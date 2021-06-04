«Магазины сильно просели по выручке»: как живёт российский туризм без китайцев

Больше года Россия живёт без потока туристов из-за границы, значительную часть которых составляли гости из Китая. По оценкам экспертов, только из-за отсутствия китайских туристов Россия потеряла порядка $1,5 млрд. Пока одни регионы стараются переориентироваться на внутренний туризм и отмечают снижение нагрузки на музеи, другие с нетерпением ждут открытия границ.

До пандемии в РФ въезжали порядка 1,5 млн китайских туристов. Такие данные озвучил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Ассоциация туризма в России «Мир без границ» оценивает этот показатель в 1,2 млн человек в 2019 году, что на 12% больше, чем годом ранее. Наиболее популярные среди гостей из КНР российские регионы — Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, причём рост потока китайских туристов в обе столицы в 2019 году составил 23%.

В первом полугодии 2020-го в Россию прибыло только 47,6 тыс. китайских путешественников — страна потеряла 92% турпотока из КНР. Эффект от закрытых границ и, как следствие, отсутствия только этой категории туристов, РСТ оценивает в $1,5 млрд.

Некоторые регионы ощутили на себе резкий спад турпотока из Китая сильнее прочих. В их числе — Мурманская область. Активнее всего путешественники из КНР приезжали туда с ноября по март, составляя до 90% от всех гостей. Основная цель поездки — увидеть северное сияние, с которым в Китае связаны различные поверья.

«Китайских гостей привлекает аутентичность, они хотят посмотреть культуру саамов, увидеть северного оленя, покататься на хаски, попробовать подлёдную рыбалку, хотя рыбачат всего лишь 10-15 минут, потому что быстро мёрзнут. Ещё им нравится настоящая русская баня: попариться с веником, выбежать на снег», — рассказывает руководитель компании «Ловозеро-тур» Михаил Барановский.

Благодаря высокому потоку местные базы отдыха активно строились, улучшали инфраструктуру и сервис. Представители местного турбизнеса даже специально покупали дополнительную тёплую одежду и обувь, потому что привыкли: гости из КНР часто считают, что варежки за Полярным кругом им не потребуются.

С закрытием границ доходы местного турбизнеса упали на 80%, сейчас многие базы не заполнены и наполовину. «Российский турист всё-таки больше экономит, меньше тратит. И ездит не так активно, не такими большими группами», — отмечает руководитель базы отдыха «У Сейдозера» (село Ловозеро, Мурманская область) Юрий Будович.

Вместе с тем для музейщиков Санкт-Петербурга резкий спад турпотока стал возможностью перевести дух.

«В семь утра, когда открывался парк, заходили туристы, с водой, едой, фантики-обёртки, естественно, на землю, и рассаживались перед фасадом. Кто на скамейках, кто куда. Кассы начинали работать в полдень, к тому моменту уже выстраивалась огромная очередь. Начиналось бурное выяснение, с руганью, а то и кулаками, какая группа идёт первой», — вспоминает лето 2019 года начальник службы по приёму и обслуживанию посетителей Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Клакоцкая.

Сотрудники музея тогда работали по 13 часов: утром группы с круизов, вечером культурные программы, закрывались почти в полночь. В день «Царское село» принимало 9-10 тыс. человек, и всё равно оставались люди, которые стояли часами, но так и не попадали во дворец.

«Наш монобренд «Янтарная комната» всегда привлекал огромное количество посетителей, особенно в последние годы туристов из КНР, для которых янтарь — волшебный камень. Про толпы в Екатерининском дворце наслышаны, наверное, все», — продолжает Клакоцкая.

«МГУ — дворец Петра Первого»

Очереди — наименьшее из неудобств, с которым столкнулись россияне при приёме гостей из КНР. Все собеседники RT упоминают о неряшливости китайских туристов и их привычке мусорить. Хотя сами туристы поступают так исключительно из благородных соображений: чем больше мусора они оставят, тем у уборщика будет больше работы, а значит, и денег. Раздражающую многих привычку гостей из КНР плеваться китаисты объясняют особенностями языка, требующими регулярной прочистки горла.

Собеседники RT подчёркивают, что чем чётче сформулированы правила, тем проще работать с китайской стороной. Прописывать надо самые, казалось бы, очевидные вещи — что не стоит курить в номере, вытирать ноги о дверной косяк, «кошки» надо снимать при входе в помещение, а двери в российской глубинке не автоматические, и зимой их следует закрывать за собой.

«Мы работали только с теми, кто подписывал договор, где перечислялись все детали: нельзя пить, материться, воздух портить, кричать, драться, наносить вред имуществу. Нарушил — плати большой штраф», — рассказывает Александр, бывший директор туркомпании, возившей туристов из КНР.

Поведение туристов из КНР часто зависит от уровня тура, подчёркивает Елена Бреус, член состава правления Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. «В дешёвых (они же зачастую нелегальные) турах часто бесплатные музеи, где туалетов может не быть, рестораны, где санитарные условия оставляют желать лучшего, а гид сам не в курсе, где общественные уборные. На этой почве могло возникнуть недопонимание вроде пописать на памятник», — говорит она.

Это не единственная претензия российских гидов к некоторым китайским коллегам, продолжает Елена Бреус: «Когда я проводила экскурсию в Благовещенском соборе, то встретила нелегальную группу, в которой мужчина-гид из КНР показал рукой на икону и сказал: «Это Троица. Троица в России — это Иисус, Мария и голубь».

«У нас работали только русские гиды, потому что китайские гиды — беда. Я один раз взял такого, послушал — а он говорит, что МГУ построил Пётр Первый, это его дворец», — добавляет бывший директор турфирмы Александр.

Запись на сеанс

До пандемии в Янтарной комнате было не протолкнуться, сейчас посетители свободно разглядывают уникальные панно. В других залах так и вовсе пустынно, только звук шагов очередной группы, приглушённый бахилами, отражается от старинного паркета. Дело не только в закрытых границах и отсутствии гостей из-за рубежа (недостатка в посетителях музей никогда не испытывал), но и в оптимизации туристических потоков.

Ввести новую схему музей вынудила не пандемия, а «огромная посещаемость, безумные очереди и все последние скандалы». «Была идея выделить отдельные дни для туристов из Китая, но мы решили от неё отказаться. Теперь все туристы, и групповые, и индивидуальные, идут по определённому графику. Билет на конкретное время надо покупать заранее, причём он именной, чтобы его не перепродали по завышенной цене. Кроме того, сделали разбивку по билетам: 50% предназначены для россиян, 50% — для иностранцев. Если иностранных туристов нет, то часть их билетов также могут купить россияне», — перечисляет Ольга Клакоцкая.

© RT / Анна Семенова

Также в музее разработали дополнительные маршруты, популяризируют другие уникальные объекты — конкуренты Янтарной комнаты, внедрили автоматические экскурсии на 18 языках, продолжает она: «Такая вещь используется, если, например, к нам придёт группа тех же китайцев, мы их называем «восточные гости», и с ними нет гида-переводчика, который имеет право проводить экскурсии в «Царском селе». Тогда с ними идёт сопровождающий, который использует оборудование для прослушивании экскурсии на родном для туристов языке. Получается, они под присмотром и не сядут на огороженный леером экспонат, такие случаи бывали, и будут слушать правдивые вещи о Екатерининском дворце».

Ещё одно место, которое обязательно посещали китайские туристы — Петергоф. За пиковый 2019 год музей-заповедник принял более 6 млн человек, из которых около 1,2 млн были из КНР.

«У китайских туристов своя специфика, — рассказывает заместитель гендиректора по культурно-просветительской работы Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков. — Как правило, это организованные группы, которые решают посетить музей уже когда приехали в Россию, что вносит некоторую сумятицу. Группы закрытые, у них свои турлидеры и гиды-переводчики. Мы сделали страничку с информацией в WeChat и организовали для гидов обучение, потому что было страшно слышать, что они говорят: и Петр Первый с Екатериной Второй были у них супругами, вот их спальня, и Ленин тут якобы жил».

По словам Коврикова, некоторые недобросовестные гиды заводили китайских туристов в верхний бесплатный парк, объявляли, что это и есть весь Петергоф, и взимали плату.

Были и другие инциденты: «Пару раз заставали китайцев за отправлением их «некультурных надобностей» в музее, но вызов полиции достаточно быстро всё решал. В Большом дворце было два случая вандализма: один плюнул на музейную вещь, второй кинул салфетку. Но мы ввели в договор большие штрафы для туркомпаний и подобные случаи прекратились».

«Год без туристов для нас был необычным и шокирующим опытом», — продолжает он. — «Со времен войны музеи не останавливали свою работу на такое продолжительное время. При этом «Петергоф» всё равно должен был функционировать, мы не можем поставить растения на паузу».

Как и «Царское село», в «Петергофе» использовали вынужденный перерыв, чтобы оптимизировать систему работы. Например, тут тоже ввели онлайн-продажу билетов на определённое время, спланировали маршруты, чтобы потоки посетителей минимально пересекались, снабдили гидов микрофонами, потому что из-за маски речь звучала приглушённо. Кроме того, там создали механизм, отслеживающий контакты заболевшего коронавирусом посетителя.

«Конечно, мы потерпели значительный ущерб, учитывая, что 60% финансирования музея идёт из внебюджетных источников, у нас идут реставрационные работы, огромная территория, штат. Но нас поддержало государство, и это помогло нам продержаться», — добавляет Роман Ковриков.

Панды и пандемия

Исчезновение иностранных туристов заметно сказалось и на сувенирных магазинах. Часть пытается выжить, снизив цены, часть меняет ассортимент, чтобы соответствовать актуальным запросам. Судя по витринам, прошлый курс на китайского потребителя был очевиден: яйца фаберже и матрёшки соседствуют с пандами в разных видах, от инкрустированных стразами до изображённых на янтарных панно. Сотрудники признаются, что скучают по китайским туристам, которые могли обеспечить за один визит до половины месячной выручки.

© RT / Анна Семенова

«Магазины с момента закрытия границ по выручке сильно просели, у большинства витрины вообще не обновлялись, — объясняет директор суздальского магазина «Народные промыслы» Александр Шерышов. — Туристы из КНР охотно брали матрёшки, хохлому, лён, гжель могли покупать целыми сервизами — мы всё удивлялись, ведь они сами из страны фарфора».

По словам Шерышова, китайские туристы приносили в среднем 15% от всего дохода, но сильно спасали в «мёртвые» месяцы, с сентября по ноябрь, когда остальных посетителей было мало: «Бывало, что половина группы покупала по сервизу, а уж матрёшка за 6 тыс. рублей для них вообще недорого».

Российский турист не смог компенсировать отсутствие китайского, говорит директор «Народных промыслов»: «Даже в январь, счастливый месяц, как мы его называем, выручка упала в два раза. Думаю, что в магазинах, куда целенаправленно завозили туристические группы, разница ещё заметнее. Кто-то из коллег начал продавать товары, направленные на россиян, но соотечественники не очень охотно покупают сувениры, их больше интересует еда и отдых».

Система «всё для своих»

Одно из главных отличий въездного туризма из КНР от других стран в том, что это достаточно закрытая для участников из других стран система. «Китайская фирма не будет работать, если над ними — не китаец. Иностранец-босс приводит китайских работников в смятение», — поясняет Елена Бреус.

Представители российской индустрии гостеприимства рассказывают, что граждане Китая зачастую выступают как посредники или как собственники соответствующих объектов инфраструктуры, от отелей до ресторанов. По словам председателя совета Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга Александра Камелина, бизнесмены из КНР собирались даже завести своё собственное судно, чтобы возить только китайские группы по рекам и каналам города, и только пандемия помешала им осуществить эту задумку.

«Как правило, деньги из Китая даже не выводятся, всё идёт по кругу: свои гиды, свои автобусы, свои магазины, рестораны. Причём их гид в два раза дешевле, в ресторане — конечно, специализированном, в одной популярной гостинице — китайцу пообедать 500 рублей, россиянину — две тысячи. В Измайловском Кремле или на Площади трёх вокзалов тоже есть рестораны для своих, туда тебя не пустят, даже если ты, российский гид, ведёшь туда китайских туристов», — вспоминает бывший директор туркомпании Александр.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар объясняет это так: «Китайцы хотят есть то, к чему они привыкли. И когда вы встречаете группу туристов, у каждого из них в руке термос с чаем, выходят они из какого-то китайского заведения. А так как они все законопослушные, то если партия сказала «есть у своих», народ ответил — «будем есть у своих».

С другой стороны, рестораны, не специализирующиеся на больших группах из КНР, и сами не рвались освоить этот сегмент, продолжает вице-президент ФРИО: «После любой китайской группы нередко нужно отмывать ресторан, менять скатерти, туалеты дезинфицировать полностью. А приняв даже от безысходности две-три группы китайских туристов в месяц, всех остальных посетителей из ресторана ты отпугнешь напрочь».

