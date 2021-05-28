Россиянка не может добиться исполнения судебного решения о возвращении ей сына

Россиянка Жанетта Тухаева намерена оспорить решение суда, обязавшего её обеспечить регулярное общение её младшего сына со старшим братом, которого отец силой отобрал у женщины ещё в 2014 году. За последние пять лет несколько судов признали за Тухаевой право проживать вместе с обоими сыновьями, но супруг не отдаёт старшего ребёнка. Жанетта уверена, что бывший муж может быть опасен для неё и младшего сына — по её мнению, на очных встречах, назначенных судом, он попытается отобрать и второго ребёнка.

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Жанетта Тухаева пять лет добивается от бывшего мужа Руслана Ибаева исполнения судебных решений о передаче ей старшего сына Абубакра, которого мужчина, по её словам, силой отобрал ещё в 2014 году.

24 мая Советский районный суд в Махачкале обязал женщину обеспечить общение между разлучёнными братьями — Тухаева подчёркивает, что это подразумевает контакт младшего ребёнка в том числе с отцом, что, по её мнению, небезопасно. В беседе с RT Жанетта отметила, что собирается оспорить это решение.

«Изначально отец требовал, чтобы я трижды в неделю привозила младшего сына на встречи с ним, а также с шести утра до одиннадцати вечера обеспечивала общение отца с младшим сыном по телефону и видеосвязи. В суде мы настаивали, что персональное общение отца с младшим ребёнком исключено, это опасно, поскольку уже были прецеденты, когда тот с применением силы забирал ребёнка, это подтверждено судом», — пояснила Тухаева.

По её словам, суд принял эти доводы во внимание — отцу позволили общаться с младшим ребёнком только по телефону. При этом требование истца об общении старшего мальчика с младшим братом суд удовлетворил — отец должен будет привозить Абубакра домой к матери, встречи будут проходить в её присутствии.

Тухаеву также беспокоит, что на протяжении семи лет, в течение которых бывший муж не давал ей видеться со старшим сыном, его успели настроить против матери.

«На судебном заседании о порядке общения младшего сына с отцом и братом сторона мужа показала видео, где Абубакр говорит, что я его «достала», что я его преследую, что не даю ему нормально жить. Сами подумайте, как отец настроил старшего сына и как общение с моим младшим ребёнком скажется на нём», — переживает Жанетта.

Иск о лишении родительских прав

Ранее Тухаева рассказывала RT, что бывший муж силой забрал у неё Абубакра в 2014 году, однако полицейские не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Ненадолго забрать ребёнка Жанетте удалось в 2016-м, когда суд определил место жительства мальчика с матерью. В 2017 году бывший супруг снова отобрал сына — на этот раз Тухаевой были нанесены травмы, но уголовное дело вновь не стали заводить.

С тех пор Жанетта выиграла восемь судов, добившись права проживать вместе с обоими детьми, однако бывший муж эти решения игнорирует. По словам Тухаевой, проблему не могут решить и судебные приставы — передача старшего ребёнка матери срывалась уже несколько раз. Сам Ибаев периодически пытается опротестовать решения судов, вынесенные в пользу бывшей жены.

Сейчас Жанетта пытается лишить бывшего мужа родительских прав — она ссылается на неисполнение судебных решений и неуплату алиментов. Последнее обстоятельство она упоминает и в контексте недавней ситуации с требованиями отца дать ему встречаться с младшим сыном.

«Отец не интересовался младшим сыном восемь лет, практически с рождения его не видел. Все эти годы ему не приходило в голову, что мальчику нужно что-то кушать, во что-то одеваться. Он задолжал почти 1 млн рублей по алиментам, а вместе с неустойкой это почти 1,5 млн. А теперь проснулись отцовские чувства, и он хочет и видеться с сыном, и давать ему общаться с братом, которого все эти годы против меня настраивал», — негодует Жанетта.

Судебные решения не исполняются

Перовский районный суд Москвы вынес решение о проживании обоих мальчиков с Жанеттой ещё в 2016 году. Тем не менее исполнительные действия судебных приставов по изъятию старшего ребёнка и передаче его матери так и не увенчались успехом.

Более того, в рамках очередного иска, поданного Русланом Ибаевым в отношении бывшей жены, Ленинский районный суд Грозного постановил, что старший сын остаётся жить с отцом до окончания разбирательства.

«Такие обеспечительные меры противоречат предыдущим решениям судов о том, что оба сына должны жить со мной. Более того, мы узнали, что Ибаев сумел в одностороннем порядке прекратить исполнительное производство по передаче мне ребёнка, ссылаясь на старое мировое соглашение, условий которого он не исполнял. А теперь он и его адвокат заявляют, что собираются также прекратить исполнительное производство по взысканию с него алиментов», — возмущается Жанетта.

Адвокат Тухаевой Ахмед Эльмурзаев сообщил RT, что неисполнение Ибаевым судебных решений является ещё одним основанием для оспаривания порядка встреч сыновей Жанетты, назначенного судом 24 мая.

«Мы подавали иск о лишении мужчины родительских прав на основании того, что он не исполняет судебные акты и не изменил своего поведения по отношению к младшему сыну. Суд уже определил место жительство обоих детей с матерью, поэтому всё, что на самом деле требуется, — обеспечить исполнение этого решения. Тогда ни в каком назначении порядка общения детей не будет необходимости», — констатировал юрист.

«Многое зависит от приставов»

По мнению адвоката Ахмеда Эльмурзаева, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от работы судебных приставов — именно они должны обеспечить передачу ребёнка матери. В свою очередь, Жанетта рассказала RT, что пока ей удалось лишь добиться дисциплинарного взыскания для сотрудников опеки и ФССП, до сих пор не сумевших вернуть ей ребёнка.

«За нарушения, допущенные при попытке передачи ребёнка в феврале 2020 года, прокуратурой было вынесено представление на имя начальника опеки, который там присутствовал. Также было вынесено дисциплинарное взыскание судебному приставу, который не привлёк Ибаева к административной ответственности, когда тот не явился на исполнительные действия по передаче ребёнка в августе 2020 года», — перечисляет Жанетта.

Семейный адвокат Антон Лелявский в беседе с RT также выразил мнение, что исполнение судебных решений о передаче детей одному из родителей зависит от сотрудников ФССП.

«Для детей это в любом случае травма, и, к сожалению, далеко не все родители руководствуются здесь интересами и чувствами ребенка — на том же YouTube можно найти ролики, где исполнительные действия проводятся в неподходящий для этого момент, становятся неожиданностью и шоком для ребёнка. Многое зависит от работы судебных приставов, от того, имеют ли они хороший опыт реализации таких решений», — подчёркивает эксперт.

Он также констатировал, что ситуации, когда родители после развода отказываются отдавать детей, даже если суд обязал их сделать это, в России встречаются довольно часто. Решение подобных конфликтов зачастую затягивается.

«Это одна из самых сложных категорий дел в нашей практике — сложнее, чем, например, дела о взыскании алиментов. Когда речь идёт о маленьком живом человеке, очень сложно подобные решения исполнять, тем более если оба родителя любят ребёнка и не хотят с ним разлучаться», — пояснил собеседник RT.