С участием водолазов, плавкрана и маломерного судна: на Камчатке приступили к извлечению тел погибших при крушении Ан-26
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Тела погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-26 начали доставать из Охотского моря. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Первые тела начинают доставать. В режиме реального времени — по количеству (обнаруженных тел. — RT) ситуация всё время меняется», — сказал Солодов. Его слова приводит ТАСС.
На момент публикации материала известно об обнаружении девяти тел погибших. В общей сложности на борту воздушного судна, выполнявшего рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана, находились 28 человек (22 пассажира и шесть членов экипажа).
Глава региона добавил, на месте происшествия будут работать судмедэксперты. Также ожидается прибытие специалистов судмедэкспертизы следственного управления Следственного комитета. Вдобавок на место происшествия вылетят члены краевого правительства и представители московской комиссии.
«Безусловно, эту работу (по транспортировке тел. — RT) на месте в полном объёме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану», — заметил губернатор Камчатского края.
Также стало известно, что на месте ЧП задействуют плавкран и маломерное судно для определения характера погружения водолазов, сообщил начальник филиала «Камчатаэронавигация» Владимир Датиашвили.
«Предполагаемое место крушения — в водной части акватории Паланы. Сейчас организован борт «Камчатского авиапредприятия», около 20 человек вылетают, в том числе водолазы, водолазное оборудование», — сказал он во время совещания в правительстве региона.
Как рассказал командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков, экипаж разбившегося Ан-26 совершал посадку в аэропорт Паланы в штатном режиме, диспетчер не докладывал о заходе самолёта на второй круг. По его словам, к лайнеру не было нареканий, он был укомплектован необходимым оборудованием.
«Говорить пока о причинах крушения самолёта преждевременно, они будут установлены в результате работы комиссии», — цитирует Лысенкова ТАСС.
Накануне по поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств ЧП была сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева. К расследованию авиационного происшествия также приступил Межгосударственный авиационный комитет.
По факту авиакатастрофы Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).
Следствие отрабатывает различные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. При этом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего.
«Комиссия по авиационной безопасности вместе со Следственным комитетом будет рассматривать версии авиакатастрофы. Уполномоченные авиационные власти после обнаружения бортового самописца и дешифровки переговоров пилотов смогут сделать выводы о корректности действий пилотов. Эта составляющая расследования чётко регламентирована», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он также отметил, что в первую очередь необходимо найти чёрный ящик Ан-26, который поможет уполномоченным авиационным властям сделать выводы о причинах авиакатастрофы.
Как стало известно в ходе совещания правительства Камчатского края, родственники пассажиров разбившегося самолёта получат более 3,5 млн рублей компенсации.
«Родственникам пассажиров страховая компания выплатит по 2,025 млн рублей, ещё 1 млн рублей родным погибших пассажиров выплатит АО «Камчатское авиационное предприятие». Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит 1 млн рублей», — заметил генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров.
Глава региона Владимир Солодов указал, что из краевого бюджета семьям пассажиров будет выплачено по 500 тыс. рублей.
С 7 по 9 июля в регионе объявлен трёхдневный траур — должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.