При этом снижение дохода ресторанов вызвано отсутствием не столько китайских туристов, сколько иностранных гостей вообще, добавляет Гарбар: «Как правило, внутренний турист менее платёжеспособен, чем зарубежный».

По мнению ряда участников туристической сферы, большую и пока не решённую проблему представляет демпинг с китайской стороны, который только усилится с открытием границ. «Говорят, якобы был такой случай в 2018 году: китайская компания закупила 50 автобусов и начала демпинговать. Если у нас один автобус стоил около двух тысяч рублей в час, то у них 900. И вот местные собрались и подожгли один из автобусов. Но китайцы не обратились в полицию, а заказали ещё 100 автобусов. Им проще привезти своё», — говорит Александр.

«Тихие, спокойные зайки»

«На китайском туризме я сидела, как на игле. Потому что я всегда чувствовала, как будто группа — это моя большая семья, а я её часть. Это подкупает, — рассказывает Елена Бреус. — Я сопровождала до четырёх групп в месяц. Возила в Москву на два дня, в Суздаль, во Владимир, потом они ехали в Питер, и там их уже встречали мои коллеги. Туристы ходили в Третьяковку, в Кремль, в Оружейную палату, в Храм Христа Спасителя. Во Владимире и Суздале поездки были больше природного характера, ну и достопримечательности, например, музей деревянного зодчества, Кремль. В Суздале очень красивый ландшафт, поэтому давали туристам много свободного времени на создание фотошедевров».

Также, по отзывам участников местного туристического рынка, гости из КНР считают Суздаль неким местом силы.

«Когда они видят такое скопление храмов, то держатся за их стены, считают, что как бы подпитываются энергетикой культовых сооружений, пусть и не своей религии», — говорит руководитель отдела продаж гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» Рагнар Загреднюк.

Туристы из Китая составляли примерно 70% от всех иностранных гостей в Суздале, но по сравнению с россиянами они были в меньшинстве. По словам главы администрации города Сергея Сахарова, в среднем в год Суздаль посещали 1,3 млн человек, из них только 80 тыс. — не граждане РФ.

© RT / Арина Сладкова

«Эффект от закрытия границ мы заметили, но это касается туристов, которые селились в дорогих отелях и тратили много денег. Гости из Китая, как правило, селились в недорогих отелях или приезжали в Суздаль одним днём, а жили в Москве. Брали с собой сухпайки, фотографировали памятники ЮНЕСКО и уезжали. То есть доходов от таких туристов никакого, даже скорее ущерб — вытаптывают газоны, ставят машины, где хотят, это требует более частой замены асфальтового покрытия», — добавляет он.

При этом с 1 июня прошлого года в Суздале резко увеличился внутренний турпоток, что позволило заменить китайского туриста российским, сообщил Рагнар Загреднюк. «Хотя, конечно, хотелось бы видеть в городе и иностранцев — это создаёт определённый колорит. Такие места, как Суздаль — это «мягкая сила», которая продвигает интересы государства не военным путём, а путём культуры. И отношение к России в целом таким образом формируется позитивное», — считает он.

Не сильно пострадали от закрытия границ и на Кавказе. По словам гендиректора турфирмы «Ладья» Владислава Тимошенко, в регионе китайских туристов было значительно меньше, чем в двух столицах или Сочи — порядка 20% от всех иностранцев.

«Их больше всего интересовали не классические экскурсии, а фототуры по красивым местам, какие-то нестандартные вещи вроде мастер-класса по кавказской кухне, обучения лезгинке. Лечение на курортах их интересовало в меньшей степени, кроме того, ряд санаториев просто отказывался работать с китайскими группами, потому что потом приходится восстанавливать номерной фонд, что-то чинить, делать химчистку, всё это обходится достаточно дорого», — объясняет он.

При этом потери местного турбизнеса восполнили российские туристы, продолжает Владислав Тимошенко: «Рост спроса был значительный, ещё в апреле начинали продаваться путёвки на август. Причём я говорю не о санаториях, а об экскурсионных маршрутах, трекинге.

О рекордном внутреннем потоке за последние пять лет сообщает и гендиректор отеля Baikal View на Ольхоне Марина Улаханова. «То, что мы выжили в первом локдауне — заслуга и помощь туристов-соотечественников. Мы поменяли формат: загородный отель, семейный отдых, наняли аниматоров, купили надувные лодки», — говорит она.

