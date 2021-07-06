На борту находились 28 человек: что известно о крушении самолёта Ан-26 на Камчатке

В Камчатском крае потерпел крушение самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели уже обнаружили обломки машины. По предварительным данным, в катастрофе никто не выжил. Как сообщили в Росавиации, в районе инцидента на тот момент были сложные метеоусловия.

Во вторник, 6 июля, в Камчатском крае потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26, на борту которого находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели уже обнаружили обломки машины, сообщили в Росавиации.

Эту информацию ТАСС подтвердили и в Камчатском авиапредприятии, которому принадлежал Ан-26.

«Да, нашли обломки самолёта. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолёт с утра, вертолёт начнет работать», — рассказал гендиректор компании Алексей Храбров.

По предварительным данным, в катастрофе никто не выжил.

Изначально в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолёт Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, не вышел на плановый сеанс связи в указанное время.

Согласно данным Министерства транспорта Камчатского края, воздушное судно 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию, имеет действующий сертификат лётной годности, а экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. Вместимость Ан-26 составляет 30 человек, в парке предприятия насчитывается пять самолётов этой модели.

«По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 км до посёлка Палана. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана. Самолёт вылетел из аэропорта Елизова 6 июля 2021 года в 12:57 (03:57 мск) по камчатскому времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05 (06:05 мск). В назначенное время самолёт не прибыл», — говорится в сообщении правительства региона.

Также власти Камчатского края опубликовали список пассажиров, находившихся на борту лайнера. Как сообщил ТАСС, в основном это жители Паланы.

Также среди пассажиров были четверо членов администрации Паланы — глава этого посёлка городского типа Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин, его супруга, начальник финансового управления Ольга Андрейкина и заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта Юлия Суровцева.

После исчезновения Ан-26 по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова был создан штаб под руководством заместителя председателя правительства — министра специальных программ региона Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого Минтранса и авиационного предприятия.

После сообщений об исчезновении пассажирского Ан-26 в МЧС открыли телефоны горячей линии: 8 (4154) 33-14-52 (при администрации городского округа «Посёлок Палана») и 8 (4152) 30-10-99 (телефон доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю).

«Родственники пассажиров пропавшего сегодня самолёта могут обратиться по телефону горячей линии. По этому телефону им ответят на все интересующие вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна», — сказал Александр Заболиченко.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в поисках самолёта принимали участие наземная группировка спасателей и суда в заливе Шелихова. Вдобавок в район предполагаемого падения направился самолёт Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края», — приводит ТАСС текст сообщения Росавиации.

В информагентстве также отметили, что метеоусловия в момент, когда самолёт Ан-26 должен был совершать посадку в посёлке Палана, были сложными — в окрестностях аэропорта был «туман разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м».

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Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов после крушения самолёта Ан-26.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

«Проводятся следственные действия в компании — эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной авиакатастрофы могла стать «ошибка пилотирования из-за плохой видимости»: «При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации».