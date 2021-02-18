В Архангельской области приёмную маму обвиняют в хищении пособия по безработице

В Архангельской области 44-летнюю женщину обвиняют в хищении 44 тыс. рублей: она одновременно получала пособия по безработице и выплаты за ребёнка по договору о приёмной семье. По версии следствия, подозреваемая специально скрыла факт заключения договора и обманным путём получала выплаты как безработная. Сама женщина отмечает, что не знала об особенностях законодательства и уже вернула в центр занятости всю полученную сумму. Сторона защиты подчёркивает, что действия женщины нельзя рассматривать как хищение, они подпадают под Гражданский кодекс.

© Фото из личного архива

Жительницу Архангельской области 44-летнюю Лидию Прудовскую обвинили в мошенничестве. Женщина четыре месяца одновременно получала выплаты по безработице и вознаграждение по договору о приёмной семье. Закон приравнивает опекунские выплаты за несовершеннолетнего ребёнка к оплате труда, а значит, гражданин не считается безработным.

Следствие считает, что Лидия намеренно скрыла от сотрудников центра занятости факт заключения договора о приёмной семье и таким образом похитила из бюджета около 44 тыс. рублей. Адвокат Прудовской заявляет, что действия его подзащитной не являются уголовным преступлением, а подпадают под Гражданский кодекс.

Плата за опекунство

В ноябре 2019 года Лидия Прудовская из города Мирный встала на учёт как безработная в центре занятости Архангельской области и стала получать ежемесячное пособие. Одновременно с этим Лидия получала выплаты по уходу за несовершеннолетним ребёнком, которого они с мужем взяли под опеку ещё в 2013 году.

Сейчас они с супругом состоят в разводе, но оба официально являются опекунами. Помимо приёмного сына, в семье воспитывается несовершеннолетняя девочка.

© Фото из личного архива

В конце 2019 года Лидия с бывшим супругом решили заключить с органами опеки и соцзащиты договор о приёмной семье. По закону эта форма опекунства является возмездной, и после подписания договора супруги стали дополнительно получать 6800 рублей в месяц — вознаграждение за уход за приёмным ребёнком.

«Эти средства для меня были не лишние, потому что я тогда ещё находилась без работы, а у меня двое маленьких детей», — пояснила Лидия в беседе с RT.

После заключения договора она автоматически потеряла право состоять на бирже труда как безработная, поскольку такая ежемесячная выплата приравнивается к заработной плате. Однако, по словам женщины, она об этом не знала.

«В органах опеки мне об этом тоже не сообщили. Насколько я понимаю, они и не знали, что я официально безработная: при заключении договора такую информацию не запрашивали. Хотя во время беседы я говорила, что у меня нет работы», — рассказывает Прудовская.

О том, что она незаконно получает два вида выплат от государства, Лидия узнала в середине мая, когда позвонила в центр занятости, чтобы в очередной раз отметиться как безработная. Спустя неделю на Лидию было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 10 января по 12 мая Прудовская, имея статус безработного, «совершила хищение денежных средств на сумму 43 705 рублей 93 копейки путём умолчания о факте получения вознаграждения за труд приёмного родителя, которое влечёт прекращение выплаты пособия по безработице». Об этом говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении RT).

На допросе 21 мая Прудовская сообщила, что не уведомила центр занятости, поскольку считала, что выплаты по договору о приёмной семье это социальная выплата, а не вознаграждение за труд. Сейчас уголовное дело готовится к отправке в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Гражданский кодекс вместо уголовного



В управлении МВД по Архангельской области RT сообщили, что, согласно полученным данным, Прудовская «умышленно умолчала об осуществлении ею трудовой деятельности согласно заключённому договору о приёмной семье».

«При этом ранее она была письменно предупреждена о необходимости уведомления органов службы занятости о подобных фактах и знала, что получение вознаграждения за труд приёмного родителя влечёт прекращение выплаты пособия по безработице», — считают в ведомстве.

В ответе УМВД на запрос RT также подчёркивается, что в ходе расследования Прудовской сообщили о возможности прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием или «с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». Соответствующих ходатайств от подозреваемой не поступило, добавили в региональном управлении внутренних дел.

Сама Прудовская не признаёт себя виновной. При этом женщина добровольно вернула в областной центр занятости все выплаты, которые получала с января по май. В распоряжении редакции есть соответствующая выписка из банка, которая подтверждает, что 4 июня 2020 года Прудовская осуществила перевод на счёт учреждения.

Поскольку Прудовская отказалась признавать свою вину, то возмещение ущерба нельзя расценивать как деятельное раскаяние. В обвинительном заключении «добровольное возмещение имущественного ущерба» указано как обстоятельство, смягчающее вину.

«Что касается примирения сторон, то я не пойду на это, потому что примириться — значит признать себя виновной, но я не совершала ничего противозаконного. Мне не нужна судимость по уголовной статье, и я буду настаивать на своей невиновности», — говорит Лидия.

Юрист Виталий Буркин, который оказывает Прудовской поддержку на безвозмездной основе, отмечает, что действия женщины нельзя квалифицировать как мошенничество.

«Это неосновательное обогащение, такое понятие есть в Гражданском кодексе РФ. Сторона, которая считает себя пострадавшей (в данном случае это центр занятости), просто должна была взыскать эти деньги с Лидии через гражданский иск», — пояснил Буркин RT.

Согласно обвинительному заключению, областной центр занятости не заявлял гражданский иск к Прудовской.

Кроме того, поскольку действия Лидии расценили как уголовное преступление, теперь даже возмещение вреда центру занятости не является безусловным основанием для освобождения от ответственности.

Буркин считает, что сама статья 159.2 УК РФ нуждается в серьёзной редакции. Сейчас, согласно Уголовному кодексу, если гражданин умолчал о прекращении оснований для получения выплат, то эти действия считаются хищением.

«Это противоречит самому определению хищения. Одного умалчивания недостаточно для признания действий мошенничеством, необходим обязательный признак — обман. Которого в этой ситуации и близко нет. То есть эта статья приравнивает неосновательное обогащение (меру гражданской ответственности) к преступлению», — пояснил собеседник RT.

Если дело поступит в суд, Лидии Прудовской грозит штраф до 120 тыс. рублей, ограничение свободы до двух лет или арест до четырёх месяцев.