«Участвовали во всех войнах»: как железнодорожные войска обеспечивают безопасность России

6 августа в России отмечается 170-летие железнодорожных войск (ЖДВ). Это формирование внесло огромный вклад в успешное противостояние гитлеровским войскам на первом этапе Великой Отечественной войны, а с началом контрнаступления военные-железнодорожники обеспечивали Красную армию необходимым вооружением и продовольствием. После войны военнослужащие этого подразделения участвовали в реконструкции и строительстве крупнейших транспортных артерий СССР. Сегодня один из важнейших проектов ЖДВ — строительство второй ветки БАМа. По словам экспертов, деятельность железнодорожников всегда имела огромное значение для военной и экономической безопасности России.

В пятницу профессиональный праздник отмечают военнослужащие Железнодорожных войск (ЖДВ) России. Свою историю это формирование ведёт от положения о создании первых специальных воинских подразделений для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

Этот документ, в соответствии с которым появились 14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские и одна телеграфическая, утвердил император Николай I 6 августа 1851 года.

«Солдаты и офицеры Железнодорожных войск участвовали во всех войнах и вооружённых конфликтах, выпавших на долю России, в строительстве стратегических для государства железнодорожных магистралей, а также в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железных дорогах страны», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Огромный вклад железнодорожники внесли в успех сражений в годы Великой Отечественной войны. Красноармейцы осуществляли техническое прикрытие магистралей, а с контрнаступлением под Москвой и на других участках фронта были запущены восстановительные работы.

Подразделения ЖДВ отличились при обороне Москвы, Ленинграда, в сражениях за Сталинград, на Курской дуге, операциях за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и стран Восточной Европы.

В общей сложности в период ВОВ военнослужащие железнодорожных войск совместно со спецформированиями Народного комиссариата путей сообщения восстановили и построили почти 120 тыс. км путей и более 15 тыс. искусственных сооружений.

Красноармейцы расчищают пути на железнодорожной станции в Кёнигсберге

РИА Новости

© Василий Савранский

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов, железнодорожная инфраструктура в годы Второй мировой войны имела колоссальное значение для переброски войск и военной техники. Несмотря на масштабные перемены, произошедшие в последние десятилетия, роль подразделений ЖДВ остаётся неизменно высокой.

«Роль железнодорожных войск в России всегда была огромной. Ни авиация, ни морской транспорт по-прежнему не могут заменить железную дорогу, особенно с учётом размеров территории РФ. Очень часто прокладка и налаженная эксплуатация путей становятся главным залогом нормального материально-технического обеспечения войск», — подчеркнул Хлопотов.

«Совершили трудовой подвиг»

Существенный вклад части ЖДВ внесли в послевоенное восстановление народного хозяйства СССР. Основные усилия железнодорожники сосредоточили на реконструкции магистралей, соединяющих Москву с Донбассом, Кавказом и западными республиками Советского Союза.

Также благодаря ЖДВ были проложены крупные транспортные артерии на Урале и в Сибири. С 1974 по 1989 год железнодорожники принимали активное участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Личный состав подразделений сдал в эксплуатацию около 1,5 тыс. км главного пути БАМа, 1227 мостов и искусственных сооружений.

Как отмечается на сайте Минобороны России, каждый девятый километр железных дорог в СССР был электрифицирован военнослужащими-железнодорожниками.

В советский период железнодорожные войска неоднократно привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. Исключением не стала и авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Железнодорожники в кратчайшие сроки построили подъездные пути к месту трагедии, что позволило быстро возвести саркофаг над аварийным энергоблоком.

«В послевоенный период железнодорожники совершили настоящий трудовой подвиг, который позволил связать разные уголки России. Деятельность ЖДВ оказала масштабное положительное влияние на экономику и позволила в конце 1980-х годов создать в структуре РВСН уникальные части по эксплуатации железнодорожных комплексов с межконтинентальным баллистическими ракетами», — напомнил Хлопотов.

В 1990-е годы заслугой подразделений ЖДВ стало восстановление железнодорожной инфраструктуры Северного Кавказа, которая сильно пострадала в ходе противостояния между федеральными войсками и бандформированиями.

