«Плевать я хотел, что меня где-то кто-то заблокирует»: ПМЭФ прошёл вопреки пандемии и санкциям

В Санкт-Петербурге завершил свою работу международный экономический форум. Несмотря на санкции и пандемию, ПМЭФ-2021 собрал более 10 тыс. участников и стал самым крупным мероприятием международного уровня, прошедшим в очном формате за последний год. О работе форума и его самых ярких событиях — в материале RT.

Главный посыл ПМЭФ-2021 был точно сформулирован уже в анонсе, звучавшем отовсюду ещё до начала мероприятия — «первый после пандемии». Причём не только в России, но и во всём мире. На организацию события такого масштаба с марта прошлого года, когда мир погрузился в пучину коронавируса, до сих пор не решился никто на планете. И ощущение долгожданного возвращения к нормальной жизни буквально витало в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга.

Всем страшно нравилось, что можно наконец куда-то приехать, с кем-то общаться, что-то делать не онлайн, а как в старые добрые времена.

«У нас у всех ощущение какого-то первого сентября, когда все очень давно не виделись и наконец-то встретились», — объявлял со сцены пленарного заседания модерировавший дискуссию Стас Натанзон, и сидевший рядом с ним Владимир Путин был с этим тезисом вполне согласен.

По президенту в эти дни тоже было видно, как он соскучился по живому общению.

РИА Новости

© Алексей Майшев

«За день двоих отвели в медпункт»

То, что Россия не побоялась собрать вместе 10 тыс. человек со всего мира в то время, когда ещё целые страны сидят на карантине, выглядело абсолютной фантастикой и даже смелостью на грани безумия. И поначалу к противоэпидимическим мерам все относились настороженно, особенно к требованию обязательно сдать ПЦР-тест до приезда на площадку форума.

30 мая в Москве в Центре международной торговли собралось столько желающих сдать тест перед отъездом в Питер, что работу развёрнутого там медпункта пришлось продлить до глубокой ночи. Но организаторы быстро сориентировались, и на следующий день процедура шла с небывалой стремительностью.

«За ночь всё сильно изменилось», — рассказывала медсестра, одновременно засовывая палочку теста мне в нос. — «Что именно?» — «Да больше половины в оформлении убрали. Даже оплату!».

РИА Новости

© Александр Гальперин

Терминалы для оплаты и задерживали процесс сильнее всего. Поступиться деньгами ради комфорта людей — это была сильная история.

На самом форуме о том, что пандемия ещё не закончилась, напоминали масочный режим, который каждый соблюдал по своему усмотрению, и сотрудники Роспотребнадзора в красных мундирах возле тепловизоров по углам километровой галереи. На экранах их мониторов над людьми, передвигавшимися из павильона в павильон, возникали зеленые цифры, обозначавшие температуру – от 36,2 до 36,6.

«А если будет выше?» — спросил я.

«Тогда компьютер делает фотографию в базу, человека попросят пройти в медпункт, чтобы измерить температуру ещё раз. Если окажется, что она в самом деле высокая, надо выводить его за территорию форума», — объяснял сотрудник Роспотребнадзора.

«Кого-нибудь так задержали?» — «За день двоих отвели в медпункт».

Байден — да, Зеленский — нет

«У меня ничего экстраординарного для вас нет, я просто подумал, что мы давно не виделись», — объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, входя в зал, где он попросил собраться для брифинга журналистов кремлёвского пула. Ощущение предчувствия, что нормальная жизнь возвращается, не покидало и его.

Пескова вживую журналисты, действительно, не видели очень давно.

Новостей о предстоящем саммите Путина и Байдена в Швейцарии пока не было — встреча готовится, форматы согласовываются, ожидания у сторон разные.

«Пока не знаем, будет ли совместная пресс-конференция президентов после переговоров, но Путин уже сказал, что обязательно выйдет пообщаться с вами», — пообещал Песков.

У встречи с Зеленским и саммита в нормандском формате особых перспектив пока не вырисовывается.

«Подготовка идёт, но очень вязко», — охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь президента. Но зато пообещал, что работа Путина постепенно будет всё больше переходить из онлайн-формата в офлайн.

Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Коньяк за 290 тыс. и виски за 900

В кулуарах форума обсуждали две главных новости внутренней жизни: цены в ресторане Memo и интервью Протасевича, в котором он упомянул «бизнесменов, спонсировавших противников Лукашенко».

В «бизнесменах» публика опознала владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, который, впрочем, продолжал работу на ПМЭФ как ни в чём не бывало, лишь комментариев журналистам не давал.

А цены, действительно, были заоблачные — от бараньего бока за 17 тыс. до коньяка за 290 тыс. и виски за 900 тыс. Даже обычный чай — и тот стоил 1200 рублей.

Бывалая публика на цены реагировала спокойно — ну да, запредельно дорого, но половина участников — миллиардеры, надо же им где-то уединяться, а цены — это такой механизм социальной сегрегации.

Предприимчивые коллеги установили напротив выхода из Memo камеру в ожидании медийных персонажей.

«Как выйдет, подходим, спрашиваем, что брали, как коньяк», — инструктировал один другого.

Грамотные люди алкоголь на форуме добывали по-другому.

«Что ещё подарите? Вот это дай! — практически кричал Владимир Жириновский на стенде одного из регионов, разглядывая протянутую ему бутылку. — «Белбей», элитный. А где кумыс? Как нет кумыса?».

Сувениры — от магнитов до бутылок и конфет — были везде, но каждый участник ради праздника возвращения старался чем-то удивить. Новгородская область чеканила сувенирные монеты под вывеской «Мы делаем деньги 1162 года», «1С» представил аэрохоккей с роботом — механическая рука успешно противостояла человеку, Крым и Краснодарский край понемногу наливали из своих винных богатств.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Самый ответственный — Игорь Сечин

Владимир Путин свою программу сконцентрировал в дном дне — пятнице, причём мероприятий в президентском графике было столько, что последнее закончилось в два часа ночи.

На входе в зал пленарного заседания возникла небольшая пробка из губернаторов и министров. Давно не видевшиеся знакомые здоровались и даже обнимались, несмотря на звучавшие из динамиков предупреждения Роспотребнадзора.

Вице-премьер Андрей Белоусов, чьё заявление про «нахлобучивших государство» металлургов было одним из самых обсуждаемых на всех площадках, пришёл с супругой, которую тут же представлял соседям.

Владимир Жириновский шёл по проходу между креслами в окружении телекамер и требовал всех наказать за нарушение соцдистанции. Кумыса при нём так и не было.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в зале конгрессов перед пленарным заседанием в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума

© forumspb.tassphoto.com / Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

Кстати, именно к соцдистанции на пленарке организаторы подошли очень серьёзно. От зала до сцены, с которой выступал президент, было метров десять, а перед первыми рядами стояла цепочка из тумб-дезинфекторов. Более того, сиденья для зрителей были скреплены между собой металлическими фиксаторами, и при всём желании приблизиться друг к другу они бы не смогли.

Одним из самых ответственных был Игорь Сечин, он смотрел выступление президента не только в маске, но и перчатках, про которые на форуме практически никто не вспоминал.

Достроенный «поток» и новый мем

Главной новостью в ходе выступления президента стало то, что первая нитка «Северного потока — 2» достроена, а вторую завершат в ближайшие два месяца. Таким образом, перед встречей с Байденом был снят один из основных проблемных вопросов. К чему применять санкции, если уже всё почти закончилось?

На вопрос о предстоящем разговоре с Байденом Путину в этот день пришлось отвечать множество раз — и со сцены, и в кулуарных интервью, и на встречах.

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы это всё хорошо знаем, — аккуратно формулировал президент. — Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня.».

Главным же мемом пленарки стал ответ на вопрос «Не опасаетесь ли вы, что вас могут заблокировать в соцсетях?».

«Плевать я хотел, что меня кто-то где-то заблокирует, — пожал плечами Путин.— Для меня важнее доверие российского народа».

В принципе, эти слова вполне могли стать девизом ПМЭФ-2021, который заблокировать не получилось ни санкциям, и коронавирусу.

Как автомат Калашникова, только вакцина

После пленарного заседания перед «Экспофорумом» возникли пробки из-за желающих покинуть площадку. Главное событие прошло, да и пятница уже практически закончилась. Но для Путина всё только начиналось.

Сначала он в закрытом формате пообщался с международными инвесторами. В закрытом — именно потому что деньги любят тишину, а обладатели очень больших денег её любят ещё больше.

«Считаю очень важным такой прямой разговор, чтобы обсудить приоритетные направления нашего сотрудничества и сверить планы на будущее, поговорить о реализации конкретных совместных проектов в наших регионах», — обозначил направление президент, и вскоре трансляцию закрыли от посторонних глаз.

После этого вместе с президентами Сербии и Аргентины Путин по видеоконференции запустил заводы по производству вакцины «Спутник V» в этих странах.

«Для меня большая честь запустить сегодня производство нашей вакцины вместе с вами, великим историческим деятелем, — Вучич по такому поводу говорил на чистейшем русском языке. — Вы сравнивали «Спутник V» с автоматом Калашникова. Наш Институт «Торлак» будет стремиться к надёжности и качеству этого знаменитого оружия. Сегодня из братской России поступают «патроны» против COVID-19».

Но, как выяснилось, самое громкое мероприятие ПМЭФ с участием президента началось, когда на часах было уже почти десять вечера. Путин традиционно ответил на вопросы глав крупнейших мировых информагентств.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

РИА Новости

© Михаил Метцель

Придётся смириться — Россия есть, была и будет

Впрочем, из привычного там был только принцип «вопрос — ответ». Из-за пандемии общение проходило в онлайн-формате, и модерировавшему разговор главе ТАСС Сергею Михайлову пришлось даже извиняться, что в этом году не будет традиционного ужина с президентом. У некоторых из участников на дворе уже была даже не глубокая ночь, а практически утро. Поэтому первыми дали слово представителям Японии, Китая и Южной Кореи.

И глава японского агентства «Киодо» сразу обострил ситуацию, спросив, как же теперь вести переговоры о мирном договоре, если, согласно Конституции РФ, Курилы Япония не может получить?

«Японская позиция по островам очень часто менялась, начиная с 1956 года, — вежливо, но твердо ответил Путин. — Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами ряд вопросов. Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии. У нас всегда возникал вопрос — не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России. Однозначного, твёрдого, ясного ответа мы так и не получили».

Теперь японцам предстоит серьёзно подумать перед следующим раундом переговоров по мирному договору.

Немецкому журналисту президент сказал, что будет «обязательно» скучать по уходящей Ангеле Меркель. А американцы и англичане наперебой спрашивали по Байдена и отношения с США.

«Мы что ли вводили санкции против США? — разводил руками Путин. — Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить. По каждому поводу и без повода вообще, только потому что мы существуем. Но с этим придётся смириться — Россия есть, была и будет».

Он даже не удержался и — редкий случай — дал прогноз о будущем Соединённых Штатов.

«Я вам расскажу, как бывший гражданин бывшего Советского Союза, — сказал Путин. — В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. «Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями». И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза».

Взмахом руки куда-то налево Путин обозначил движение США в истории.

Идея об использовании Россией вакцин в качестве «геополитического оружия» ему категорически не понравилась.

«Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! — не стал сдерживать эмоций президент. — По-другому и сказать не могу. Эту версию подбрасывают люди, далекие от политики. Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы — рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год, но я думаю, что на самом деле ещё больше».

А вот для россиян были хорошие новости — пандемия в стране не только идёт на спад, но скоро ещё шире откроются границы.

«60% иммунизации населения России будет достигнуто в сентябре. После этого можно будет говорить и о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане смогут более свободно ездить в другие страны, в том числе в европейские»,— пообещал Путин.