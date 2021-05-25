«Склонял к совершению взрыва в День Победы»: ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили террористический акт на территории Красноярского края. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля 2021 года задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавший организовать совершение 9 мая теракта в городе Норильске путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник оборудовал тайник в подвале одного из домов Норильска, оттуда впоследствии были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы. При этом в мобильном телефоне задержанного обнаружили инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку, из которой следует, что он пытался «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».
После задержания сторонника ИГ было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»).
«Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заключили в ФСБ.
В России предотвратили около 200 терактов за десять лет
В первой половине мая директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников по случаю 15-летия НАК сообщил, что отечественные спецслужбы и правоохранительные органы за последнее десятилетие предотвратили в стране порядка 200 террористических актов. Вдобавок за аналогичный период в 260 раз (с 779 до трёх) снизилось количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства.Также на russian.rt.com Бортников: в России за 10 лет предотвратили 200 терактов
«За последние десять лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%», — говорил он в интервью «Российской газете».
Бортников констатировал, что ликвидированы все главари бандгрупп, действовавшие на Северном Кавказе. Также проделана большая работа по противодействию нелегальному обороту средств поражения и финансированию терроризма.
«Только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности», — пояснял председатель НАК.
Деятельность по пресечению террористов в 2021 году
В апреле ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»** в Новосибирской и Кемеровской областях. Её участники распространяли среди жителей регионов террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды местных мусульман.
В том же месяце были задержаны два сторонника террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»***, которые планировали совершить вооружённое нападение с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений города Симферополя. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Пропаганда терроризма» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».
«Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», — заявлял глава региона Сергей Аксёнов.
В марте был предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего мужчину, который планировал совершить атаку «по мотивам ненависти к действующей власти». У него были изъяты самодельное взрывное устройство и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.
В середине февраля силовиками были задержаны 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»****, планировавших теракты на Северном Кавказе. У них были изъяты экстремистские материалы, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства (в общей сложности мощностью более 3 кг в тротиловом эквиваленте). К тому же в тайнике радикалов находился пояс смертника с поражающими элементами.
В январе сотрудники ФСБ задержали в Башкирии гражданина России 1995 года рождения, последователя радикального исламизма, готовившего вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
**** «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).
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