С участием водолазов, плавкрана и маломерного судна: на Камчатке приступили к извлечению тел погибших при крушении Ан-26

В Охотском море возле посёлка Палана в Камчатском крае начались работы по извлечению тел погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-26. Уже обнаружены останки девяти из 28 человек, продолжается поиск бортового самописца. Отмечается, что на месте ЧП задействованы водолазы, плавкран и маломерное судно. Как сообщили в Следственном комитете, прорабатываются все возможные версии трагедии. Кроме того, с 7 по 9 июля в Камчатском крае объявили траур.

Тела погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-26 начали доставать из Охотского моря. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать. В режиме реального времени — по количеству (обнаруженных тел. — RT) ситуация всё время меняется», — сказал Солодов. Его слова приводит ТАСС.

На момент публикации материала известно об обнаружении девяти тел погибших. В общей сложности на борту воздушного судна, выполнявшего рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана, находились 28 человек (22 пассажира и шесть членов экипажа).

Глава региона добавил, на месте происшествия будут работать судмедэксперты. Также ожидается прибытие специалистов судмедэкспертизы следственного управления Следственного комитета. Вдобавок на место происшествия вылетят члены краевого правительства и представители московской комиссии.

«Безусловно, эту работу (по транспортировке тел. — RT) на месте в полном объёме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану», — заметил губернатор Камчатского края.

Также стало известно, что на месте ЧП задействуют плавкран и маломерное судно для определения характера погружения водолазов, сообщил начальник филиала «Камчатаэронавигация» Владимир Датиашвили.

«Предполагаемое место крушения — в водной части акватории Паланы. Сейчас организован борт «Камчатского авиапредприятия», около 20 человек вылетают, в том числе водолазы, водолазное оборудование», — сказал он во время совещания в правительстве региона.

Как рассказал командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков, экипаж разбившегося Ан-26 совершал посадку в аэропорт Паланы в штатном режиме, диспетчер не докладывал о заходе самолёта на второй круг. По его словам, к лайнеру не было нареканий, он был укомплектован необходимым оборудованием.

«Говорить пока о причинах крушения самолёта преждевременно, они будут установлены в результате работы комиссии», — цитирует Лысенкова ТАСС.

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Накануне по поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств ЧП была сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева. К расследованию авиационного происшествия также приступил Межгосударственный авиационный комитет.

По факту авиакатастрофы Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Следствие отрабатывает различные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. При этом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего.

«Комиссия по авиационной безопасности вместе со Следственным комитетом будет рассматривать версии авиакатастрофы. Уполномоченные авиационные власти после обнаружения бортового самописца и дешифровки переговоров пилотов смогут сделать выводы о корректности действий пилотов. Эта составляющая расследования чётко регламентирована», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он также отметил, что в первую очередь необходимо найти чёрный ящик Ан-26, который поможет уполномоченным авиационным властям сделать выводы о причинах авиакатастрофы.

Как стало известно в ходе совещания правительства Камчатского края, родственники пассажиров разбившегося самолёта получат более 3,5 млн рублей компенсации.

«Родственникам пассажиров страховая компания выплатит по 2,025 млн рублей, ещё 1 млн рублей родным погибших пассажиров выплатит АО «Камчатское авиационное предприятие». Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит 1 млн рублей», — заметил генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров.

Глава региона Владимир Солодов указал, что из краевого бюджета семьям пассажиров будет выплачено по 500 тыс. рублей.

С 7 по 9 июля в регионе объявлен трёхдневный траур — должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.