и других видов противодействия изучали. Но основой была всё-таки оперативно-боевая подготовка», — отметил Попов.
По его словам, вымпеловцы оказывали содействие находящимся за рубежом разведчикам, в том числе «нелегалам», дипломатам и прочим советским гражданам, попавшим в исключительные ситуации. В связи с тем что сотрудникам подразделения зачастую приходилось действовать автономно и они могли рассчитывать только на себя, к ним применялись соответствующие требования.
«Это и знание иностранных языков, как минимум двух, и страноведение, потому что мы знали, где и в каких странах мы можем быть задействованы... потому что мы выполняли задачи в автономном режиме и работали только с местным населением, потому что больше нас некому было поддерживать, кроме своих сотрудников. В этом была особенность группы специального назначения», — подчеркнул Попов.
От безвременья к новым задачам
После Августовского путча в 1991 году «Вымпел» пережил череду изменений в своей приписке: сначала его передали в Межреспубликанскую службу безопасности, затем в Агентство федеральной безопасности РФ. В январе 1992 года подразделение ненадолго вошло в Министерство безопасности на правах самостоятельного управления, откуда его передали в Главное управление охраны РФ. Однако после того как в октябре 1993 года группа отказалась штурмовать здание Верховного Совета по приказу Бориса Ельцина, её и вовсе перевели в структуру МВД, дав название «Отдельный отряд специального назначения «Вега».
И только в августе 1995 года подразделение было возвращено в систему госбезопасности. В октябре того же года оно было трансформировано в спецподразделение «В» на базе Антитеррористического центра ФСБ России. Спустя три года приказом директора ФСБ России Владимира Путина был создан Центр специального назначения, куда вошли «Альфа» (управление «А») и «Вымпел» (управление «В»).
«Сегодня, как и всегда, вымпеловец должен обладать физической силой, знанием военного искусства, умением стрелять, вести тактическую войну, борьбу, обладать специальными знаниями по спецоперациям, в частности «налёт», «заслон», «сопровождение», — рассказал в беседе с RT ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселёв.
Он подчеркнул, что подразделение готово одинаково эффективно выполнять задачи и в горно-лесистых, и в городских, и в морских условиях.
- Бойцы специальных подразделений «Альфа» и «Вымпел» у Дома Советов РФ, 1993 год
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что в «Вымпеле» служат в основном бойцы-универсалы.
«Это высокоорганизованная команда, которая предназначена для решения самых деликатных, острых и опасных задач. Это люди, которые знают несколько языков, владеют приёмами рукопашной борьбы, умеют стрелять из всех видов оружия и управлять всеми видами транспорта», — пояснил Литовкин в комментарии RT.
Он также отметил, что управление «В» нередко путают с подразделением «Альфа».
«Однако это разные команды, которые в целом решают похожие задачи, но в разное время и в разных местах», — пояснил эксперт.
По его словам, предназначением «Альфы» в основном является предотвращение терактов внутри страны, тогда как у «Вымпела» более широкий спектр задач, «в том числе и разведка в тылу противника».
Операции в экстремальных условиях
Эксперты отмечают, что управление «В» принимало участие практически во всех антитеррористических операциях на территории России. Среди знаковых операций вымпеловцев задержание боевика Салмана Радуева, удерживавшего заложников в Кизляре и Первомайском в 1996 году, ликвидация лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова, а также освобождение заложников на Дубровке в 2002 году.
«Подразделение понимало, что ему предстоит. Здание было заминировано... Два дня и две ночи мы занимались в подобном здании — в культурном центре «Меридиан». Работники с Дубровки помогали нам, рассказывали, где какая дверь, что у них перестроено. Другое дело, что в жизни всё оказалось по-другому из-за баррикад, но... Мы были готовы», — рассказывал на онлайн-конференции ветеран ГСН «Вымпел» Герой России Сергей Шаврин.
- Бойцы спецназа готовятся к штурму здания Театрального центра на Дубровке, захваченного чеченскими террористами
- РИА Новости
- © Дмитрий Коробейников
По его оценке, вымпеловцы тогда совершили невозможное — не допустили взрыва внутри здания, которое было буквально напичкано взрывчаткой.
Эксперты и ветераны отмечают, что самой драматической операцией в истории подразделения стало освобождение заложников в школе Беслана в 2004 году. Тогда своими жизнями пожертвовали десять сотрудников Центра спецназначения ФСБ России.
Так, лейтенант Андрей Туркин, спасая детей, накрыл собой брошенную боевиками гранату, а подполковник Дмитрий Разумовский прикрывал собой людей, когда выводил заложников из школы, и позднее скончался от полученных ранений.
«Это не был штурм, это была операция по спасению. Люди жертвовали собой, прикрывая детей», — отмечал на онлайн-конференции Валерий Попов.
В связи с этим Валерий Киселёв отметил, что сотрудник управления «В» должен быть готов к любым ситуациям. В свою очередь, Виктор Литовкин подчеркнул, что с каждой новой операцией вымпеловцы оттачивают своё мастерство, что позволяет им с большей эффективностью решать задачи, которые ставит перед ними руководство.
«Вымпел» провёл достаточно операций, которые следует отметить. В целом история этого образования доказывает, что спецназовцы данного подразделения всегда с честью и достоинством выполняют все специальные боевые задачи, которые перед ними ставят», — резюмировал эксперт.