Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за сошедшего селя

Сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Движение в обе стороны перекрыто.

«Туапсинский район, автодорога Джубга — Сочи, 65 км + 850 м, в районе посёлка Гизель-Дере, сошёл сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на месте работает спецтехника, проводятся очистка проезжей части от грунта, работы по ликвидации последствий верхового оползня.

Кроме того, в пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что на 49 км трассы А-147 в районе села Агой произошло подтопление проезжей части. Движение также приостановлено.

За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков. Почти все реки в районе вышли из берегов, подтоплены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.