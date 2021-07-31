«Это полный беспредел»: жительница Дагестана из-за угроз и побоев не смогла забрать своих детей у бывшего мужа

Жительница Дагестана Нина Церетилова вновь не смогла забрать детей у бывшего мужа Магомеда, несмотря на вердикт Верховного суда республики. Об этом рассказала представитель матери. По её словам, судебный пристав выхватывал у Нины детей и бил её по рукам. При этом сам Магомед ударил представителя матери на глазах у полиции и пригрозил убийством.

Жительница Дагестана Нина Церетилова, несмотря вынесенное в её пользу решение Верховного суда республики, в очередной раз не смогла забрать детей у бывшего мужа Магомеда Церетилова. Об этом RT рассказала её представитель Екатерина Корнева.

Церетилова вместе со своим представителем и правозащитниками 29 июля приехала к дому родителей бывшего мужа. В нём сейчас проживают её дети — Марьям, Ибрагим и Мухтар. Так же на встрече присутствовали представители опеки, судебные приставы и полиция. По словам Корневой, сотрудники правопорядка совершенно не выполняли своих обязанностей.

«У дома присутствовала группа мужчин, которые были на стороне Магомеда. Когда дети тянулись к матери, они специально провоцировали их, чтобы те начинали плакать. В итоге пристав начал выхватывать Марьям у Нины и бил её по рукам. Когда началась потасовка, Магомед ударил меня, а потом тихо сказал: «Я отрежу тебе голову». Так страшно мне ещё не было», — рассказывает RT представитель матери детей.

По словам Корневой, она уже написала заявление по поводу угроз Церетилова, а также бездействия сотрудников полиции на имя министра МВД по Республике Дагестан Абдурашида Магомедова. Стражи порядка никак не отреагировали на избиение женщины. В подтверждение своих слов юрист приложила видео, которое записывала на камеру в момент визита в дом Церетиловых.

«Это полный беспредел. Для меня, петербурженки, это просто шок. Я возмущена абсолютной некомпетентностью сотрудников полиции и приставов. На основании того, что здесь на местах не умеют работать должностные лица, мы вынуждены направлять жалобы начальникам их начальников. Будем писать в Москву, там помогут. Последняя надежда — президент», — считает Корнева.

Также о неправомерных действиях сторонников Церетилова рассказала правозащитница Светлана Анохина.

«Собравшиеся толкали Нину и тех, кто с ней был. Полиция не помешала — напротив. Имена свои полицейские отказались называть. Никакие документы и решения судов не помогают. Приставы с радостью сами будут распускать руки и бить женщин. Заявления по всем нарушениям будут подготовлены и поданы во все нужные инстанции, записей — видео и аудио — достаточно», — сообщила правозащитница на своей странице в соцсетях.

Она также отметила, что юрист бывшего мужа Нины после произошедшего разместил фотографии поцарапанных рук мужчины, пояснив, что следы якобы оставила Марьям. По его словам, девочка так сильно цеплялась за папу, чтобы её не отдали матери.

В свою очередь, депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что эта ситуация показывает отношение к женщинам и детям в регионе.

«Королевство кривых зеркал. Для них решение Верховного суда — пшик. Анархия полнейшая! И навести порядок в регионе некому. Про чудовищное отношение к женщинам и детям даже не говорю. Желаю Нине сил в борьбе с мракобесием и беззаконием», — заключила депутат.

Борьба за детей

Как ранее рассказывал RT, Церетилова ушла от мужа ещё в 2012 году, после того как тот жестоко избил её, когда она была беременна. По её словам, Магомед в воспитании детей впоследствии не участвовал. Однако всё изменилось в 2018 году, когда Церетилова подала в суд с просьбой взыскать с него алименты.

Из-за большого долга Церетилова ограничили в праве вождения автомобиля, а также в возможности выезжать за границу. Кроме того, были арестованы его счета, а также мужчина был привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

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Впоследствии какие-то небольшие суммы, по словам Нины, поступали на счёт, пока в 2020 году Магомед не попросту не выкрал её детей.

Поскольку Церетилова формально не ограничивала бывшего мужа в праве общения и встреч с детьми, он просто позвонил им, попросил выйти на улицу и увёз в неизвестном направлении.

После безуспешных попыток найти детей Церетилова подала в суд на определение места их жительства. Но суд женщина проиграла. По её словам, четыре адвоката бывшего мужа нашли на неё «компромат», из-за которого суд встал на сторону отца.

«Он брал с моих страниц в соцсетях видео моего так называемого аморального поведения. Например, когда мой сын дурачится, надевает парик сестры и я говорю ему: «Ингрид». На основании этой записи на меня пытаются возбудить уголовное дело, говоря, что я «растлеваю малолетнего, произвожу в отношении него действия сексуального характера». Или когда дети гостили у бабушки, я в сториз снимала видео, как мы с друзьями поём песни под гитару. Я в парике и с бокалом вина», — рассказывала RT Церетилова.

В протоколе заседания суда тогда значились фразы судьи: «Вот у вас волосы непонятного цвета, пирсинг в носу».

В самом постановлении было написано, что татуировки с надписями влияют на воспитание детей и Церетилова не соответствует образу многодетной матери.

Женщина дошла до Верховного суда Дагестана, который в марте 2021 постановил, что дети должны проживать с матерью. Однако решение суда до сих пор не исполнено.

В июле суд в Махачкале удовлетворил иск Церетиловой об ограничении бывшего мужа в родительских правах.

RT не удалось связаться с Магомедом Церетиловым. Ранее он обрисовал свою позицию в соцсетях: «Для тех, кто считает, что я забрал детей, чтобы не платить алименты: расход на алименты — 15 тыс. в месяц. Расход на детей каждый день — 1500 рублей как минимум».

Мужчина утверждал, что бывшая супруга «хайпится» на истории с детьми, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу.