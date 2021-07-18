«Экстраординарные способности требуют доказательств»: как скептики разоблачают экстрасенсов

Новости о миллионных вознаграждениях от доверчивых граждан магам и экстрасенсам регулярно пополняют криминальные хроники. Как показывают исследования ВЦИОМ, больше трети россиян верят в существование у отдельных людей способностей к колдовству. При этом ещё ни один экстрасенс не смог пройти научную проверку и доказать, что действительно владеет экстраординарными способностями. О том, как скептики разоблачают экстрасенсов, — в материале RT.

Столичные полицейские выясняют детали обмана 38-летней москвички, которая отдала гадалке более 5 млн рублей, чтобы вылечить тяжелобольного мужа, сняв с него порчу. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах. И это далеко не единичный случай. Подобные новости регулярно появляются в криминальной хронике. По данным ВЦИОМ от 2019 года, 31% россиян верят в способность некоторых людей колдовать и наводить порчу.

При этом ещё ни один экстрасенс не смог пройти научную проверку и доказать, что действительно владеет экстраординарными способностями, отмечает биолог и популяризатор науки Александр Панчин.

© Фото из личного архива

В 2015 году Панчин с единомышленниками учредил премию Гудини, победитель которой получит 1 млн рублей, если продемонстрирует сверхъестественные способности в ходе научного эксперимента.

Соратник Панчина, блогер-скептик Михаил Лидин, которому широкую известность принесли видео с разоблачениями «Битвы экстрасенсов», вспоминает, как в одном из своих роликов упомянул премию Джеймса Рэнди — самый известный конкурс, организованный скептиками.

«Сказал: «Вот бы у нас была подобная премия». Спустя какое-то время нашёлся человек, который согласился профинансировать, и мы это сделали», — рассказывает Лидин.

Научная проверка магии

Премия Гудини — научный проект, поэтому ко всем заявителям относятся подчёркнуто корректно, создают комфортные условия для демонстрации способностей, говорит Панчин.

«Научная проверка должна быть этичной. Мы никого не запугиваем, люди добровольно приходят проверить себя. Многие верят в экстрасенсов на основании разового совпадения, а мы показываем, как это проверить, чтобы исключить случайный фактор», — объясняет Панчин.

С соискателем согласовывают, какие способности он покажет, а затем продумывают детали эксперимента. Например, на первый выпуск премии Гудини пришла финалистка «Битвы экстрасенсов» Бахыт Жуматова.

«Она нам сообщила, что чувствует, где деньги. У нас в этом нет сомнений, но вопрос, найдёт ли она их в запечатанном конверте», — вспоминает Панчин.

По условиям эксперимента ей предложили найти спрятанную в одном из десяти конвертов крупную купюру. Бахыт дважды потерпела неудачу.

Несмотря на провал, она до сих пор с успехом предлагает свои услуги, представляясь одним из сильнейшим экстрасенсов Казахстана.

«Были забавные заявки, которые даже не проверяли. Просто общались с заявителем. Например, человек сообщил, что у него суперспособность: когда походит по ковру, к рукам прилипают бумажки. Мы ему скинули статью про статическое электричество», — вспоминает Панчин.

Искусство иллюзии

Традиционно в комитеты подобных премий наряду с учёными входят фокусники, которые сами хорошо знают, как показывать чудеса.

«Даже учёного можно обмануть, поэтому нужны люди, которые понимают именно механику создания иллюзии», — рассказывает член комитета премии Гудини, менталист и иллюзионист Николай Фомушин.

Фокусники и экстрасенсы пользуются одинаковыми приёмами. Например, ясновидящие обычно опираются на технику холодного чтения, хорошо знакомую менталистам.

Менталист делает предварительные выводы, исходя из внешнего вида человека, предполагаемого социального статуса, возраста и тому подобного. Затем они озвучиваются так, чтобы окружающим казалось, что менталист получил точные знания за счёт своих сверхспособностей.

© Фото из личного архива

Например, практически любой человек в возрасте клюнет на заявление: «Вижу, вы теряли кого-то из близких» — и сам тут же выложит детали. Опираясь на них, менталист разовьет свои «предсказания».

Есть и «горячее чтение», когда гадалка заранее изучает соцсети клиента и потом ловко пользуется этими данными.

По словам Фомушина, к нему не раз обращались известные экстрасенсы с просьбой дать уроки по технике «холодного чтения». А однажды ясновидящие, говорит иллюзионист, приняли его за своего.

«Я выступал на частном мероприятии, там среди почётных гостей был мужчина с каким-то бубном на груди. После выступления он подошёл ко мне и заявил, что является сильнейшим экстрасенсом в стране, но и его поразила моя интуиция. Я пытался ему объяснить, что это фокусы, но он стоял на своём, утверждал, что у меня очень сильные способности и что даже он так не может», — вспоминает Фомушин.

Сам он всё же предпочитает честную работу иллюзиониста.

«Уверен, я бы зарабатывал больше, выдавая себя за экстрасенса, но мне это не по нутру. К менталисту идут за весельем и на лишние деньги, а к экстрасенсу — с горя и на последние. Это бизнес на горе и страдании людей», — говорит он.

Угрожали навести проклятье

Большинство экстрасенсов, однако, всеми силами уклоняются от научной проверки.

«Каждый скажет, что 99% в их цеху обманщики, но именно он и правда обладает даром. А когда предлагаешь это продемонстрировать, все заявляют, что им ничего доказывать не надо. А потом начинаются откровенные угрозы», — вспоминает Фомушин.

Также на russian.rt.com «Семья фактически разрушена»: как «телевизионные экстрасенсы» обманом получили от пенсионерки 2 млн рублей

Угрозы у экстрасенсов тоже паранормальные. «Я в роликах разоблачал представителей бесконтактного боя, праноедов, астрологов, биоэнергетов и много кого ещё. Они потом угрожали навести проклятье, но ничем серьёзным пока это не закончилось», — говорит Лидин.

Члены комитета премии Гудини говорят, что проклятия их не пугают: скептики во всём мире уже выдержали немало астральных атак.

«Наукообразный язык»

Экстрасенсы и целители идут в ногу со временем, рекламируют свои услуги в соцсетях, выступают по ТВ и даже стали выдавать себя за учёных.

«Просто создают какой-то наукообразный язык, говорят о каких-то нейтрино, идущих через кодоны ДНК, вместо астрологии берут красивое название «хьюман дизайн», демонстрируют специальные приборы. Но суть остаётся той же», — рассказывает Панчин.

За несколько тысяч евро можно купить прибор для измерения ауры (на самом деле это дешёвый измеритель статического электричества). Или устройство, гадающее по отпечаткам пальцев, которое, как вспоминает Фомушин, даже пытались презентовать на «Фестивале науки».

«Телешоу стали катализатором, у людей возникает интерес. Если раньше ездили в деревни к бабкам, о которых узнавали по сарафанному радио, то теперь всё разгоняется через таргетированную рекламу в соцсетях», — говорит Фомушин.

Шарлатанов уже нельзя вычислить по внешним признакам. Они могут как выступать в образе потомственных колдунов, так и выдавать себя за людей науки. Чтобы увидеть правду за красивыми декорациями, надо развивать навыки критического мышления. Поэтому главная задача премии Гудини — не разоблачить конкретных шарлатанов, а показать людям, что есть критерии доказательств чуда.

«Идея в том, что экстраординарные способности требуют доказательств по всей строгости научного контроля. И я думаю, мы справляемся со своей задачей. С нами связываются люди, благодарят, что они не попались на удочку мошенников и смогли уберечь близких», — говорит Лидин.