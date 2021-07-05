Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за сошедшего селя

Короткая ссылка
Сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Движение в обе стороны перекрыто.
Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за сошедшего селя
  • РИА Новости

«Туапсинский район, автодорога Джубга — Сочи, 65 км + 850 м, в районе посёлка Гизель-Дере, сошёл сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на месте работает спецтехника, проводятся очистка проезжей части от грунта, работы по ликвидации последствий верхового оползня. 

Кроме того, в пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что на 49 км трассы А-147 в районе села Агой произошло подтопление проезжей части. Движение также приостановлено. 

За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков. Почти все реки в районе вышли из берегов, подтоплены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить