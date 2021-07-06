На автомобильной трассе А147 Джубга — Сочи возобновили движение

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На федеральной автотрассе А147 Джубга — Сочи возобновили движение после того, как в результате обильных осадков река Шапсухо вышла из берегов и размыла дорогу.
На автомобильной трассе А147 Джубга — Сочи возобновили движение
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.

«В 15:20 трассу открыли для движения машин. Там организовали реверсивное движение. Водителей предупредили о возможных заторах и рекомендовали воспользоваться объездом через Шаумянский перевал», — говорится в публикации.

В районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи ранее произошёл сход селевых потоков, движение было перекрыто. За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков

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