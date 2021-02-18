«Распространяли воинствующую идеологию»: ФСБ задержала членов террористической организации в десяти регионах России

Федеральная служба безопасности России задержала членов запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в десяти регионах страны. Боевики распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию и вербовали в свои ряды российских мусульман. Помимо этого, сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Воронеже, где задержали сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

Федеральная служба безопасности России задержала членов запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в десяти регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Спецоперация была проведена совместно с подразделениями Федеральной службы войск нацгвардии и МВД России, участники организации были задержаны в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — сообщили в ФСБ.

В службе разъяснили, что для пропаганды члены организации использовали доктрину создания так называемого всемирного халифата, устанавливаемого путём свержения светских правительств в ходе военных переворотов. Силовики, проводившие обыски в домах экстремистов, изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.

В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.

Помимо этого, сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Воронеже, где совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом пресекли деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Участники группы, уточнили в ведомстве, причастны к пропаганде идеологии неонацизма, массовых убийств и провоцированию межнациональных конфликтов.

При обысках у них были обнаружены экстремистская литература, символика националистических организаций и холодное оружие, а в гараже одного из задержанных находился предмет, напоминающий миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

В свою очередь, в СК рассказали, что в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа создал преступную группу с целью возбуждения национальной розни. Для этого он и его сообщник с помощью трафарета наносили на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов группы также подозревают в нападении и избиении молодого человека.

Также по теме Из тайника изъяли пояс смертника: ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе ФСБ России сообщила о задержании 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших теракты на Северном Кавказе....

«Возбуждены два уголовных дела в отношении трёх местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, публично, организованной группой)», — сообщили в ведомстве, уточнив, что дела соединены в одно производство.

Напомним, за последние несколько месяцев ФСБ предотвратила ряд попыток подготовки террористических актов на территории России.

Накануне служба сообщила о задержании 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»**, планировавших теракты на Северном Кавказе. Радикалы были задержаны на территории Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Помимо запланированных атак, боевики предпринимали попытки вербовки местных жителей. При обысках у них был изъят пояс смертника с поражающими элементами, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте.

До этого силовики пресекли деятельность группы россиян, собиравших финансирование для поддержки организации «Исламское государство»***, в Крыму и Татарстане. Там группа лиц, разделявшая идеи террористов, в период с 2015 по 2019 год под видом благотворительности собирала через интернет денежные средства, которые направляла за рубеж на поддержку боевиков.

Против россиян были возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

** *«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.