Нападавший скрылся: в Волгоградской области неизвестный выстрелил в двух подростков из пневматического пистолета

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Роман Шимаев
В городе Волжском Волгоградской области неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в двух подростков 2005 и 2006 года рождения. После инцидента они обратились в школу рядом с местом происшествия. У подростков диагностировали синяки и ссадины, угрозы их жизни нет. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск стрелявшего. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Нападавший скрылся: в Волгоградской области неизвестный выстрелил в двух подростков из пневматического пистолета
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков
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  • 08 июня 2021

    Напомним, что 26 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за незаконные изготовление, оборот и сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Законодательная инициатива, в частности, предполагает введение уголовной ответственности до четырёх лет лишения свободы за незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.

  • В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области также рассказали журналистам о произошедшем инциденте.

    «8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому поступило сообщение, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в посёлке Краснооктябрьском города Волжского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся. Угрозы жизни ранения не представляют», — приводит текст сообщения ТАСС.

  • В свою очередь, в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили РИА Новости, что оба ребёнка госпитализированы.

    Один из них получил ранение в ногу, второй — в предплечье, их состояние не вызывает опасений у медиков.

  • В администрации Волгоградской области ТАСС уточнили, что жизни пострадавших школьников ничего не угрожает.

    «Поступил вызов от завуча школы №15 в посёлке Краснооктябрьском в Волжском. Двое мальчиков 2005 и 2006 года рождения в результате выстрелов на улице из неустановленного оружия получили синяки и ссадины, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — указал собеседник агентства.

  • В посёлке Краснооктябрьском в городе Волжском подростки получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщал портал V1.RU со ссылкой на представителя экстренных служб Волгоградской области.

    «Инцидент произошел в 10:40 в посёлке Краснооктябрьском города Волжского. Двое идущих по улице 15-летних подростков были обстреляны неизвестным. На месте сейчас работает полиция, стрелка ищут, подробности инцидента устанавливаются», — заявил он.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую инциденту в Волгоградской области.

    В городе Волжском неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия возле здания одной из школ. В результате инцидента пострадали два подростка.

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