«Преследуют за позицию»: на конференции ОБСЕ призвали защитить русскоязычных журналистов в Латвии

Завершилась двухдневная онлайн-конференция ОБСЕ, посвящённая свободе СМИ и гендерному равенству. Среди участников, представлявших Россию, — член Общественной палаты РФ Мария Бутина, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков. В фокусе их выступлений оказалась тема преследования латвийских журналистов, которые сотрудничали с российскими СМИ.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ и гендерное равенство» продлилась два дня и завершилась 9 марта. В этом году она проводилась в онлайн-формате. Представители российской стороны в своих выступлениях призвали организацию защитить преследуемых в Латвии журналистов.

Напомним, в Латвии были задержаны семь русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА «Россия сегодня». В начале декабря у них прошли обыски и допросы, была изъята вся техника. Все журналисты — авторы агентства Sputnik и портала Baltnews. Это граждане Латвии или жители страны в статусе неграждан. Их обвинили в нарушении санкционного режима ЕС, введённого персонально против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Против сотрудников СМИ возбуждены уголовные дела по статье 84 УК Латвии «Нарушение режима санкций, введённых ООН, ЕС и другими международными организациями», им грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас семеро журналистов находятся под подпиской о невыезде и о неразглашении.

Андрей Стариков в своём выступлении на сессии ОБСЕ подчеркнул, что считает недопустимым игнорировать ущемление свободы слова в Латвии. «Я убеждён, что обвинение семерых журналистов в нарушении режима антироссийских санкций есть преступно широкое толкование этого самого санкционного режима латвийскими спецслужбами. Политически мотивированное толкование. Неугодных властям журналистов лишают права на профессию под вымышленным предлогом. И этот надуманный повод сужает свободу слова и свободу мнений в Латвии», — сказал руководитель агентства Baltnews.

Комментируя своё выступление RT, Андрей Стариков заявил, что считает целесообразным напоминать о преследовании русскоязычных журналистов в Латвии на площадке ОБСЕ, при этом понимая, что это не вызовет должного отклика и сочувствия из-за в целом предвзятого отношения к России.

«Запросы наши остаются без должной реакции. Но каждое наше участие на подобных площадках артикулирует проблему, не даёт ей уйти куда-то на периферию повестки и так или иначе создаёт дискомфорт для представителей официальных властей. В данном случае Латвии. Это самое главное», — пояснил Стариков.

Руководитель агентства Baltnews добавил, что, понимая архитектуру ОБСЕ, он призвал организацию обеспечить выполнение Латвией базовых документов организации: «Та ситуация, с которой столкнулись латвийские журналисты, напрямую противоречит базовым документам ОБСЕ. Поэтому некое давление на Латвию по части выполнения этих документов — это тот правовой механизм, в рамках которого организация может действовать. Латвия как член ОБСЕ просто обязана обеспечить соблюдение этих документов на своей территории».

Кирилл Вышинский напомнил участникам сессии, что сам был заключённым на Украине за свою профессиональную деятельность, больше года провёл в тюрьме и в том числе благодаря усилиям ОБСЕ вышел на свободу. Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» призвал представителей организации не исключать судьбу журналистов в Латвии из зоны внимания и приложить все усилия, чтобы давление на них прекратилось.

Выступление Кирилла Вышинского

«Мы воспринимаем такие действия против наших коллег как ограничение свободы слова в Латвии и наступление на права русскоязычных журналистов. Это не первый случай. Подобное давление уже оказывалось и в 2019 году в Эстонии на журналистов, которые сотрудничали с нашим медиахолдингом. В итоге их заставили разорвать договоры с агентством. Эстония, Латвия, Украина — страны, в которых давление на журналистов приводит к аресту, обыскам, угрозам тюремного заключения», — заявил он.

Мария Бутина выступала в Международный женский день 8 Марта. Её выступление касалось проблемы ущемления прав сотрудниц СМИ на примере латвийской журналистки Аллы Березовской.

Выступление члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной

«К ней в дом ворвались, обыскали, грубо допрашивали и издевались. Завтра она может оказаться в тюрьме. Она говорила то, что не нравится местным властям. Аллу обвиняют в работе на организацию, которая якобы находится под санкциями, но она никогда не работала на издание в санкционном списке. Она была фрилансером для МИА «Россия сегодня», которое не находится ни в одном из списков. Никаких законов Алла не нарушала. Её преследуют за позицию», — подчеркнула в своём выступлении Бутина. Она также призвала коллег проявить настоящую гражданскую позицию, «иначе завтра в мире не останется свободы слова».