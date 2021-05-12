«Оказал вооружённое сопротивление»: ФСБ нейтрализовала боевика в Крыму

В Симферополе ликвидирован боевик, который открыл огонь по сотрудникам ФСБ, сообщили в ведомстве. В Федеральной службе безопасности отметили, что в тот момент силовики проводили операцию по задержанию объявленного в розыск члена международных террористических организаций. При этом в СК подчеркнули, что в ходе инцидента правоохранители не пострадали.

В Крыму на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление при задержании.

Спецподразделения ФСБ и Росгвардии проводили операцию, целью которой было задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в сообщении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которое приводит ТАСС.

В Следственном комитете по региону сообщили, что по факту посягательства на жизнь сотрудников республиканского УФСБ России заведено уголовное дело. Подозреваемый — 49-летний житель Симферополя.

«Утром 11 мая текущего года житель Симферополя, воспрепятствуя деятельности работников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при выполнении ими оперативного задания, произвёл из огнестрельного оружия множественные выстрелы по троим сотрудникам спецподразделения», — рассказали в СК.

При этом подчёркивается, что в результате действий подозреваемого сотрудники ФСБ не получили каких-либо ранений.

Как отметили следователи, во взаимодействии с коллегами из УФСБ проводится комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства совершённого преступления и предшествующих ему событий.

В 2021 году силовые ведомства неоднократно сообщали о предотвращении терактов и задержании сторонников запрещённых в России организаций. В частности, в конце апреля ФСБ проинформировала о серии операций, в ходе которых в девяти российских городах были задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.».

У задержанных изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации, на которых содержались инструкции по изготовлению средств террора, а также сведения об уже совершённых и планируемых преступлениях и видеоотчёты о проведённых насильственных акциях.

В частности, координатор сообщества гражданин Украины Егор Краснов проводил поэтапное вовлечение новичков в организацию. На ранних этапах им предлагалось нанести экстремистские надписи на фасады зданий. В дальнейшем для выполнения заданий требовалось совершить более тяжкие преступления — нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов, а также поджоги и подрывы зданий органов власти.

В результате главарь «М.К.У.», находясь на территории Украины, склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. Ещё один вовлечённый в деятельность организации гражданин РФ планировал подрыв общежития при помощи самодельного взрывного устройства.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал об эффективности мер противодействия терроризму в России. Он отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России около 200 терактов.

«За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней», — сказал он в интервью «Российской газете», приуроченном к 15-летию образования Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018-м — уже около 80%, а в 2020-м — 96%.

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Наряду с этим Бортников сообщил, что за этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 году до трёх — в 2020-м.

Кроме того, Бортников заявил, что все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы.

«Комплекс реализованных под руководством Федерального оперативного штаба специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. Согласованными действиями подразделений федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против граждан России», — рассказал глава ФСБ.