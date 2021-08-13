«Скончалась ещё одна пострадавшая»: число погибших при взрыве в воронежском автобусе возросло до двух

В больнице Воронежа скончалась ещё одна пострадавшая в результате взрыва в маршрутном автобусе, который произошёл вечером 12 августа. Таким образом, число погибших достигло двух, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ещё 17 человек пострадали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. В областном Депздраве подчеркнули, что среди тех, кто получил ранения, нет детей и лиц пожилого возраста.

Число жертв взрыва, произошедшего в Воронеже в маршрутном автобусе, достигло двух. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал Гусев.

Как сообщила глава отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области Надежда Остроушко, после ЧП с автобусом в стационары поступили 19 пострадавших, из них двое — в крайне тяжёлом состоянии, они скончались.

«Остальные пациенты: девять человек поступили в состоянии средней тяжести, ещё пять человек не нуждались в госпитализации. Всем им оказали необходимую помощь», — сказала Остроушко.

Также, по её словам, в настоящее время трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Она отметила, что среди получивших ранения нет детей и лиц пожилого возраста, но много молодых людей.

По словам главврача БСМП №1 Игоря Банина, состояние пациентов стабильное и «внушает оптимизм». Кроме того, он отметил, что амбулаторные пациенты взяты под контроль врачей.

Вечером 12 августа в центре Воронежа возле ТРЦ «Галерея Чижова» произошёл взрыв в автобусе. В салоне в тот момент находились 35 человек. Следственный комитет возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил производство на контроль центрального аппарата ведомства.

«Отрабатываются различные версии произошедшего»

Специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета приступили к изучению материалов, изъятых с места происшествия, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Также по теме Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе. В салоне на тот момент находились 35 человек. В результате инцидента...

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил, что следователи рассматривают три возможные причины ЧП: перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт и неисправность технического оборудования. Последняя из них считается основной. Речь в том числе может идти о незаконном переоборудовании транспортного средства на газовое топливо.

В связи с тем что пока нет точных данных о причинах произошедшего, глава Воронежской области Александр Гусев предостерёг граждан от распространения ложной информации.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал он в своём Telegram-канале.

«Доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования исключаются»

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта организовала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО «АТП-1» после взрыва в автобусе, который произошёл вечером 12 августа в Воронеже.

«Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия для проведения проверки. На месте происшествия находится заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В то же время в транспортной компании «АТП-1» исключили предположения о том, что автобус был технически неисправен или на нём было установлено газовое оборудование. Указывается, что транспортное средство 2016 года выпуска утром 12 августа прошло плановый осмотр, после чего вышло на линию.

«На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошёл комплексное техобслуживание 6 августа текущего года на станции техобслуживания, таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования», — цитирует ТАСС представителя компании.

Добавим, что после ЧП губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Утром 13 августа мэр города Вадим Кстенин отчитался о проделанной работе.

«Как поручил губернатор Александр Гусев, совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает около 800 единиц пассажирского транспорта», — заявил он.

«Хлопок был очень громкий»

Марьяна, очевидец происшествия, рассказала RT, что взрывом выбило не только стёкла в автобусе, но и крышу транспортного средства.

«Взрыв был, где крыша автобуса. Выбиты стёкла, и крышу саму раскорячило. Не было никакого воспламенения», — сказала она.

Ещё один очевидец сообщил, что в момент ЧП ехал на собственном автомобиле, который «шатнуло» от взрыва.

«Происходит взрыв, машину качает, я смотрю в зеркало — у меня порванная будка насквозь. Потом приглядываюсь в зеркало, а у «пятнашки» (ВАЗ-2115. — RT) пробито стекло. Начинают собираться люди, приезжают полиция, дэпээсники, скорая, пожарные. Все приехали максимально быстро. Кого-то вынесли с оторванными ногами, к сожалению. Кто-то уехал с глубокими ссадинами. Хлопок был очень громкий. Машину прямо шатнуло неплохо, аж в другой ряд чуть не выкинуло», — заметил мужчина.

Осколки долетели до противоположной остановки, а люк с крыши автобуса подбросило метров на 15—20, пояснил другой мужчина.

«Я стоял на пешеходном переходе. Загорелся зелёный, я начал переходить. Подошёл почти к другому пешеходному переходу, где находится та остановка, на которой произошёл взрыв, только начинаю лезть в телефон — слышу громкий хлопок. И как полетели стёкла на нас. Далее везде всё дымит, везде осколки, везде эти крики, стоны. Очень много было крови», — заявил собеседник RT.