Местный турбизнес понимает, что вряд ли увидит тот поток туристов из-за границы, как раньше, признаётся Улаханова. «Мы прошли многое — китайские туристы и какали, и писали, где нельзя. Но мы всё равно по ним скучаем. Когда отель полон нашими соотечественниками — они очень требовательные, но и чаевые дают хорошо, хотя широта души порой зависит от выпитого алкоголя. С ними весело, креативно, подвижно. А китайцы — тихие спокойные зайки, мы всегда знаем, во сколько и что они будут кушать, — сравнивает гостей она. — Если уравновесить одних туристов другими, то нам будет хорошо».

Выдача аттестатов

Переориентироваться на внутреннего туриста пытаются и на Дальнем Востоке. Китайцы ездили туда за уникальной природой и чистым морем, доступными морепродуктами, европейской архитектурой и культурой, а также шопингом. Рост потока из Азии, наблюдавшийся в годы до пандемии, повлёк развитие предпринимательских инициатив: в частности, во Владивостоке открылись новые гостиницы и хостелы, транспортные компании обновили автопарк, запускались проекты в сфере гастрономии. «Когда мы фактически лишились этого потока в 2020 году, многие предпринимательские инициативы оказались заморожены или даже свёрнуты», — рассказывает и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

«Около 90% клиентов нашей турфирмы и где-то 50% посетителей музея были из КНР, мы работали с ними более 20 лет, — говорит руководитель агентства международного и внутреннего туризма Katyusha, директор Музея трепанга во Владивостоке Дмитрий Павлов. — Сейчас все наши сотрудники — 20 гидов, четыре менеджера и бухгалтера — нашли другую работу. Офис турфирмы закрыли, она переехала в помещение музея. Постарались переориентироваться на внутренний туризм, но так как соответствующего опыта и наработанной базы не было, пришлось непросто. Тем не менее, мы не унываем, надеемся, что сможем освоить и это направление».

По словам Павлова, в Приморском крае, в отличие от многих других регионов, туристическая инфраструктура, ориентированная на гостей из КНР, приносит доход не их соотечественникам, а россиянам.

«Группы ходят с российскими гидами, гостиниц, которыми владеют китайские граждане — максимум 5%. Вознаграждение за то, что группу привели в опредёленный магазин, может получать только российский гид. Все турфирмы региона сплотились и сказали, что не допустят демпинга, пусть играют по нашим правилам», — отмечает он.

Избежать кризисных ситуаций в связи с огромным потоком туристов из КНР удалось ещё и потому, что регион в 2018-2019 году первым в России ввёл добровольную аттестацию для гидов. Обязательная аттестация для экскурсоводов, которыми смогут быть только граждане РФ, вводится с 1 июля 2022 года. Игроки местного туристического рынка одобряют такое изменение федерального законодательства.

Также по теме «В Сочи сейчас аншлаг»: как российские курорты справляются с уникальным наплывом туристов в майские праздники Закрытые границы и продлённые майские праздники привели к наплыву туристов на популярных российских курортах. По данным агрегаторов...

«Да, китайские турфирмы, наверное, смогут найти лазейку, например, наймут какого-нибудь студента, но он всё равно должен будет сдать тест на знание языка и по краеведению, а требования там неслабые, — считает Дмитрий Павлов. — Но вообще китайцы законопослушные люди, если существует чёткий регламент со стороны российских властей и сильный бизнес, то туда никто и не полезет со стороны. Попробуйте со своим самоваром в Китай приехать и сказать, что сейчас вы будете российских туристов возить. Вот и у нас надо сделать так же. Главное, чтобы турфирмы, гиды и власть работали вместе».

Однако многое зависит от того, как будет контролироваться выполнение нового закона, подчёркивает Рим Исмагилов, бывший гендиректор компании «Русский визит» (закрылась из-за остановки турпотока из Китая). И гиды, и сам Исмагилов переквалифицировались и сейчас занимаются консультациями, переводами или преподают язык.

«Строго говоря, китайский гид ничего не нарушает, он грабит своих же, продавая им билет не за тысячу, а за пять тысяч рублей. А богатые люди и 20 тысяч готовы отдать, чтобы только Янтарную комнату увидеть, — объясняет он. — Нужно, чтобы штрафы для них были большими, и применялись к каждому нарушителю».