«В 1994—1996 годах военные железнодорожники восстановили более 24 км верхнего строения пути, 77 км линий связи, 67 км линий электроснабжения, 28 км линий автоблокировки, 11 искусственных сооружений общей длиной 300 м, 1519 куб. метров земляного полотна», — сообщается в материалах военного ведомства РФ.

Колоссальную работу железнодорожники проделали во вторую чеченскую кампанию, которая началась в 1999 году. По её завершении военнослужащие приняли участие уже в восстановлении транспортной инфраструктуры Чечни. Благодаря личному составу частей ЖДВ в республике были построены новые пути, реконструированы мосты через реки, протянуты линии связи и электроснабжения.

Восстановление железнодорожного полотна на Северном Кавказе

РИА Новости

© Олег Ласточкин

Как отмечают эксперты, слаженная работа военных-железнодорожников на Северном Кавказе позволила обеспечить федеральные силы необходимой техникой, боеприпасами, предотвратить в регионе гуманитарную катастрофу. С разгромом бандформирований в начале 2000-х годов исправное функционирование железнодорожных артерий дало возможность запустить масштабные строительные работы.

«В военное время железнодорожные войска помогают концентрировать крупные армейские группировки на угрожаемых направлениях, а в мирное — восстанавливать нормальную жизнь, обеспечивать проведение учений, способствовать развитию промышленности и экономики», — отметил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«По топям и болотам»

Одним из последних реализованных проектов железнодорожных войск стало строительство участка Журавка — Миллерово направления Москва — Адлер в 2017 году. Новые пути избавили Россию от необходимости пускать товарные и пассажирские составы через территорию Украины.

Строительные работы в Ростовской и Воронежской областях заняли три года и велись практически в круглосуточном режиме. Военные возвели 137 км железнодорожного полотна и проложили 318 км линий электропередач. Также были проведены работы по разминированию местности и археологические раскопки на 15 курганах.

Первые поезда по новой дороге прошли в сентябре 2017 года. За успешное завершение строительства артерии министр обороны Сергей Шойгу наградил 39-ю отдельную железнодорожную бригаду орденом Жукова.

По словам экспертов, ввод в строй участка Журавка — Миллерово радикально повысил транспортную безопасность юга России и снял барьеры для развития туризма, перевозки граждан и промышленных грузов.

Ещё одним значимым проектом железнодорожный войск стала реконструкция обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области. Работы проводились личным составом 29-й отдельной железнодорожной бригады совместно с инженерами Западного военного округа в июне прошлого года.

В настоявшее время ключевым проектом железнодорожных войск РФ является модернизация Байкало-Амурской магистрали. Военные 5-й отдельной Познанской бригады должны проложить вторую ветку БАМа в условиях болотистой местности и полного бездорожья.

«Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяжённостью 340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший — по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ замглавы военного ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

К строительству второго участка Байкало-Амурской магистрали железнодорожники приступили в конце июля. До 2025 года военнослужащие должны сдать в эксплуатацию 19 новых объектов, причём первые два — уже в следующем году. Об этом 3 августа на заседании Минобороны РФ заявил Сергей Шойгу.

По его словам, железнодорожникам предстоит «большой фронт работ». В связи с этим военное ведомство позаботилось о создании «максимально комфортных условий» для проживания и труда. В частности, на участках строительства были возведены современные блочно-модульные городки, привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Участок Байкало-Амурской магистрали

РИА Новости

© Валерий Мельников

«Использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири, пропускную способность магистрали и объём транзитных перевозок. Россия также сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщил министр.

Как пояснил Дмитрий Литовкин, модернизация БАМа имеет большое значение для укрепления военной безопасности России и служит дополнительным стимулом экономического развития Сибири. С запуском северо-восточной ветки будет обеспечено более надёжное дорожное сообщение, говорит эксперт.

Схожего мнения придерживается и Алексей Хлопотов. По мнению аналитика, передача ЖДВ проекта второй артерии БАМа — свидетельство высокой оценки и доверия руководства РФ этому формированию ВС РФ.