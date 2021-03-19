«Мне нужны деньги, много денег»: как скопинский маньяк Мохов пытался продать свои откровения

Скопинский маньяк Виктор Мохов, отсидевший 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек, полтора года готовил почву для монетизации своих преступлений. Находясь в колонии, он выискивал в соцсетях сотрудников СМИ, предлагая после своего освобождения дать интервью за вознаграждение. В частности, он пытался продать свои откровения журналистам RT.

Два года назад русская редакция RT запустила рубрику «Незабытые истории», в которой напоминает читателям о громких преступлениях и резонансных событиях прошлых лет. Одной из героинь рубрики стала жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова. Материал о ней вышел в мае 2020 года.

Напомним, 30 сентября 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил Катю и её подругу Лену Самохину, когда девушки возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

Старшая из пленниц, Елена, трижды беременела от него, и Кате пришлось принимать роды прямо в бункере — по учебнику акушерства и гинекологии. Девушки спаслись чудом.

Мохов для чего-то решил познакомить Катю с девушкой, снимавшей у него комнату, представив её как свою племянницу. Мартыновой удалось передать квартирантке записку с просьбой обратиться в милицию, после чего их спасли.

Также по теме «Абсолютная темнота меня напрягает»: как живёт бывшая пленница маньяка, просидевшая в бункере почти четыре года 30 сентября 2000 года жительницы Рязани 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина ушли на дискотеку и пропали. По пути...

Во время подготовки материала Екатерина рассказала, что маньяк написал ей из тюрьмы письмо, обвинив во лжи.

Редакция решила выяснить, как насильник живёт за решёткой, и обратилась во ФСИН с просьбой организовать журналистам встречу с Моховым.

Согласно законам и установленным правилам, тюремное ведомство может оказывать содействие журналистам в организации интервью с заключёнными, но только с их личного согласия. Мохов от интервью отказался.

Через несколько недель после отказа в редакции раздался звонок. Мужчина на другом конце трубки попросил соединить его либо с автором материала, либо с начальником отдела.

«Это Мохов Виктор Васильевич. Вы же со мной хотели поговорить?», — тихим вкрадчивым голосом представился он.

Мужчина объяснил, что тайно звонит из колонии и у него очень мало времени для разговора. Он попросил номер мобильного телефона, на который мог бы перезвонить.

На следующий день Мохов сообщил, что в колонии не готов общаться с журналистами, поскольку входит в касту обиженных, и не хочет, чтобы об этом знала вся страна.

Насильник пояснил, что готов разговаривать на камеру только после своего освобождения. Когда ему напомнили, что до его освобождения ему сидеть ещё год, он положил трубку.

Деньги после освобождения

В августе 2020 года Мохов объявился снова. В WhatsApp он рассказал, что хотел принять участие в телешоу, чтобы разоблачить Катю, которую «до сих пор любит», а также спрашивал о размере гонорара.

© YouTube/«Честный детектив»

«В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Сколько можете заплатить и конкретно за что. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали. Даже свели меня через «ВКонтакте» с Карстеном Графом (датский писатель, написавший в соавторстве Екатериной Мартыновой книгу о её жизни в плену у Мохова. — RT), долго с ним переписывался. Вот только подозреваю, что его страничка была левой, кто-то другой писал. В конечном итоге заблокировал его. Желательно наладить отношения с честным и порядочным человеком», — писал маньяк.

Он говорил, что «ни о каких деньгах (авансе) на данном этапе не может быть речи. Все только после освобождения».

«Мне только хотелось узнать, на что могу рассчитывать и за что, касаемо интервью», —пояснял заключённый.

При этом Мохов подчёркивал, что в колонии деньги у него есть: «У меня пенсия, на ларёк ежемесячно падает 13 тыс. рублей, 10 тыс. ежемесячно перевожу на сберкнижку, деньги понадобятся только на свободе».

Но, поскольку никто в редакции не собирался платить маньяку за рассказы о его преступлениях, Мохов писать и названивать в редакцию прекратил.

«У меня контракт»

3 марта 2021 года Виктор Мохов освободился из колонии. Пугачёвский районный суд Саратовской области постановил, что бывший заключённый должен проживать под административным надзором и дважды в месяц приходить отмечаться в полицию.

Ему запрещено посещать массовые мероприятия и покидать дом с 22 до шести часов (за исключением случаев служебной необходимости). Также Мохову нельзя без разрешения правоохранительных органов выезжать за пределы Скопинского района.

По данным СМИ, по дороге домой Мохов заехал в Москву и принял участие в ток-шоу.

Позднее эту информацию подтвердил и сам Мохов в разговоре с блогером из Скопина «Дмитрием 62». Молодой человек узнал, маньяка выходящего из хозяйственного магазина и задал ему несколько вопросов. Однако бывший зек на них отвечать отказался.

«Мне нельзя, у меня контракт, они там программу ставят, поэтому нельзя», — ответил скопинский маньяк.

По данным журналистов «Комсомольской правды», насильник мог принять участие в телешоу Ксении Собчак. Однако телеведущая опровергла эту информацию, заявив, что встречи со скопинским маньяком у неё не было.

Между тем руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин предложил государственную защиту Екатерине, которую маньяк держал в плену

Как сообщили в ведомстве, Никешкин пообщался по видеосвязи с девушкой, которая ранее выказывала опасения, что маньяк будет преследовать её после освобождения, и сообщил, что направил в УМВД по региону поручение об особом контроле за Моховым и усиленном административном надзоре.