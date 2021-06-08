Нападавший скрылся: в Волгоградской области неизвестный выстрелил в двух подростков из пневматического пистолета

В городе Волжском Волгоградской области неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в двух подростков 2005 и 2006 года рождения. После инцидента они обратились в школу рядом с местом происшествия. У подростков диагностировали синяки и ссадины, угрозы их жизни нет. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск стрелявшего. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.