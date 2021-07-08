«Хозяйство уплыло всё»: как живёт Сочи после наводнения

5 июля в Сочи прошёл сильный ураган — несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные территории. Машины, мебель и бытовая техника в буквальном смысле плавали по улицам. Спустя несколько дней после разгула стихии люди подсчитывают ущерб, пытаясь хоть как-то привести в порядок свои дома и участки. Что сейчас происходит в Сочи и как чувствуют себя жители затопленных районов, разбирался RT.

Не взять с собой резиновые сапоги было моей большой ошибкой. Зато я на своём опыте чувствую то, что уже третьи сутки ощущают жители нескольких районов Сочи: густая, вязкая жижа обволакивает ноги по самые лодыжки.

Это месиво ещё недавно было дорогой — Тихим переулком в микрорайоне Кудепста недалеко от Сочи. При спуске к нему со стороны улицы жижа подступает постепенно, и можно обойти. Но в самом низу её уже не миновать — она льётся из-под заборов и ворот, стекает по ступенькам и крыльцам, обволакивая собой всё пространство переулка.

Пострадавшее имущество жителей Тихого переулка

RT

Сланцы хлюпают и скользят, дальше так идти бессмысленно, поэтому я снимаю их и несу в руке. Я тут не одна такая: поскольку обувь тоже смыло стихией, не у всех есть резиновые сапоги, и некоторые люди ходят босиком, предостерегая друг друга: «Смотри, на острое не наступи».

Вместе с грязью и илом наводнение вынесло на улицы города тонны мусора, так что угроза вполне реальна. По пути сюда я уже встретила одного пострадавшего: молодой водитель экскаватора, разгребавшего грязь, случайно наступил на металлический обломок, выходя из кабины. По-видимому, рана оказалась глубокой: парень звонил знакомому и просил подменить его.

На третьи сутки с момента начала урагана своему названию Тихий переулок совсем не соответствует. Впечатление такое, словно здесь идёт одна большая стройка: грохочет техника, повсюду снуют мужчины с лопатами и тачками. В них они сваливают ил и грязь с дворов и первых этажей строений. По переулку ездит трактор и ковшом вычерпывает грязевую жижу с проезжей части. Уборка идёт практически круглосуточно: с пяти-шести утра и до полуночи. В таком режиме местным жителям предстоит провести ещё не один день.

Люди непрерывно моют, стирают и пытаются высушить пострадавшее имущество. Но не всё можно спасти: в каждом дворе лежит куча загубленной техники, разбухшей и сломанной мебели. Повсюду льётся вода из шлангов — густое месиво под ногами то и дело прерывают ручейки грязной воды.

Люди вычерпывают воду и грязь из домов и построек всеми имеющимися ёмкостями — тазами, вёдрами, кастрюлями. Повсюду сушится одежда, ковры, обувь и прочие вещи.

Это место — одно из наиболее пострадавших в городе от наводнения. Совсем рядом протекает речка Кудепста. Сейчас она выглядит безобидным ручейком, который без труда можно перейти вброд. Но на домах остались отметины, по которым видно, как высоко поднялся уровень воды — в некоторых случаях он достигал 2 м.

Пожарный гидрант. От него идёт шланг, которым отмывается Тихий переулок, но он дотягивает не до всех домов

RT

«Сезона в этом году не будет»

«В ночь на понедельник, 5 июля, около четырех утра, начала орать кошка. Никогда не слышала раньше, чтобы она так мяукала», — вспоминает местная жительница Татьяна. У её семьи гостевой дом в Тихом переулке.

«Мы проснулись, шёл ливень, гроза. И где-то в 05:30 поняли: надо собираться», — говорит женщина. Первым делом они с родственниками перегнали машину на возвышенность.

«И тут вода начала быстро подниматься. Очень резко пошла, выбила стёкла и зашла в дом. Успели поднять наверх только документы — и то не все. Мамин паспорт вот промок, менять придётся. А она лежит, ей плохо, ещё и лекарства её все смыло, — продолжает Татьяна. — Столы, техника, машины — всё это в буквальном смысле плыло по улице».

