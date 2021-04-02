Несносный «Яндекс»: как корейский производитель смартфонов буквально исполнил российский закон

Вступившая в силу 1 апреля норма о предустановке отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты обернулась гневом пользователей Samsung. Приложения «Яндекс», пришедшие вместе с последним обновлением, оказались неудаляемыми. В российской корпорации заявили, что ни при чём, и попросили производителя исправить ситуацию. Однако в Samsung утверждают, что просто выполнили требование законодательства.

Согласно вступившим в силу нормам российского законодательства, на произведённых после 1 апреля 2021 года смартфонах и планшетах, предназначенных для продажи в РФ, должны стоять поисковик «Яндекс» и ряд его приложений, почта Mail.ru, мессенджер ICQ (в просторечии — аська), голосовой ассистент «Маруся», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ещё несколько чисто отечественных сервисов, а также «МойОфис Документы». Последний обязателен и для предустановки во всех ноутбуках, независимо от операционной системы. Умные телевизоры должны сразу предлагать Первый канал, НТВ, «КиноПоиск» и ещё несколько платформ.

Причём в случае со смартфонами понятие «предустановка» не совсем корректно. iPhone вообще не имеет предустановленных приложений — закачивает пакет при первом включении. Устройства на Android действительно имеют некий предустановленный пакет, но и они после инициализации тут же предлагают скачать последние обновления системы.

Дисциплинированные корейцы из Samsung подготовили обновление заранее — предложили для скачивания с 29 марта, сделав его доступным пользователям, которые приобрели новые модели с датой производства до 1 апреля. Однако обновившие систему обнаружили, что им принудительно установились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». И в этой новой версии удалить их невозможно.

По словам главного редактора портала Mobile-Review.com Эльдара Муртазина, первоначальная редакция закона предполагала автоматическую установку ПО в память устройства. Но тут вспомнили о бюджетных смартфонах с небольшой памятью — в них лишние приложения не поместить. И сейчас закон предписывает просто предлагать пользователю при первичной загрузке дополнительные приложения.

«Но закон подразумевает равную конкуренцию: например, если браузер от Google ставится принудительно на первый рабочий стол, его нельзя удалить, то чем «Яндекс» хуже? Тогда и его нужно принудительно ставить, — озвучил Муртазин существующие противоречия. — Чиновники всё это разъяснять отказались — на запросы брендов не отвечают. Поэтому сейчас каждый производитель гаджета будет ставить приложения, исходя из собственных представлений».

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31 марта на скандал отреагировал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. «Мы никогда не просим никого из наших партнёров — будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров — делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается: да, так делать нельзя», — написал он на своей странице в Facebook.

Худавердян уточнил, что компания обратилась в Samsung и к другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности их удаления. Позднее он сообщил, что такой подход подтвердили в Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Meizu и ряде других фирм.

Однако в Samsung заявили, что просто выполнили требование российского законодательства и просьбы «Яндекса» тут никакого значения не имеют. При этом подчеркнули, что ответственность за исполнение закона несут они, а не «Яндекс».

«Требования вступившего в силу закона — уникальные для российского рынка, у индустрии не было ещё подобного опыта. В процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме удаляемых с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства», — сообщили изданию «Коммерсантъ» в пресс-службе Samsung.

Там отметили, что по закону именно производитель в первую очередь несёт ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений. Производитель сослался именно на норму, обеспечивающую равную конкуренцию: если браузер Chrome нельзя снести, то и «Яндекс.Браузер» тоже должен быть неудаляемым.