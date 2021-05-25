«Склонял к совершению взрыва в День Победы»: ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ

ФСБ предотвратила теракт в Норильске, который планировался на 9 Мая. Как сообщили в ведомстве, 22 апреля в Ставропольском крае был задержан сторонник террористической организации «Исламское государство»*, планировавший устроить подрыв СВУ в Норильске во время празднования Дня Победы. Отмечается, что злоумышленник, судя по обнаруженной в телефоне переписке, пытался склонить других людей к совершению взрыва. Кроме того, в его тайнике были обнаружены взрывчатые вещества. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по нескольким частям ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили террористический акт на территории Красноярского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля 2021 года задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавший организовать совершение 9 мая теракта в городе Норильске путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник оборудовал тайник в подвале одного из домов Норильска, оттуда впоследствии были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы. При этом в мобильном телефоне задержанного обнаружили инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку, из которой следует, что он пытался «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».

После задержания сторонника ИГ было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»).

«Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в ФСБ.

В России предотвратили около 200 терактов за десять лет

В первой половине мая директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников по случаю 15-летия НАК сообщил, что отечественные спецслужбы и правоохранительные органы за последнее десятилетие предотвратили в стране порядка 200 террористических актов. Вдобавок за аналогичный период в 260 раз (с 779 до трёх) снизилось количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства.

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«За последние десять лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%», — говорил он в интервью «Российской газете».

Бортников констатировал, что ликвидированы все главари бандгрупп, действовавшие на Северном Кавказе. Также проделана большая работа по противодействию нелегальному обороту средств поражения и финансированию терроризма.

«Только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности», — пояснял председатель НАК.

Деятельность по пресечению террористов в 2021 году

В апреле ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»** в Новосибирской и Кемеровской областях. Её участники распространяли среди жителей регионов террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды местных мусульман.

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В том же месяце были задержаны два сторонника террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»***, которые планировали совершить вооружённое нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений города Симферополя. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Пропаганда терроризма» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

«Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», — заявлял глава региона Сергей Аксёнов.

В марте был предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который планировал совершить атаку «по мотивам ненависти к действующей власти». У него были изъяты самодельное взрывное устройство и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.

В середине февраля силовиками были задержаны 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»****, планировавших теракты на Северном Кавказе. У них были изъяты экстремистские материалы, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства (в общей сложности мощностью более 3 кг в тротиловом эквиваленте). К тому же в тайнике радикалов находился пояс смертника с поражающими элементами.

В январе сотрудники ФСБ задержали в Башкирии гражданина России 1995 года рождения, последователя радикального исламизма, готовившего вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).