Женщина показывает то, что осталось от её дома. Весь двор завален бытовой техникой — по её словам, она вся пришла в негодность. Во дворе и на первом этаже гостевого дома — трёхэтажного строения с огородом и двором — повсюду лежит толстый слой ила. К концу третьего дня после урагана отмыть от него успели только одну комнату, хотя Татьяна наняла в помощь рабочих. Пройти по двору сложно даже самой хозяйке — ноги то и дело скользят на плиточной дорожке, покрытой густой грязью.

«Хозяйство уплыло всё — курочки все, цыплята. От огорода тоже ничего не осталось: ни деревьев, ни помидоров», — говорит женщина, обводя рукой огромные кучи из грязи и обломков, оставшиеся на месте огорода.

«Я уже два дня не выхожу на работу, но завтра просят выйти. Не знаю, как поеду, вниз переулка я просто не пройду, резиновых сапог нет. У меня вообще одна пара обуви только осталась, всё остальное смыло», — рассказывает Татьяна. Сапоги, по её словам, поблизости тоже не найти — раскупили.

Последствия для бизнеса тоже неутешительные. «Многие гости отказываются ехать, просят вернуть предоплату. Я их понимаю. Сезон все ждали, но в этом году его не будет», — говорит она.

Первый дом у воды

Ещё хуже пришлось Марине (имя изменено по её просьбе) — владелице гостевого бизнеса в Тихом переулке. Её гостиница и личный дом стоят ближе всех к реке. «Поэтому соседи больше пострадали от грязи, а я — от воды», — объясняет миниатюрная блондинка.

То, что осталось от сада Марины

RT

Марина уже охрипла от крика. Постоянно приходится кричать то на рабочих, помогающих убираться, то на ребёнка — девочка лет 13 то и дело норовит залезть в опасное место, которых после потопа здесь полно. Но женщина не унывает, старается шутить и улыбаться.

«Сейчас не страшно уже, справимся. А первую ночь я спала одна в доме с незакрывающимися дверями и выбитыми окнами. Вот тогда было страшно», — говорит она.

«Я еле машину спасла, одна из последних переставила. За нами уже волна шла. Когда возвращались, по пояс вода была — безумно резко поднялась, в считанные минуты. Жильцы вот наши одни уже не успели, уплыла у них машина», — вспоминает женщина.

Марина подводит меня к задней двери своего дома. По крыльцу льётся бурый поток — грязь, которую рабочий вымывает из жилища садовым шлангом. Второй мужчина выковыривает лопатой более густые комки месива из-под ступенек. Входные и межкомнатные двери разбухли от сырости — все их придётся менять.

«В каждой комнате так, и в гостинице все номера на первом этаже были такие же, сейчас уже отчистили более или менее. Кухню отмыли, но нижних полок, считайте, нет, они взбухнут где-то через неделю. Мебель стараемся отмыть», — рассказывает Марина. Во дворе дома сосед помогает ей отчистить стиральную машину — есть надежда, что её всё же удастся починить.

Ущерб, нанесённый гостинице, ещё больше. До потопа это было большое трёхэтажное здание с панорамными окнами и садом на заднем дворе. Теперь что внутри, что снаружи — сплошное месиво.

Чемодан постояльца и тот самый оползень у гостиницы Марины

RT

«20 столов, 40 стульев уплыли — и это только летняя кухня, я не говорю про зимнюю. Зимняя огромная была, только поставила новые холодильники», — говорит Марина. Окна в её заведении почти все выбиты, в проёмах видны пустые помещения. Там, где раньше была кухня, теперь голые стены и пол. На полу копошится собака с маленькими щенками — Марина с дочкой радуются, что удалось их спасти.

Во дворе лежат мокрые матрасы, мебель и вещи постояльцев — те тоже силятся их просушить. От сада ничего не осталось — все деревья сломаны. «Каждая пальма мне 25 тыс. стоила, банановые кустики — 5 тыс.», — перечисляет женщина свои убытки.

Её дом и гостиницу убирать особенно сложно — они стоят в самом конце переулка, и основной шланг, тянущийся от ближайшего пожарного гидранта, не дотягивается до них. Как и у Татьяны, большинство постояльцев Марины уехали и попросили вернуть деньги.

Брошенный переулок

У всех пострадавших от паводка разные истории и разные потери. Кого-то бедствие лишило дома, имущества и дохода, а кому-то чуть не стоило жизни.

Дом Руслана, спастись из которого ему удалось только вплавь

RT

«Я спасся практически чудом», — рассказывает Руслан (имя изменено по его просьбе), крупный улыбчивый мужчина с русой бородой. Стихия застала его врасплох, когда Руслан был дома.

«Я не успел подняться наверх, а дверь была заперта, и вода стремительно поднималась. Пришлось плыть в окно. Хорошо, что умею плавать, иначе мог бы не выжить», — говорит мужчина. После этого поступка Руслан почти прославился — видео, как он плывет к окну, набрало больше 100 тыс. просмотров.

«Я вёз детей в садик, по дороге сильно зарядил ливень. Обратно когда ехал, машину чуть селем не смыло. Очень большой поток прошёл, я еле успел проскочить. Но за мной уже никто не рискнул проехать. Когда ехали туда около 07:00, на дороге был небольшой селевой водопадик. А когда на обратном пути его проезжал, буквально через 20 минут, этот водопад уже выкатил на трассу тонны грязи, камней. Я был на «газели», и потоки воды доставали до окон, машину течением шкивало», — вспоминает Вячеслав, житель села Казачий Брод.

Но есть и то, что объединяет пострадавших людей, — практически все они оказались один на один со своей бедой. «Мы надеялись хотя бы на помощь волонтёров», — говорит Татьяна из Тихого переулка. Но, по её словам, ни от них, ни от администрации какой-либо существенной поддержки она и её соседи пока так и не дождались.

«Приходится нанимать рабочих, чтобы разгребать завалы, откачивать грязь. А сейчас они меньше чем за 3 тыс. рублей в день работать не выходят. А у меня вот зарплата вся 40 тыс. И их ещё надо кормить, привозить и отвозить», — рассказывает Татьяна.

Пока мы беседуем, её поторапливает родственник — напоминает, что «бойцов пора кормить». Женщина отправляется готовить им обед. Тем, у кого нет денег на наёмных работников, приходится ещё тяжелее, успевает сказать мне Татьяна.

«Вынуждены родственников, друзей звать, — говорит она. — А они ведь тоже не у всех есть».

Власти, как рассказывают мне жители Тихого переулка, за прошедшие дни помогли только трактором. «Дорогу расчистил — и то не полностью, не всякая машина проедет. И всё, остальное сами, как хотите», — говорит Татьяна. «Да что там, даже мусоровоз элементарный третий день пригнать не могут, — возмущается Марина. — Горы мусора в каждом дворе растут, а деть его некуда».

Даже оповещения о грядущем бедствии люди не получили. В сети немало видео, где горожан предупреждают об урагане и просят быть готовыми к эвакуации, но в реальности так было далеко не везде. «Сирены сигналили в Адлере, может, где-то ещё. Но не у нас, у нас вообще никаких предупреждений не поступало. Мы сами поняли, что дело дрянь и надо спасаться, когда вода уже по улице шла», — вспоминает Татьяна.

Сообщение от МЧС жителям Кудепсты пришло — правда, по их словам, лишь через несколько часов после начала потопа, когда вода уже спала.

«Мне около полудня пришло», — говорит Татьяна. «А мне вообще часов в пять вечера», — добавляет Руслан. В то время как вода, продолжают местные жители, стала спадать ещё в 11:00.

«Оставили нас самих по себе. Мы «брошенным переулком» теперь себя называем», — говорит Руслан.

