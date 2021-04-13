«Сотруднице опеки полагалась половина»: в Иркутской области расследуют дело о краже 25 миллионов со счетов детей-сирот

В Иркутской области у 13 опекунов, подозреваемых в мошенничестве, изъяли детей-сирот. Как сообщили в областном следственном управлении СК, злоумышленникам помогала сотрудница органов опеки. По версии следствия, чиновница заверяла поддельные документы, с помощью которых опекуны незаконно снимали средства со счетов детей. Всего было украдено около 25 млн рублей.

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области лишили опекунских обязанностей 13 человек, которых следователи подозревают в кражей денег с банковских счетов своих подопечных. Об этом сообщил глава регионального Министерства социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

В краже более 25 млн рублей подозревают 13 опекунов.

«Опекуны несовершеннолетних, которые могли быть причастны к неправомерным действиям, отстранены от своих обязанностей. Кроме того, они возмещают снятые денежные средства на счета детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подлог обнаружили в феврале этого года, когда сотрудники отдела опеки Усолья-Сибирского принимали отчёты опекунов о хранении и использовании имущества подопечных детей в 2020 году. Один из опекунов предоставил поддельную выписку по счёту ребёнка. Органы опеки обратились в банк, там им сообщили, что опекун снял со счёта подопечного все деньги и закрыл его. После этого органы опеки обратились в полицию.

Министерство соцразвития завершило проверку личных дел детей-сирот, на счетах которых хранились денежные средства. В ведомстве добавили, что не выявили подобных нарушений в других районах области.

Помимо 13 опекунов, фигурантом уголовного дела является специалист отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье-Сибирское. Всех их подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило 35 эпизодов преступлений.

У несовершеннолетних детей, которые находятся под опекой, есть банковские счета, куда поступают пенсии, пособия и алименты от родителей. Чтобы снять эти средства до совершеннолетия ребёнка, опекуну требуется разрешение органов опеки. Деньги должны быть потрачены на улучшение жизни самого ребёнка, например на покупку или обустройство жилья, обучение или оплату лечения.

Следствие считает, что чиновница и опекуны изготавливали и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних детей.

«Похищенные деньги в общей сумме около 25 млн рублей женщины присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из сумм денежных средств, полученных вне установленного законом порядка», — сообщили RT в областном следственном управлении СКР.

Пока обвинения предъявлены только сотруднице отдела опеки и попечительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ), остальные фигуранты дела являются подозреваемыми.

Как сообщили RT в ведомстве, в ближайшее время следствие не планирует ходатайствовать об аресте опекунов, поскольку нужно установить все факты преступлений. Возможно, список подозреваемых увеличится.

«Следователями проведены обыски и осмотры, назначены ряд почерковедческих и технических судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, в том числе несовершеннолетние», — добавили в ведомстве.

Восстановить права детей

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил RT, что чиновницу задержали 15 февраля этого года, а через два дня Усольский городской суд поместил её под домашний арест на два месяца. Эту информацию изданию подтвердили в городском суде.

Полное имя обвиняемой есть в распоряжении редакции, однако RT не будет публиковать его до окончания следственных действий. Фигуранткой уголовного дела является бывшая консультант отдела опеки и попечительства граждан Межрайонного управления №4.

Данные о сотруднице удалены с официального сайта областного Минсоцразвития, однако в кэше страницы есть информация о том, что чиновница работала в органах опеки и попечительства в Усолье-Сибирском 12 лет. За это время её наградили почётной грамотой министра соцразвития Иркутской области, благодарственными письмами уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, благодарностью министра образования Иркутской области, благодарностью мэра города Усолья-Сибирского.

«В силу выполнения своих должностных обязанностей А.А. (инициалы изменены) решает вопросы опеки и попечительства на территории Усольского района. Судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зависят от правильности и оперативности принятия решения. На территории города и района под опекой и попечительством находятся свыше тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорилось о работе сотрудницы.

На сайте также сообщалось, что А.А. занимается благотворительностью: вместе с группой опекунов она каждый месяц переводит средства на счета пациентов областного онкологического диспансера в Иркутске.

В прокуратуре Иркутской области сообщили RT, что два факта мошенничества обнаружили прокуроры в ходе плановой проверки соблюдения законодательства об опеке и попечительстве. Параллельно с этим сотрудники полиции и следственного комитета нашли нарушения в документах других опекунов. Все эти факты были объединены в одно уголовное дело.

Сейчас прокуратура Иркутской области проверяет, как в городе соблюдаются имущественные права всех детей-сирот, которые находятся под опекой.

«Правоохранители уже выявили несколько нарушений по результатам изучения личных дел опекаемых детей, у которых похитили денежные средства. По этим фактам руководителю межрайонного управления № 4 Минсоцразвития области внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.

Ведомство также проводит проверку в отношении городского отдела опеки и попечительства.

«Устранение нарушений, защита и восстановление имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на контроле в прокуратуре области», — добавили в пресс-службе.