У этого дома снесло секции бетонного забора

RT

Не в первый раз

На денежные компенсации, анонсированные властями Сочи, пережившие потоп люди тоже не особенно рассчитывают. Во-первых, претендовать на них могут не все, а только те, кто прописан в городе. Во-вторых, суммы, по словам людей, недостаточные.

«Вот нас здесь шестеро прописано. Ну дадут нам по 10 тыс. на человека и по 50 тыс., если повреждено имущество. Ну будет тысяч 300 в итоге. И что? Вспомните, что я вам про расценки рабочих говорила — этого как раз хватит, чтобы работу бригады из десяти человек на десять дней оплатить. И всё», — говорит Татьяна. Родни или друзей, которые помогли бы ей безвозмездно, у женщины нет.

Абсолютное большинство опрошенных мною жителей подтопленных территорий утверждают, что наводнения, подобные тому, которое случилось 5 июля, — не разовое событие в жизни города, а системная проблема.

«Для нас здесь это не новость — такие штормы и паводки. Было и в 2015 году такое, и в 2018-м. Почти каждый сезон что-то подобное случается — и Сочи тонет. Панику поднимают преимущественно приезжие, туристы, а те, кто живёт давно, не удивляются», — говорит Вячеслав.

Другие горожане во многом с ним согласны. Но убеждены: с этим пора что-то делать.

Марина показывает мне свой разрушенный пальмовый садик. Слева от него идёт садовая дорожка, а справа — высокий берег Кудепсты. После паводка грунт обвалился, объясняет Марина, и теперь буквально через пару метров от бывших зелёных насаждений начинается крутой обрыв в реку. «Почва здесь всегда была зыбкой, это не земля, а ил. Но теперь это полноценный оползень, и он может в любой момент сойти ещё», — говорит женщина.

До недавнего наводнения грунт хоть как-то держался силами Марины и её семьи. «Каждый год мы укрепляем его самостоятельно — сами покупаем и ставим арматуру, сами вызываем КамАЗ с грунтом, высаживаем растения, чтобы они хоть как-то корнями землю держали. И всё равно сползает», — продолжает она.

Вещи, которые удалось спасти из гостиницы Марины

RT

Как-то раз зимой, когда Кудепста традиционно полноводнее, Марина проснулась и увидела из окна, что берега нет, смыло. Пришлось всё повторять сначала. «Десять КамАЗов с грунтом мы вручную сюда перетаскали, сделали насыпь метра полтора высотой», — вспоминает женщина.

Теперь ей придётся снова тратиться и на борьбу с оползнем. «Опять покупать арматуру и ставить, чтобы наша гостиница не уплыла», — говорит она. При этом формально река и её берег — ответственность города и находится на его балансе, а не на частной территории, объясняют мне жители Кудепсты.

«Чего бы стоило укрепить этот берег? Мацеста, Хоста, Мзымта — все их уже укрепили, наша речка чуть не единственная неукреплённая осталась! И наводнения тогда не были бы такими разрушительными», — с досадой говорят мне жители.

Другая причина катастрофы, по их словам, — то, что реку не чистят. Это подтвердилось в ходе последнего наводнения: на реке возник затор из старых деревьев и другого крупного мусора, и в результате вода, задерживаясь в этом месте, разлилась ещё больше. К тому же при повышении уровня воды мусор, находящийся в ней, наносит большие повреждения людям и инфраструктуре.

«Летом река вообще сухая, мелкая — что мешает её укрепить, почистить? Её же пешком можно перейти, когда засуха. А уж тракторами пройтись — тем более не проблема, — убеждена Татьяна. — Если бы чистили речку, не было бы таких последствий, мусора столько не вынесло бы. А вынесло очень много. В конец огорода даже не пройти сейчас из-за него. У соседа ворота брёвнами выломало, у нас тоже».

«Лучше бы все те деньги, что нам на компенсации давать собрались, потратили на укрепление берегов и чистку рек. Тогда и компенсировать, глядишь, больше не пришлось бы», — добавляет Руслан.

5 июля власти Краснодарского края анонсировали план по расчистке русел рек для предотвращения новых потопов.